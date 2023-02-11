Редкие кадры и факты: как могли выглядеть современные Москвичи

В середине 1980-х, когда Москвич-2141 был готов к производству, на АЗЛК уже прорабатывали его модификации. А также делали наброски моделей следующего поколения и автомобилей на совсем дальнюю перспективу.

Москвич-2139

Минивэн Москвич-2139 Арбат.

Материалы по теме Тот самый Москвич-2141: 15 модификаций, которых вы не видели

В 1980-х мир увлекся минивэнами. Одна за другой ведущие компании запускали в производство оригинальные однообъемные автомобили.

У нас их называли тогда универсалами повышенной вместимости (УПВ).

Подобный автомобиль задумали сделать на базе Москвича-2141, но с перспективными двигателями, которые планировали ставить и на серийный автомобиль (агрегаты уже обкатывали).

Речь о новом бензиновом моторе модели 21414 — 1,8-литровом мощностью 95 л.с. и о дизеле 21413, развивающем 68 л.с., а в версии с турбонаддувом — 82–85 л.с. По тем временам такие параметры выглядели пристойно.

Макеты минивэна по имени Круиз.

Сначала изготовили макеты с названием Москвич-2131 Круиз. Но первые варианты признали недостаточно оригинальными.

Следующий проект, Москвич-2139 Арбат, получился более интересным. Единственный опытный образец сделали в 1991 году. Машина с колесной базой 2730 мм имела новый салон с поворотными легкосъемными сиденьями.

Возникла даже идея наладить производство Арбата на одном из заводов в Калужской области, входящих в производственное объединение Москвич. Но времена для подобных проектов наступили неблагоприятные.

Арбат выглядел свежо и даже авангардно.

Москвич-3733

Микроавтобус Москвич-3733.

Еще один перспективный однообъемник планировали делать в варианте восьмиместного микроавтобуса и фургона грузоподъемностью 1000 кг. Автомобиль тоже базировался на узлах и агрегатах Москвича-2141 с перспективой на установку двигателей нового семейства.

Эту модель планировали делать совместно со словацким заводом BAZ, который выпускал микроавтобусы и грузовики устаревшего семейства Skoda 1203. Словацкий вариант назывался BAZ MNA 1000.

Фургон BAZ MNA 1000.

Работы над симпатичными перспективными машинами вели в начале 1990-х. Но ни в России, ни в Словакии продвигать проект было уже некому.

Из трех сделанных прототипов сохранились два: микроавтобус — в Москве, фургон — в Братиславе.

Продолжение — на следующей странице.