FAW Bestune T77 и Omoda C5: как светят? А греют хорошо? — журнал За рулем

FAW Bestune T77 и Omoda C5: как светят? А греют хорошо?

Эксперты «За рулем» сравнили востребованные китайские кроссоверы и пришли к неожиданным выводам.

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Шоссейные повадки, внедорожные способности и практичность китайских кроссоверов FAW Bestune T77 и Omoda C5 мы сравнили тут.

Луч света

Оба кроссовера оснащены светодиодными фарами. Но светят они по-разному.

У Т77 что ближний, что дальний свет не особо ярок.

Обочины хорошо подсвечены, пучок похвально широкий.

В целом неплохо, но не «вау».

FAW Bestune T77 и Omoda C5: как светят? А греют хорошо?FAW Bestune T77 (ближний свет)
FAW Bestune T77 (ближний свет)

FAW Bestune T77 и Omoda C5: как светят? А греют хорошо?FAW Bestune T77 (дальний свет)
FAW Bestune T77 (дальний свет)

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Фары С5 светят заметно ярче.

Пучок бьет дальше, а по ширине сопоставим с тем, что показал FAW. 

Еще одно преимущество — эффективная функция подсветки поворотов противотуманками.

Вывод: светотехника Омоды понравилась больше.

FAW Bestune T77 и Omoda C5: как светят? А греют хорошо?Omoda C5 (ближний свет)
Omoda C5 (ближний свет)

FAW Bestune T77 и Omoda C5: как светят? А греют хорошо?Omoda C5 (дальний свет)
Omoda C5 (дальний свет)

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Про обогревы

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Морозным (-9° С) декабрьским утром мы проверили эффективность систем отопления. Запустили двигатели, выставили температуру +25 °C при второй скорости вентилятора и включили все обогревы.

В Т77 греются только передние сиденья — точнее, только их подушки. Через пару минут тепло начинает пробиваться сквозь задубевший кожзам. А еще через минуту становится нестерпимо жарко. «Сбавить обороты» не получится: обогрев одноступенчатый.

Теплый воздух подул из дефлекторов через четыре минуты. Но так ехать нельзя: пока не растаял слой наледи на ветровом стекле.

FAW Bestune T77 и Omoda C5: как светят? А греют хорошо?FAW Bestune T77
FAW Bestune T77

В Омоде передние кресла греются полностью, но к задним это не относится.

У всех сидений — три степени прожарки. Теплеют они через пару минут. А вот руль нагревается дольше: минуты три. За это же время «лобовуха» освободилась от наледи, а из дефлекторов повеяло теплом. Можно ехать! В отличие от Т77 — в тепле и с нормальным обзором.

FAW Bestune T77 и Omoda C5: как светят? А греют хорошо?Omoda C5
Omoda C5

FAW Bestune T77 и Omoda C5: как светят? А греют хорошо?Omoda C5
Omoda C5

FAW Bestune T77 и Omoda C5: как светят? А греют хорошо?Omoda C5
Omoda C5

FAW Bestune T77 и Omoda C5: как светят? А греют хорошо?Omoda C5
Omoda C5

Данные производителей

FAW Bestune T77

Omoda C5

Снаряженная / полная масса

1515 / 1890 кг

1456 / 1856 кг

Время разгона 0–100 км/ч

9,7 с

9,9 с

Максимальная скорость

192 км/ч

195 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92, АИ-95 / 45 л

АИ-92, АИ-95 / 52 л

Средний расход топлива

7,1 л/100 км

7,1 л/100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

1498 см³

1498 см³

Мощность

118 кВт /160 л.с. при 5500 об/мин

108 кВт /147 л.с. при 5500 об/мин

Крутящий момент

258 Н·м при 1500–4350 об/мин

210 Н·м при 1750–4000 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

Коробка передач

Р7

CVT

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х.

3,87 / 2,36 / 2,12 / 1,13 / 1,03 / 0,92 / 0,83 / 4,47

2,69–0,38 / 2,00

Главная передача

3,04–4,16

6,08

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson/упругая скручивающаяся балка

McPherson/ упругая скручивающаяся балка

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые / дисковые

дисковые вентилируемые / дисковые

Шины

225/45 R19

215/55 R18

Сервис в цифрах

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

FAW Bestune T77

10 000 км или 12 месяцев

5 лет или 100 000 км

103

Omoda C5

10 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

118

Геометрическая проходимость

FAW Bestune T77

Omoda С5

Просвет

a

160 мм*

160 мм*

b

190 мм

195 мм

c

190 мм

220 мм

Угол

α

21,0°

22,5°

β

27,0°

30,5°

γ

16,0°

17,0°

* По защите силового агрегата.

