Большой тест кроссоверов за ≈2,5 млн рублей: такого никто не ожидал!

Переднеприводные «китайцы» FAW Bestune T77 (от 2 069 000 рублей) и Omoda C5 (от 2 429 900 рублей) близки не только по цене, но и по духу. Эксперты «За рулем» выяснили, чем придется пожертвовать ради стильной внешности.

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К концу прошлого года в России из более чем полусотни автомобильных брендов осталось всего 14, из них 11 — китайские. Самое время подсуетиться и «организовать» новые марки. Так кроссовер Chery Omoda 5 превратился в Омоду С5. А почему нет? Поляна освободилась, а оставшиеся не у дел дилеры выстроились в очередь за право продавать машины нового бренда.

Пока С5 — единственная модель марки. Платформа позаимствована у кроссовера Chery Tiggo 4 Pro, но стильный купеобразный кузов не имеет с ним ничего общего.

По духу с Омодой очень близок FAW Bestune T77: сравнительного теста было не избежать.

Omoda C5

Дебют в Китае — в 2021 году. В России продается с прошлой осени. Сборка — Китай.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

1.5 (147 л. с.) — от 2 429 900 ₽ FAW Bestune T77

Первый показ в 2018 году. Российская премьера — прошлой зимой. Сделано в Китае.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

1.5 турбо (160 л. с.) — от 2 069 000 ₽





Как едут?

Что тот, что другой для бездорожья не предназначены. Привод — только передний. Под пластиковой защиткой С5 мы намерили всего 160 мм (вместо заявленных 190), такой же скромный показатель и у Bestune Т77. Просвет даже для легковушек средненький, а для кроссоверов — просто ни о чем.

Omoda обманывает внешней спортивностью: ждешь азарта и драйва, но нет — управляемость обыденна. Поведение в поворотах неинтересное, а руль озадачивает отрешенностью. Дело не меняет даже активация спортрежима. До 100–110 км/ч по прямой С5 летит стрелой. Но поедешь быстрее, и начинаются погуливания по траектории…

Динамика и управляемость Т77 неплохи. По китайским меркам, естественно.

FAW Т77: угол въезда не самый маленький (21°), но в отсутствие переднего парктроника приходится держать ухо востро. В базе — пластиковая защита. Днище плоское, разве что банка глушителя торчит на сантиметрик. Антикор нанесен толстым слоем, но встречаются необработанные закоулки. Для буксировки предусмотрено по анкерному болту спереди и сзади.

Не стоит доверяться и водительским ассистентам. Если адаптивный круиз-контроль работает неплохо, то система автоторможения отчебучила: при обгоне, когда половина кузова вылезла на соседнюю полосу, машина встала как вкопанная. Хорошо, сзади никого не было, а то б провели первый в России краш-тест. В общем, доплачивать за топ-версию я бы не стал.

Управляемость Т77 понравилась больше. У него острее и точнее руль, меньше крены, он активней перекладывается в S‑образных связках. И тормозит увереннее. Для любителей напористой езды FAW будет предпочтительней.

Пусть вас не вводит в заблуждение бодрая внешность: Omoda далека от спорта.

По углу въезда у Омоды преимущество непринципиальное: всего 22°, и клиренс такой же скромный — 160 мм. У Омоды штатная защита тоже пластиковая. Днище плоское, без «якорей». Слева и справа вдоль выхлопного тракта установлены щитки — они снижают шум от дороги. Антикор нанесен равномерно, но его слой потоньше, чем у Т77.

По ездовому комфорту преимущество тоже за «двумя топорами». Мягкие зимние шины придали ему то, чего так не хватало в прошлом тесте — плавности хода. Теперь стыки и заплатки проезжаются мягче, в салоне меньше ненужного тремора и нервяка. Omoda и тут в догоняющих. Хотя в стесненном пространстве она удобнее — меньше радиус поворота. Парковаться в плотно заставленном машинами дворе проще.

И по акустическому комфорту Omoda предпочтительней. В Т77 громче гудят шины, отчетливее свистит набегающей поток ветра и постукивает подвеска.

Об оснащении кроссоверов и расходе топлива — на следующей странице.