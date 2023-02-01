Что будет, если в мотор зимой залить недорогое масло?

Сегодня многие переходят с синтетики на минералку. Только сильно сэкономить при этом не удастся. А вот нанести вред двигателю — запросто.

Что такое зима?

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В России нынешний год начался с сумасшедших морозов — на севере было под минус 60 ºС. И это настоящая зима.

А южная зима — это когда зеленую травку чуть припорошил снежок, при этом столбик термометра опускается к нулевой отметке.

Согласитесь: погодные условия абсолютно разные. А значит, и подход к обслуживанию автомобиля, выбору расходных материалов и жидкостей тоже будет отличаться.

Ни один автопроизводитель не требует использовать моторное масло, произведенное по конкретной технологии. Он указывает разве что категорию эксплуатации (SL, SM, SN) да обозначение по SAE (0W, 5W, 10W).

Смотрим на температуру

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Сегодня в инструкциях все чаще фигурирует одно-единственное масло для любого климата — например, 0W-20. Для автомобилей солидного возраста раньше рекомендовались более вязкие масла — скажем, 10W-40.

Сервисмены всегда учитывают реальное состояние обслуживаемого мотора, заливая в изношенные двигатели более вязкие масла.

Получается, можно брать масло на любой основе — хоть минеральное, хоть синтетическое? Но здесь-то и таится подвох. Минеральных масел с первой цифрой в обозначении 0 или 5 не существует!

А именно первая цифра, которая стоит перед W (winter, зима), характеризует минимальную отрицательную температуру, при которой насос двигателя в состоянии подавать масло.

Если, например, впереди ноль, то проворачивание коленвала гарантируется при температуре до —35 ºС, а прокачиваемость масла — аж до —40 ºС. Точнее говоря, производитель масла ручается, что при указанных температурах вязкость его продукта не превысит определенных классификацией SAE значений.

Существующие минеральные масла начинаются с отметки 10W — это их предел. Смотрим в таблицу: там указана предельная температура пуска при —25 °С. Если в вашем регионе суровых морозов не бывает, то можете заливать такую минералку.

Требования SAE к низкотемпературной вязкости моторных масел

Класс по SAE Максимальная вязкость, мПа×с Проворачивание Прокачиваемость 0W 6200 при —35 °C 60 000 при —40 °C 5W 6600 при —30 °C 60 000 при —35 °C 10W 7000 при —25 °C 60 000 при —30 °C 15W 7000 при —20 °C 60 000 при —25 °C 20W 9500 при —15 °C 60 000 при —20 °C 25W 13 000 при —10 °C 60 000 при —15 °C

Выбираем по качеству

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Это еще не все неприятности для апологетов минералки. Категория эксплуатации (уровень качества) минеральных масел не превышает градации SL.

По современным меркам — уже древнее требование. Его последовательно сменяли SM, SN, SN+. И, наконец, SP — это потолок качества на сегодня.

Таким образом, если производитель вашего автомобиля требует применять масла более высокой категории, чем SL, — про минералку забудьте.

Масло тоже портится

Указанные в таблице температуры относятся только к свежим моторным маслам. Об этом часто забывают не только владельцы автомобилей, но даже сервисмены.

Через несколько тысяч километров пробега параметры масла начинают «просаживаться». В них попадают смолы и шлаки, которые ухудшают пусковые качества масел, повышая заявленную пусковую температуру на 5–6 °С.

Поэтому вместо обещанных «минус 25» на практике окажутся всего лишь «минус 19–20».

Сегодня в продаже можно найти как синтетические, так и минеральные моторные масла. Однако помните, что если синтетика существует практически в любом обличье, то минералки охватывает диапазон SAE только от 10W и выше, а по категории эксплуатации не поднимаются выше SL.

Вывод: не стоит выискивать минеральное масло — особенно для зимней эксплуатации. Мотор может и не пуститься, а экономия выйдет боком.

Комментарий службы техподдержки ГК «Автодом»

«Переход с синтетического на более бюджетное минеральное моторное масло допустим при эксплуатации автомобиля с большим пробегом и с атмосферным двигателем. В том числе при условии, что расход моторного масла превышает нормированные показатели, а годовой пробег авто, в среднем, не более 10 тысяч км.

Менее вязкий синтетический смазочный материал будет провоцировать протекание масла через сальники и прокладки в изношенном двигателе. При использовании минерального масла этот риск снижается. Однако обновлять минеральное смазывающее вещество для защиты мотора придется примерно в два раза чаще (после 7 тысяч км пробега), в отличие от синтетического.

В итоге использование минерального масла не даст экономию автомобилисту. Если есть необходимость применения минерального смазочного материала, то важно помнить, что при замене масла необходимо полностью удалить из мотора старое смазывающее вещество, а затем промыть двигатель».