Августовские локальные изменения законодательства упростили процедуру ввоза крупных партий автомобилей юридическими лицами. Результат стал заметен к началу зимы. Дилерские сети начали завозить новые машины уже не десятками, а сотнями, порой — и тысячами. В России стали доступны свыше 500 моделей 85 марок — поразительное изобилие.

Материалы по теме В России начались продажи Land Cruiser — такого у нас еще не было!

При всём уважении к ОАЭ и Казахстану, у них все-таки маленькие автомобильные рынки. Суммарно могут выделить нам порядка двух-трех тысяч машин в месяц. При потенциальном спросе до 50 тысяч этого недостаточно. Как и следовало ожидать, главным источником новых «параллельных» автомобилей стал Китай.

Собственные изделия китайских производителей попадают к нам преимущественно по официальным заводским каналам — число китайских брендов постепенно растет. А попутно в автосалонах появились привычные машины привычных брендов — японские, европейские и американские.

Китайские версии привычных моделей

Тут возникает много вопросов. Например, Ford Focus — это какой Focus и чем отличается от того, что продается в Европе? Китайский Kia Sportage — тот самый, к которому мы привыкли, или какой-то другой? Mazda CX‑4 — она японская или нет?

Материалы по теме Еще один конкурент Весты: в Россию приехал новый седан от Chevrolet

При внимательном изучении становится ясно, что из Китая к нам везут только модели, изначально разработанные сугубо для китайского рынка. Очевидно, при таком раскладе не нарушаются авторские права фирм, оборвавших отношения с Россией.

По каждой модели надо разбираться отдельно. Иногда выясняются удивительные вещи. В частности, под совершенно неизвестным брендом Ciimo прячутся… перелицованные Хонды. А некоторые модели Chevrolet — по большому счету и не Chevrolet вовсе.

Всё очень запутано из-за глобализации, маркетинговых хитростей и моде на создание суббрендов. Сделано многое для того, чтобы потребитель не мог толком понять, что именно покупает — машину уважаемой марки или только шильдик. Ничего, постепенно разберемся.

Mazda CX‑4 Цены: от 2,99 до 3,52 млн рублей. Выпускают с 2016 года. Предназначается только для китайского рынка. Кросс-купе на шасси хорошо знакомой нам Мазды CX‑5. Колесная база идентична, но CX‑4 чуть длиннее и на 13,5 см ниже. В продаже пока только переднеприводная версия с 2‑литровым атмосферником (158 л. с.) и шестиступенчатым автоматом.

Агрегаты те же, что на CX‑5, и это хорошо — двигатель линейки Skyactiv и автомат FW6A-EL (исходно — Aisin) славны надежностью и достойным ресурсом. Фактически это японский автомобиль китайской сборки с высоким уровнем локализации. Ford Focus Предлагается только хэтчбек. Цена: от 2,4 млн рублей. Выпускается на СП Changan Ford и по кузову являет собой европейский Focus, но разница всё же есть. Оснащение очень богатое. В том числе и потому, что простые версии не везут — только топовую с довольно капризным наддувным двигателем 1.5 семейства EcoBoost (177 л. с.). Мотор создавали для Mondeo, и на европейских Фокусах его нет — только на китайских. Вместо европейского восьмиступенчатого автомата здесь шестиступенчатый — попроще.

Для этой машины — да и прочих автомобилей «только для китайского рынка» — определенной проблемой станут запчасти. Расходники найдутся, но что-то иное ­придется заказывать и подолгу ждать.

Volkswagen Bora Цены: от 2,49 млн рублей. У нас, возможно, носил бы имя Jetta. Четвертое поколение Боры существует в природе только «для китайского рынка». Седан размером почти как Skoda Octavia предыдущего поколения (А7) — колесная база различается на 2 мм. Они родственники и сильно перекликаются по агрегатам.

Топовая версия Боры оснащена наддувным мотором 1.4 TSI (150 л. с.) в дуэте с роботом DSG7 — до боли знакомое сочетание. Вариант попроще — атмосферник 1.5 (113 л. с.) с автоматом Aisin, более терпеливым и ресурсным, чем DSG. Во всём мире этот мотор пришел на смену тому самому двигателю 1.6 MPI, который выпускали у нас в Калуге. Новый намного сложнее по конструкции и наверняка более ­привередливый. Chevrolet Captiva Переднеприводный кроссовер, доступен в единственной модификации: турбомотор 1.5 (149 л. с.) с вариатором. Цена — от 2,55 млн рублей.

К той Каптиве, что когда-то продавалась у нас, отношения не имеет. Модель разработана в 2017 году совместным предприятием SAIC-GM-Wuling и производится в Китае под названием Baojun 530 (на фото). На рынки латиноамериканских стран попадает с эмблемой Chevrolet и подретушированным «лицом». Двигатель создан под эгидой GM и изначально назывался Daewoo S‑TEC LJO. Соавтором вариатора выступила фирма Bosch.

Продолжение — на второй странице