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

FAW Bestune T77

Omoda C5

Капот

195–200

145–160

Крыло переднее

170–190

140–155

Крыло заднее

180–190

130–155

Дверь передняя

145–185

135–140

Дверь задняя

170–210

130–135

Дверь багажника

155–175

130–145

Экспертная оценка автомобилей

Модель

FAW Bestune T77

Omoda C5

Рабочее место водителя

Сиденье

8

9

Органы управления

8

8

Обзор

8

8

Салон

Передняя часть

8

9

Задняя часть

9

8

Багажник

8

7

Ходовые качества

Динамика

9

8

Тормоза

9

8

Управляемость

9

8

Комфорт

Шум

8

9

Плавность хода

9

8

Климат

8

8

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

8

8

Сервис

8

9

Эксплуатация

8

8

Общая оценка

8,33

8,27

Кто рядом?

Длина

Двигатель

Привод

Цена, руб.

Changan CS55 Plus

4515 мм

1,5 л (181 л.с.)

2WD

2 639 000

Chery Tiggo 4 Pro

4318 мм

1,5 л (113 и 147 л.с.)

2WD

2 049 900–2 399 900

Chery Tiggo 7 Pro

4500 мм

1,5 л (147 л.с.)

2WD

2 649 900–2 779 900

Geely Atlas Pro

4544 мм

1,5 л (177 л.с.)

2WD, 4WD

2 758 900–3 318 990

Haval Jolion

4472 мм

1,5 л (143 и 150 л.с.)

2WD, 4WD

1 799 000–2 419 000

Москвич 3 

4410 мм

1,5 л (150 л.с.)

2WD

от 1 970 000

Благодарим автосалон ТОРГМАШ за предоставленный автомобиль FAW Bestune T77.

Номинант Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2023 допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2022 году или сменившие поколение. Omoda C5 — не только новинка. А еще и первый автомобиль от нового бренда.

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Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


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FAW Bestune T77 и Omoda C5: как светят? А греют хорошо?

Эксперты «За рулем» сравнили востребованные китайские кроссоверы и пришли к неожиданным выводам.

FAW Bestune T77 и Omoda C5: как светят? А греют хорошо? — фото 1389509FAW Bestune T77 и Omoda C5: как светят? А греют хорошо? — фото 1389508FAW Bestune T77 и Omoda C5: как светят? А греют хорошо? — фото 1389510FAW Bestune T77 и Omoda C5: как светят? А греют хорошо? — фото 1389521FAW Bestune T77 и Omoda C5: как светят? А греют хорошо? — фото 1389505FAW Bestune T77 и Omoda C5: как светят? А греют хорошо? — фото 1389520FAW Bestune T77 и Omoda C5: как светят? А греют хорошо? — фото 1389523FAW Bestune T77 и Omoda C5: как светят? А греют хорошо? — фото 1389507FAW Bestune T77 и Omoda C5: как светят? А греют хорошо? — фото 1389522FAW Bestune T77 и Omoda C5: как светят? А греют хорошо?
FAW Bestune T77 и Omoda C5: как светят? А греют хорошо?

Эксперты «За рулем» сравнили востребованные китайские кроссоверы и пришли к неожиданным выводам.

FAW Bestune T77 и Omoda C5: как светят? А греют хорошо? — фото 1389522FAW Bestune T77 и Omoda C5: как светят? А греют хорошо? — фото 1389520FAW Bestune T77 и Omoda C5: как светят? А греют хорошо? — фото 1389521FAW Bestune T77 и Omoda C5: как светят? А греют хорошо? — фото 1389523FAW Bestune T77 и Omoda C5: как светят? А греют хорошо? — фото 1389505FAW Bestune T77 и Omoda C5: как светят? А греют хорошо? — фото 1389508FAW Bestune T77 и Omoda C5: как светят? А греют хорошо? — фото 1389510FAW Bestune T77 и Omoda C5: как светят? А греют хорошо? — фото 1389507FAW Bestune T77 и Omoda C5: как светят? А греют хорошо? — фото 1389509FAW Bestune T77 и Omoda C5: как светят? А греют хорошо?
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