Редкие кадры и факты: как могли выглядеть современные Москвичи — журнал За рулем

Редкие кадры и факты: как могли выглядеть современные Москвичи

В середине 1980-х, когда Москвич-2141 был готов к производству, на АЗЛК уже прорабатывали его модификации. А также делали наброски моделей следующего поколения и автомобилей на совсем дальнюю перспективу.

Москвич-2139

Редкие кадры и факты: как могли выглядеть современные МосквичиМинивэн Москвич-2139 Арбат.
Минивэн Москвич-2139 Арбат.

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В 1980-х мир увлекся минивэнами. Одна за другой ведущие компании запускали в производство оригинальные однообъемные автомобили.

У нас их называли тогда универсалами повышенной вместимости (УПВ).

Подобный автомобиль задумали сделать на базе Москвича-2141, но с перспективными двигателями, которые планировали ставить и на серийный автомобиль (агрегаты уже обкатывали).

Речь о новом бензиновом моторе модели 21414 — 1,8-литровом мощностью 95 л.с. и о дизеле 21413, развивающем 68 л.с., а в версии с турбонаддувом — 82–85 л.с. По тем временам такие параметры выглядели пристойно.

Редкие кадры и факты: как могли выглядеть современные МосквичиМакеты минивэна по имени Круиз.
Макеты минивэна по имени Круиз.

Сначала изготовили макеты с названием Москвич-2131 Круиз. Но первые варианты признали недостаточно оригинальными.

Следующий проект, Москвич-2139 Арбат, получился более интересным. Единственный опытный образец сделали в 1991 году. Машина с колесной базой 2730 мм имела новый салон с поворотными легкосъемными сиденьями.

Возникла даже идея наладить производство Арбата на одном из заводов в Калужской области, входящих в производственное объединение Москвич. Но времена для подобных проектов наступили неблагоприятные.

Редкие кадры и факты: как могли выглядеть современные МосквичиАрбат выглядел свежо и даже авангардно.
Арбат выглядел свежо и даже авангардно.

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Москвич-3733 

Редкие кадры и факты: как могли выглядеть современные МосквичиМикроавтобус Москвич-3733.
Микроавтобус Москвич-3733.

Еще один перспективный однообъемник планировали делать в варианте восьмиместного микроавтобуса и фургона грузоподъемностью 1000 кг. Автомобиль тоже базировался на узлах и агрегатах Москвича-2141 с перспективой на установку двигателей нового семейства.

Эту модель планировали делать совместно со словацким заводом BAZ, который выпускал микроавтобусы и грузовики устаревшего семейства Skoda 1203. Словацкий вариант назывался BAZ MNA 1000.

Редкие кадры и факты: как могли выглядеть современные МосквичиФургон BAZ MNA 1000.
Фургон BAZ MNA 1000.

Работы над симпатичными перспективными машинами вели в начале 1990-х. Но ни в России, ни в Словакии продвигать проект было уже некому.

Из трех сделанных прототипов сохранились два: микроавтобус — в Москве, фургон — в Братиславе.

Продолжение — на следующей странице.

Редкие кадры и факты: как могли выглядеть современные Москвичи

В середине 1980-х, когда Москвич-2141 был готов к производству, на АЗЛК уже прорабатывали его модификации. А также делали наброски моделей следующего поколения и автомобилей на совсем дальнюю перспективу.

Редкие кадры и факты: как могли выглядеть современные Москвичи — фото 1389379Редкие кадры и факты: как могли выглядеть современные Москвичи — фото 1389377Редкие кадры и факты: как могли выглядеть современные Москвичи — фото 1389378Редкие кадры и факты: как могли выглядеть современные Москвичи — фото 1389381Редкие кадры и факты: как могли выглядеть современные Москвичи — фото 1389380Редкие кадры и факты: как могли выглядеть современные Москвичи — фото 1389382Редкие кадры и факты: как могли выглядеть современные Москвичи — фото 1389383Редкие кадры и факты: как могли выглядеть современные Москвичи — фото 1389385Редкие кадры и факты: как могли выглядеть современные Москвичи — фото 1389384Редкие кадры и факты: как могли выглядеть современные Москвичи — фото 1389386Редкие кадры и факты: как могли выглядеть современные Москвичи
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