Самоделка из СССР: для тех, кто не вышел ростом

Обращает на себя внимание высокое качество изготовления кузовных панелей. Двигатель — ЗАЗ‑968, да и общие очертания отдаленно напоминают Запорожец.
Рослому водителю садиться в четырехдверную машинку тяжеловато: мешает передняя стойка. Однако в 1972 году автомобиль, участвовавший в пробеге самоделок, организованном журналом «Техника-Молодежи», был отмечен за конструктивные и технические решения.
Несколько лет назад машину отреставрировали и передали в музей.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что на УАЗе когда-то был создан автомобиль «Шалун» для пляжа?
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