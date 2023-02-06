Кому предъявлять претензию и как себя вести, чтобы ответственные организации не «отфутболивали» вас друг к другу.

Вызывать полицию или ГИБДД?

С точки зрения Федерального закона «О безопасности дорожного движения» ДТП — это «событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб».

Соответственно, если сосулька или снежная глыба упала на машину, когда вы проезжали мимо здания — вызывайте ГИБДД.

Если машина была припаркована у подъезда — полицию. Если есть пострадавшие (даже с незначительными повреждениями) — вызывайте скорую помощь.

Собираем доказательную базу

Материалы по теме Медсправку отменили, права подорожали — 7 важных изменений в 2023 году

До приезда полиции сфотографируйте и снимите на видео повреждения (крупный план и общий план).

Снимите с разных ракурсов крышу дома.

Важно, чтобы на видео были зафиксированы дата и время происшествия.

А также место происшествия — в кадр должен попасть номер дома, название улицы, соседние дома.

Найдите свидетелей (желательно попросить их сфотографироваться рядом с пострадавшим авто), запишите их контактные номера. Посмотрите, где находятся камеры наружного видеонаблюдения — их данные помогут восстановить картину происшествия.

Приехавшие полицейские составят протокол осмотра места происшествия, укажут видимые повреждения автомобиля. После этого следует оценить размер ущерба.

Как правильно оценить размер ущерба?

Комментарий эксперта

Сергей Смирнов, юрист

— Для этого нужно обратиться к эксперту для составления акта осмотра поврежденного автомобиля и расчета стоимости восстановительного ремонта.

Стоимость проведения экспертизы виновник происшествия также должен вам возместить.

В страховую звонить?

Полис ОСАГО не покрывает ущерб подобного рода. А вот если у вас каско, возможно, случай будет признан страховым и вам удастся получить компенсацию от страховой компании.

Отказать страховая компания может, если:

авто не было застраховано от всех видов ущерба, а, например, только от угона и тотальной гибели;

полученный ущерб заранее был исключен из страхового покрытия полиса;

вы припарковались с нарушением ПДД;

вы припарковали машину у дома, рядом с которым есть знаки, предупреждающие о падении наледи, снега и сосулек с крыши либо с нарушением ПДД.

Как найти виновного?

Материалы по теме Почему инспекторы ГИБДД терпеть не могут эти 6 фраз водителя

Если же выплаты по страховому полису вам «не светят», предстоит написать претензию с требованием возмещения причиненного ущерба. С этой претензией можно попытаться урегулировать вопрос до суда и получить компенсацию. К претензии должна быть приложена экспертиза.

Важно лишь разобраться — кому эту претензию предъявлять и как себя вести, чтобы предполагаемые виновники не тянули время, перекладывая вину друг на друга. Ведь в зависимости от конкретной ситуации оплачивать ущерб будет управляющая компания, владелец здания или жилец конкретной квартиры.

За падение снега или сосулек с крыши нежилого здания отвечает владелец. И только он. Это на тот случай, если собственник здания попытается «отправить» вас в компанию, которой он платит за очистку крыши. Узнать, кому принадлежит здание, можно получив выписку из ЕГРН в МФЦ или на сайте Госуслуг.

Снежная глыба свалилась с многоквартирного жилого дома — претензию необходимо адресовать управляющей компании. Если вы проживаете в этом доме, название, реквизиты и адрес УК или ТСЖ указываются на платежке.

Если нет — зайдите на сайт «Реформа ЖКХ». Чтобы узнать информацию об управляющей компании, достаточно в разделе «Жилищный фонд» ввести адрес дома в строку поиска.

Пытаются переложить вину на вас?

Такое может быть, если у вашего дома есть таблички, предупреждающие о возможном падении снега/сосулек.

Но такая табличка не снимает вины с управляющей компании за плохую уборку крыши. В данном случае вас защищает Закон о защите прав потребителей.

Если с крыши дома падают глыбы снега, значит, вы, как потребитель, получили некачественную услугу. И вправе требовать возмещения ущерба.

Сообщите управляющей компании о вашем намерении пойти в суд — возможно, организация пойдет на компромисс.

Если нет — идите в суд, скорее всего, он будет на вашей стороне.

«Это тот жилец виноват!»

Материалы по теме 5 ловушек, из-за которых можно получить штраф или лишиться прав

Иногда управляющая компания сообщает, что оплачивать ущерб вам должен владелец балкона, с которого упала сосулька.

Это так, если хозяин квартиры самовольно переделал балкон, не получив согласия у администрации.

По статье 290 Гражданского кодекса самовольно переделанные балконы не относятся к общедомовому имуществу, и поэтому ответственность за их очистку несет хозяин квартиры.

Если же балкон «штатный», своевременно очищать его от сосулек и, соответственно, оплачивать ваш ущерб должна управляющая компания.

Комментарий эксперта

Сергей Смирнов, юрист:

— Скорее всего, придется судиться. Но это выгодно!

В большинстве случаев и управляющие компании, и ТСЖ, и муниципальные организации не спешат выплачивать деньги в добровольном порядке. Предпочитают дождаться решения суда. В этом есть и плюсы, и минусы.

Минус в том, что дело может рассматриваться в суде долго. Иногда процесс растягивается на несколько месяцев.

Из плюсов — при применении положений закона «О защите прав потребителей» помимо компенсации ущерба можно получить дополнительные деньги в виде неустойки и штрафа. А это половина причиненного ущерба.

Суды подобные требования, как правило, удовлетворяют. Причем независимо от того, какая организация занимается обслуживанием здания — коммерческая или государственная.

Разница лишь в получении денежных средств по решению суда. Если должник — коммерческая структура, то получить деньги можно через службу судебных приставов либо направив в банк должника исполнительный лист.

Когда должником является бюджетное учреждение, деньги выплачиваются казначейством соответствующего муниципального образования.