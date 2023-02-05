Самоделка из СССР: для тех, кто не вышел ростом

Автомобиль под названием Svajonė (литовск. — «Мечта») был создан в конце 60‑х годов литовцем Юозасом Юлиусом Тамквасом.

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Обращает на себя внимание высокое качество изготовления кузовных панелей. Двигатель — ЗАЗ‑968, да и общие очертания отдаленно напоминают Запорожец.

Рослому водителю садиться в четырехдверную машинку тяжеловато: мешает передняя стойка. Однако в 1972 году автомобиль, участвовавший в пробеге самоделок, организованном журналом «Техника-Молодежи», был отмечен за конструктивные и технические решения.

Несколько лет назад машину отреставрировали и передали в музей.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что на УАЗе когда-то был создан автомобиль «Шалун» для пляжа? Есть вопросы? Задавайте! [email protected]