FAW Bestune T77 и Omoda C5: как светят? А греют хорошо?

Шоссейные повадки, внедорожные способности и практичность китайских кроссоверов FAW Bestune T77 и Omoda C5 мы сравнили тут.
Луч света
Оба кроссовера оснащены светодиодными фарами. Но светят они по-разному.
У Т77 что ближний, что дальний свет не особо ярок.
Обочины хорошо подсвечены, пучок похвально широкий.
В целом неплохо, но не «вау».
Фары С5 светят заметно ярче.
Пучок бьет дальше, а по ширине сопоставим с тем, что показал FAW.
Еще одно преимущество — эффективная функция подсветки поворотов противотуманками.
Вывод: светотехника Омоды понравилась больше.
Про обогревы
Морозным (-9° С) декабрьским утром мы проверили эффективность систем отопления. Запустили двигатели, выставили температуру +25 °C при второй скорости вентилятора и включили все обогревы.
В Т77 греются только передние сиденья — точнее, только их подушки. Через пару минут тепло начинает пробиваться сквозь задубевший кожзам. А еще через минуту становится нестерпимо жарко. «Сбавить обороты» не получится: обогрев одноступенчатый.
Теплый воздух подул из дефлекторов через четыре минуты. Но так ехать нельзя: пока не растаял слой наледи на ветровом стекле.
В Омоде передние кресла греются полностью, но к задним это не относится.
У всех сидений — три степени прожарки. Теплеют они через пару минут. А вот руль нагревается дольше: минуты три. За это же время «лобовуха» освободилась от наледи, а из дефлекторов повеяло теплом. Можно ехать! В отличие от Т77 — в тепле и с нормальным обзором.
Данные производителей
|
|
FAW Bestune T77
|
Omoda C5
|
Снаряженная / полная масса
|
1515 / 1890 кг
|
1456 / 1856 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
9,7 с
|
9,9 с
|
Максимальная скорость
|
192 км/ч
|
195 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92, АИ-95 / 45 л
|
АИ-92, АИ-95 / 52 л
|
Средний расход топлива
|
7,1 л/100 км
|
7,1 л/100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
1498 см³
|
1498 см³
|
Мощность
|
118 кВт /160 л.с. при 5500 об/мин
|
108 кВт /147 л.с. при 5500 об/мин
|
Крутящий момент
|
258 Н·м при 1500–4350 об/мин
|
210 Н·м при 1750–4000 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
передний
|
Коробка передач
|
Р7
|
CVT
|
Передаточные числа:
|
3,87 / 2,36 / 2,12 / 1,13 / 1,03 / 0,92 / 0,83 / 4,47
|
2,69–0,38 / 2,00
|
Главная передача
|
3,04–4,16
|
6,08
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson/упругая скручивающаяся балка
|
McPherson/ упругая скручивающаяся балка
|
Рулевое управление
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
Шины
|
225/45 R19
|
215/55 R18
Сервис в цифрах
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
FAW Bestune T77
|
10 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 100 000 км
|
103
|
Omoda C5
|
10 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
118
Геометрическая проходимость
|
|
FAW Bestune T77
|
Omoda С5
|
Просвет
|
a
|
160 мм*
|
160 мм*
|
b
|
190 мм
|
195 мм
|
c
|
190 мм
|
220 мм
|
Угол
|
α
|
21,0°
|
22,5°
|
β
|
27,0°
|
30,5°
|
γ
|
16,0°
|
17,0°
* По защите силового агрегата.
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
|
|
FAW Bestune T77
|
Omoda C5
|
Капот
|
195–200
|
145–160
|
Крыло переднее
|
170–190
|
140–155
|
Крыло заднее
|
180–190
|
130–155
|
Дверь передняя
|
145–185
|
135–140
|
Дверь задняя
|
170–210
|
130–135
|
Дверь багажника
|
155–175
|
130–145
Экспертная оценка автомобилей
|
Модель
|
FAW Bestune T77
|
Omoda C5
|
Рабочее место водителя
|
Сиденье
|
8
|
9
|
Органы управления
|
8
|
8
|
Обзор
|
8
|
8
|
Салон
|
Передняя часть
|
8
|
9
|
Задняя часть
|
9
|
8
|
Багажник
|
8
|
7
|
Ходовые качества
|
Динамика
|
9
|
8
|
Тормоза
|
9
|
8
|
Управляемость
|
9
|
8
|
Комфорт
|
Шум
|
8
|
9
|
Плавность хода
|
9
|
8
|
Климат
|
8
|
8
|
Приспособленность к России
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
8
|
Сервис
|
8
|
9
|
Эксплуатация
|
8
|
8
|
Общая оценка
|
8,33
|
8,27
Кто рядом?
|
|
Длина
|
Двигатель
|
Привод
|
Цена, руб.
|
Changan CS55 Plus
|
4515 мм
|
1,5 л (181 л. с.)
|
2WD
|
2 639 000
|
Chery Tiggo 4 Pro
|
4318 мм
|
1,5 л (113 и 147 л. с.)
|
2WD
|
2 049 900–2 399 900
|
Chery Tiggo 7 Pro
|
4500 мм
|
1,5 л (147 л. с.)
|
2WD
|
2 649 900–2 779 900
|
Geely Atlas Pro
|
4544 мм
|
1,5 л (177 л. с.)
|
2WD, 4WD
|
2 758 900–3 318 990
|
Haval Jolion
|
4472 мм
|
1,5 л (143 и 150 л. с.)
|
2WD, 4WD
|
1 799 000–2 419 000
|
Москвич 3
|
4410 мм
|
1,5 л (150 л. с.)
|
2WD
|
от 1 970 000
Благодарим автосалон ТОРГМАШ за предоставленный автомобиль FAW Bestune T77.
Номинант Гран-при «За рулем»
К участию в Гран-при «За рулем» 2023 допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2022 году или сменившие поколение. Omoda C5 — не только новинка. А еще и первый автомобиль от нового бренда.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
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