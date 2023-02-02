Почему китайские авто в РФ вдвое дороже, чем в Китае

И почему по параллельному импорту к нам не везут действительно бюджетные автомобили.

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В России стали внимательнее следить за новинками автопрома в Китае. И речь не только о продукции китайских марок, а о любых вообще. В Поднебесной есть и Форды, и Киа, и Лексусы, а также любые другие. То есть, можно заказать у дилера и привезти любую модель любого производителя.

Кроме того, китайский авторынок огромен — он сегодня самый крупный в мире (в 2022 году там было продано почти 27 млн новых машин). Значит, опасаться, что власти Поднебесной запретят вывоз машин в Россию из-за их нехватки на внутреннем рынке (как было с Белоруссией и Казахстаном), не стоит.

Как формируется наценка?

Казалось бы, можно сэкономить, заказав в Китае бюджетный автомобиль, который стоит там, в переводе на рубли, тысяч 600. Но при растаможке цена машины вырастет в полтора раза. Возьмем некий седан с 1,6-литровым мотором мощностью 120 л.с. Потратив на его покупку 600 тысяч рублей, нужно также оплатить сбор (3100 руб.), таможенную пошлину (324 000 руб.) и утилизационный сбор (3400 руб.). Итого 330 500 руб. Плюс доставка около 150 тыс. рублей (до Москвы). И вот стоимость машины увеличилась до 1 080 500 рублей.

А если дилер ввозит и перепродает такой автомобиль, то платит также НДС. Итог — автомобиль получается дороже практически в два раза.

Мнение специалиста

— Бюджетные модели к нам не попадают. Ни параллельным импортом, ни каким-нибудь еще. Причина проста — ввозить их нерентабельно. К начальной стоимости машины добавляются таможенный и утилизационный сборы, расходы на доставку и легализацию (например, получение СБКТС и ЭПТС). Для новой машины с мотором 1.5 автоматически набегает свыше 600 тысяч рублей. Плюс НДС.

Многие дилеры закладывают в цену еще и потенциальные затраты на гарантийную поддержку (двухлетняя «дилерская» гарантия). А дилеру еще и маржа нужна, не торговать же в минус. Именно поэтому всё привезенное из Китая стоит у нас почти в два раза дороже, чем в Китае.

Так что основной ценовой диапазон для большинства «параллельных» иномарок из Китая — 2,5–3,5 млн рублей.

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Как быстро сравнить размеры машин? Есть способ, при котором вы увидите не просто цифры, а наложение одного автомобиля на другой.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Зиновьева «Посылки из Китая», опубликованной в номере 2.2023 журнала «За рулем».

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС