Теперь то, что надо! Новая версия китайского кроссовера

Компактный Exeed LX получил полный привод и новые двигатель c коробкой.

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До сих пор Exeed LX меня не впечатлял. Мало того, что только передний привод и вариатор, так еще и достойным поведением кроссовер не отличался: крены, вялые реакции… Полное ощущение, что рулишь трехтонным внедорожником.

Но полный привод преобразил LX до неузнаваемости. И дело даже не во всех ведущих, а в распределении массы. Стоило загрузить заднюю ось — и поехал иначе, уже не стремясь уйти наружу поворота при малейшем переборе скорости. Вместо этого он приятно ввинчивается в вираж, делая именно то, чего ждешь от кроссовера с некой претензией на премиальность.

Exeed LX AWD

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Что изменилось?

Полный привод — от старшей модели TXL. Подключением задней оси ведает электромагнитная муфта с быстродействием в 0,07 секунды — момент подключения задних колес я почти не ощущаю. Лучше — только с пятым Халдексом.

Бодрости добавляет и связка турбомотора 1.6 с 7-ступенчатым роботом всё от того же TXL. Правда, мощность двигателя понизили до 150 л. с., что всего на три лошадки больше, чем у базового LX с передним приводом. Зато сохранился крутящий момент в 275 Н·м, и вместе с более расторопным на фоне вариатора роботом такой LX едет веселее.

С полным приводом идет турбомотор 1.6 от TXL, но мощность понижена со 186 до 150 л. с. Крутящий момент остался неизменным.

На бездорожье

Ждать чудес на бездорожье не стоит. Несколько внедорожных режимов и шустрая муфта — это хорошо. Но геомет­рическая проходимость по-прежнему низкая. Проблема не только в том, что под защитой мотора всего 18 см просвета, но и в висящем низко переднем бампере с радаром ассистентов движения. Именно его на кочках можно уничтожить первым.

Качающийся джойстик вместо классического селектора в сложных условиях неудобен. Нельзя быстро перейти из заднего хода в драйв — чтобы раскачать машину. Главное изменение в салоне — шайба режимов движения на центральном тоннеле. Рядом еще одна мелкая, но приятная новинка — колесико регулировки громкости аудиосистемы.

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Если не рассматривать LX как внедорожник, то полный привод очень даже в тему. У маленького Иксида, наконец, появилась цельность характера. Добавить бы еще связи с реальностью… Ведь пока с приводом на все колеса доступна только максимальная версия Premium Plus аж за 3,75 млн рублей.

Технические характеристики Exeed LX AWD

Длина / ширина / высота / база 4533 / 1848 / 1690 / 2650 мм

4533 / 1848 / 1690 / 2650 мм Объем багажника 412 / 1113 л

412 / 1113 л Максимальная скорость 205 км/ч

205 км/ч Разгон 0–100 км/ч 10,2 с

10,2 с Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1598 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 5500 об/мин; 275 Н·м при 2000–4000 об/мин

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1598 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 5500 об/мин; 275 Н·м при 2000–4000 об/мин Топливо / запас топлива АИ-92/51 л

АИ-92/51 л Трансмиссия полный привод; P7

Номинант Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2023 допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2022 году или сменившие поколение. Рестайлинг тоже идет в зачет. Кроссовер Exeed LX — стопроцентная новинка.

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

Фото: компания Exeed

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