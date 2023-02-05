Решетка радиатора BMW станет еще больше

Как только все решили, что решетка радиатора BMW уже не может быть больше, немецкий бренд подал заявку на патент новую решетку радиатора. Глядя на нее, понимаешь, что до этого размер решетки был умеренным.
Документы, поданные во Всемирную организацию интеллектуальной собственности, показывают, что новая решетка радиатора вберет в себя фары, а также датчики, необходимые для систем помощи водителю.
Также говорится, что материал решетки радиатора может быть то прозрачным, то непрозрачным — по желанию водителя, управляющего настройками.
То есть, когда фары автомобиля выключены, решетка будет казаться монолитной. При включении фар некоторые ее участки будут становиться прозрачными.
Простые патентные чертежи показывают, насколько огромной будет решетка радиатора будущих BMW.
Кроме того, решетка радиатора получит подогрев, что позволит избежать обледенения.
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Фото: Autoexpress.co.uk