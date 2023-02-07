Теперь то, что надо! Новая версия китайского кроссовера

До сих пор Exeed LX меня не впечатлял. Мало того, что только передний привод и вариатор, так еще и достойным поведением кроссовер не отличался: крены, вялые реакции… Полное ощущение, что рулишь трехтонным внедорожником.
Но полный привод преобразил LX до неузнаваемости. И дело даже не во всех ведущих, а в распределении массы. Стоило загрузить заднюю ось — и поехал иначе, уже не стремясь уйти наружу поворота при малейшем переборе скорости. Вместо этого он приятно ввинчивается в вираж, делая именно то, чего ждешь от кроссовера с некой претензией на премиальность.
Что изменилось?
Полный привод — от старшей модели TXL. Подключением задней оси ведает электромагнитная муфта с быстродействием в 0,07 секунды — момент подключения задних колес я почти не ощущаю. Лучше — только с пятым Халдексом.
Бодрости добавляет и связка турбомотора 1.6 с 7-ступенчатым роботом всё от того же TXL. Правда, мощность двигателя понизили до 150 л. с., что всего на три лошадки больше, чем у базового LX с передним приводом. Зато сохранился крутящий момент в 275 Н·м, и вместе с более расторопным на фоне вариатора роботом такой LX едет веселее.
На бездорожье
Ждать чудес на бездорожье не стоит. Несколько внедорожных режимов и шустрая муфта — это хорошо. Но геометрическая проходимость по-прежнему низкая. Проблема не только в том, что под защитой мотора всего 18 см просвета, но и в висящем низко переднем бампере с радаром ассистентов движения. Именно его на кочках можно уничтожить первым.
Если не рассматривать LX как внедорожник, то полный привод очень даже в тему. У маленького Иксида, наконец, появилась цельность характера. Добавить бы еще связи с реальностью… Ведь пока с приводом на все колеса доступна только максимальная версия Premium Plus аж за 3,75 млн рублей.
Технические характеристики Exeed LX AWD
- Длина / ширина / высота / база 4533 / 1848 / 1690 / 2650 мм
- Объем багажника 412 / 1113 л
- Максимальная скорость 205 км/ч
- Разгон 0–100 км/ч 10,2 с
- Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1598 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 5500 об/мин; 275 Н·м при 2000–4000 об/мин
- Топливо / запас топлива АИ-92/51 л
- Трансмиссия полный привод; P7
Номинант Гран-при «За рулем»
К участию в Гран-при «За рулем» 2023 допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2022 году или сменившие поколение. Рестайлинг тоже идет в зачет. Кроссовер Exeed LX — стопроцентная новинка.
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Фото: компания Exeed
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