FAW Bestune T77 и Omoda C5: как светят? А греют хорошо?

Эксперты «За рулем» сравнили востребованные китайские кроссоверы и пришли к неожиданным выводам.

Шоссейные повадки, внедорожные способности и практичность китайских кроссоверов FAW Bestune T77 и Omoda C5 мы сравнили тут.

Луч света

Оба кроссовера оснащены светодиодными фарами. Но светят они по-разному.

У Т77 что ближний, что дальний свет не особо ярок.

Обочины хорошо подсвечены, пучок похвально широкий.

В целом неплохо, но не «вау».

FAW Bestune T77 (ближний свет) FAW Bestune T77 (дальний свет)

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Фары С5 светят заметно ярче.

Пучок бьет дальше, а по ширине сопоставим с тем, что показал FAW.

Еще одно преимущество — эффективная функция подсветки поворотов противотуманками.

Вывод: светотехника Омоды понравилась больше.

Omoda C5 (ближний свет) Omoda C5 (дальний свет)

Про обогревы

Морозным (-9° С) декабрьским утром мы проверили эффективность систем отопления. Запустили двигатели, выставили температуру +25 °C при второй скорости вентилятора и включили все обогревы.

В Т77 греются только передние сиденья — точнее, только их подушки. Через пару минут тепло начинает пробиваться сквозь задубевший кожзам. А еще через минуту становится нестерпимо жарко. «Сбавить обороты» не получится: обогрев одноступенчатый.

Теплый воздух подул из дефлекторов через четыре минуты. Но так ехать нельзя: пока не растаял слой наледи на ветровом стекле.

FAW Bestune T77

В Омоде передние кресла греются полностью, но к задним это не относится.

У всех сидений — три степени прожарки. Теплеют они через пару минут. А вот руль нагревается дольше: минуты три. За это же время «лобовуха» освободилась от наледи, а из дефлекторов повеяло теплом. Можно ехать! В отличие от Т77 — в тепле и с нормальным обзором.

Omoda C5 Omoda C5

Omoda C5 Omoda C5

Данные производителей

FAW Bestune T77 Omoda C5 Снаряженная / полная масса 1515 / 1890 кг 1456 / 1856 кг Время разгона 0–100 км/ч 9,7 с 9,9 с Максимальная скорость 192 км/ч 195 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 45 л АИ-92, АИ-95 / 52 л Средний расход топлива 7,1 л/100 км 7,1 л/100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1498 см³ 1498 см³ Мощность 118 кВт /160 л.с. при 5500 об/мин 108 кВт /147 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 258 Н·м при 1500–4350 об/мин 210 Н·м при 1750–4000 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний Коробка передач Р7 CVT Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х. 3,87 / 2,36 / 2,12 / 1,13 / 1,03 / 0,92 / 0,83 / 4,47 2,69–0,38 / 2,00 Главная передача 3,04–4,16 6,08 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson/упругая скручивающаяся балка McPherson/ упругая скручивающаяся балка Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемые / дисковые Шины 225/45 R19 215/55 R18

Сервис в цифрах

Периодичность ТО Гарантия Дилеры FAW Bestune T77 10 000 км или 12 месяцев 5 лет или 100 000 км 103 Omoda C5 10 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 118

Геометрическая проходимость

FAW Bestune T77 Omoda С5 Просвет a 160 мм* 160 мм* b 190 мм 195 мм c 190 мм 220 мм Угол α 21,0° 22,5° β 27,0° 30,5° γ 16,0° 17,0°

* По защите силового агрегата.

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

FAW Bestune T77 Omoda C5 Капот 195–200 145–160 Крыло переднее 170–190 140–155 Крыло заднее 180–190 130–155 Дверь передняя 145–185 135–140 Дверь задняя 170–210 130–135 Дверь багажника 155–175 130–145

Экспертная оценка автомобилей

Модель FAW Bestune T77 Omoda C5 Рабочее место водителя Сиденье 8 9 Органы управления 8 8 Обзор 8 8 Салон Передняя часть 8 9 Задняя часть 9 8 Багажник 8 7 Ходовые качества Динамика 9 8 Тормоза 9 8 Управляемость 9 8 Комфорт Шум 8 9 Плавность хода 9 8 Климат 8 8 Приспособленность к России Геометрическая проходимость 8 8 Сервис 8 9 Эксплуатация 8 8 Общая оценка 8,33 8,27

Кто рядом?

Длина Двигатель Привод Цена, руб. Changan CS55 Plus 4515 мм 1,5 л (181 л. с.) 2WD 2 639 000 Chery Tiggo 4 Pro 4318 мм 1,5 л (113 и 147 л. с.) 2WD 2 049 900–2 399 900 Chery Tiggo 7 Pro 4500 мм 1,5 л (147 л. с.) 2WD 2 649 900–2 779 900 Geely Atlas Pro 4544 мм 1,5 л (177 л. с.) 2WD, 4WD 2 758 900–3 318 990 Haval Jolion 4472 мм 1,5 л (143 и 150 л. с.) 2WD, 4WD 1 799 000–2 419 000 Москвич 3 4410 мм 1,5 л (150 л. с.) 2WD от 1 970 000

Благодарим автосалон ТОРГМАШ за предоставленный автомобиль FAW Bestune T77.

Номинант Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2023 допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2022 году или сменившие поколение. Omoda C5 — не только новинка. А еще и первый автомобиль от нового бренда.

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте .

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