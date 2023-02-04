Названа необычная альтернатива для Hyundai Creta — журнал За рулем

Названа необычная альтернатива для Hyundai Creta

Трехлетний, «почти новый» полноприводный кроссовер Hyundai Kona из США обойдется примерно в 1,7 млн рублей.

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Благодаря схеме параллельного импорта в Россию сегодня можно привезти абсолютно любой автомобиль без всяких «кроме» и «но». Рассматриваемый же экспертом «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Александром Виноградовым Hyundai Kona — прямой конкурент и прямая альтернатива популярного кроссовера Hyundai Creta. Почему бы не купить?

Действительно, Hyundai Kona — ближайший конкурент для Креты нового поколения и не дороже. За 1,7 млн вашим станет кроссовер с турбомотором 1.6, роботом и полным приводом, пробег которого уложится в 40 тысяч км. Но есть над чем задуматься. Есть минусы.

Названа необычная альтернатива для Hyundai Creta

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1. Дешевые материалы салона

Дизайн салона спокойнее, чем у Креты, но используются, преимущественно, недорогие материалы. Их стойкость к истиранию — под большим вопросом. На руле 3-летнего автомобиля, например, уже есть заметные потертости.

Названа необычная альтернатива для Hyundai Creta

2. Теснота

Не в обиду инженерам, но задний ряд сидений весьма и весьма тесен. При этом и багажник вместительностью не отличается. На роль единственного автомобиля в семье Кона не годится. Правда, если ваша семья из категории чайлдфри, почему бы и нет?

3. На случай ДТП

Найти кузовные детали для Коны в России невозможно — автомобиль никогда не поставлялся к нам официально. Поэтому крылья, двери, бамперы и так далее придется в случае ДТП заказывать из США или Кореи. И это будет недешево.

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Важный плюс Коны

Зато прочих запчастей в России — в избытке. Двигатель, трансмиссия, подвеска — все они хорошо знакомы сервисменам и аналогичны тем, которые устанавливаются на Kia Seltos. Есть оригинал и неоригинал.

В итоге Hyundai Kona — неплохая альтернатива Крете и другим субкомпактным кроссоверам. Если не попадать в ДТП.

Узнать больше об особенностях Hyundai Kona вы можете в февральском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Александра Виноградова «Кретазаменитель», опубликованной в номере 2.2023 журнала «За рулем».

Фото: Hyundai, «За рулем»

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