Как купить европейский кроссовер по цене китайского

Да еще и сэкономить на его содержании и ремонте.

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Плюс китайских автомобилей — в их доступности. Плюс европейских — в их привычности. Вот если бы на рынке был китайский кроссовер с европейскими генами… И такой автомобиль — есть.

Это Geely Tugella, который построен на общей китайско-шведской платформе СМА. Что общего у китайского кроссовера и Volvo XC40? разобрался эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Александр Виноградов. Насколько родственны кроссоверы или это всего лишь слухи? Сравниваем по трем параметрам.

Двигатели

Моторы 4G20TDB (Tugella, мощность 238 л.с.) и B4204T (Volvo, мощность 190 и 249 л.с.) отличаются лишь программным обеспечением. Внешне эти двигатели абсолютно одинаковы, и все их детали, а также расходники, взаимозаменяемы. Свечи, фильтры, ремни… Всё.

Но для Tugella расходники стоят дешевле, хоть ничем, кроме маркировки, не отличаются. Воздушный фильтр для китайского кроссовера стоит 970 рублей, а для шведского — 3900. Масляный фильтр Geely обойдется в 700 рублей, а для Volvo — в 2500.

А вот салоны кроссоверов различаются, но имеют общие черты Подрулевые переключатели у машин одинаковые, как и козырьки приборной панели

Трансмиссия

Та же история и с 8-ступенчатым автоматом — у обоих кроссоверов это один и тот же агрегат: TG-81SC фирмы Aisin.

Разницы в системе полного привода эксперт «За рулем» тоже не обнаружил. Загнав машины на подъемник, он увидел совершенно идентичные машины. Например, традиционная для Volvo муфта BorgWarner (Haldex) установлена и на Geely.

Подвеска

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Здесь также налицо полная взаимозаменяемость всех запчастей, вплоть до гаек. Рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора, амортизаторы, подрамники… Но с одной важной разницей. Если для Volvo, например, стойка переднего стабилизатора стоит 5200 рублей, то точно такая же стойка для Geely обойдется в 1500 рублей.

На этом можно сделать вывод, что мы имеем дело с двумя премиальными кроссоверами, один из которых ведет себя дружелюбнее по отношению к кошельку владельца. Кстати, в случае с XC40 беда с переплатами поправима — достаточно просто обращаться к дилерам Geely.

Узнать больше об особенностях Geely Tugella и Volvo XC40 вы можете в февральском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.

Решетка радиатора BMW станет еще больше — ее объединят с фарами, отчего она будет казаться просто бробдингнегской.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Александра Виноградова «Такие разные близнецы», опубликованной в номере 2.2023 журнала «За рулем»

Фото: «За рулем»