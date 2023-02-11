Редкие кадры и факты: как могли выглядеть современные Москвичи

Москвич-2139
В 1980-х мир увлекся минивэнами. Одна за другой ведущие компании запускали в производство оригинальные однообъемные автомобили.
У нас их называли тогда универсалами повышенной вместимости (УПВ).
Подобный автомобиль задумали сделать на базе Москвича-2141, но с перспективными двигателями, которые планировали ставить и на серийный автомобиль (агрегаты уже обкатывали).
Речь о новом бензиновом моторе модели 21414 — 1,8-литровом мощностью 95 л.с. и о дизеле 21413, развивающем 68 л.с., а в версии с турбонаддувом — 82–85 л.с. По тем временам такие параметры выглядели пристойно.
Сначала изготовили макеты с названием Москвич-2131 Круиз. Но первые варианты признали недостаточно оригинальными.
Следующий проект, Москвич-2139 Арбат, получился более интересным. Единственный опытный образец сделали в 1991 году. Машина с колесной базой 2730 мм имела новый салон с поворотными легкосъемными сиденьями.
Возникла даже идея наладить производство Арбата на одном из заводов в Калужской области, входящих в производственное объединение Москвич. Но времена для подобных проектов наступили неблагоприятные.
Москвич-3733
Еще один перспективный однообъемник планировали делать в варианте восьмиместного микроавтобуса и фургона грузоподъемностью 1000 кг. Автомобиль тоже базировался на узлах и агрегатах Москвича-2141 с перспективой на установку двигателей нового семейства.
Эту модель планировали делать совместно со словацким заводом BAZ, который выпускал микроавтобусы и грузовики устаревшего семейства Skoda 1203. Словацкий вариант назывался BAZ MNA 1000.
Работы над симпатичными перспективными машинами вели в начале 1990-х. Но ни в России, ни в Словакии продвигать проект было уже некому.
Из трех сделанных прототипов сохранились два: микроавтобус — в Москве, фургон — в Братиславе.