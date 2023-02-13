Большой тест кроссоверов за ≈2,5 млн рублей: такого никто не ожидал!

К концу прошлого года в России из более чем полусотни автомобильных брендов осталось всего 14, из них 11 — китайские. Самое время подсуетиться и «организовать» новые марки. Так кроссовер Chery Omoda 5 превратился в Омоду С5. А почему нет? Поляна освободилась, а оставшиеся не у дел дилеры выстроились в очередь за право продавать машины нового бренда.
Пока С5 — единственная модель марки. Платформа позаимствована у кроссовера Chery Tiggo 4 Pro, но стильный купеобразный кузов не имеет с ним ничего общего.
По духу с Омодой очень близок FAW Bestune T77: сравнительного теста было не избежать.
| Omoda C5
Дебют в Китае — в 2021 году. В России продается с прошлой осени. Сборка — Китай.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:
1.5 (147 л. с.) — от 2 429 900 ₽
| FAW Bestune T77
Первый показ в 2018 году. Российская премьера — прошлой зимой. Сделано в Китае.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:
1.5 турбо (160 л. с.) — от 2 069 000 ₽
Как едут?
Что тот, что другой для бездорожья не предназначены. Привод — только передний. Под пластиковой защиткой С5 мы намерили всего 160 мм (вместо заявленных 190), такой же скромный показатель и у Bestune Т77. Просвет даже для легковушек средненький, а для кроссоверов — просто ни о чем.
Omoda обманывает внешней спортивностью: ждешь азарта и драйва, но нет — управляемость обыденна. Поведение в поворотах неинтересное, а руль озадачивает отрешенностью. Дело не меняет даже активация спортрежима. До 100–110 км/ч по прямой С5 летит стрелой. Но поедешь быстрее, и начинаются погуливания по траектории…
Не стоит доверяться и водительским ассистентам. Если адаптивный круиз-контроль работает неплохо, то система автоторможения отчебучила: при обгоне, когда половина кузова вылезла на соседнюю полосу, машина встала как вкопанная. Хорошо, сзади никого не было, а то б провели первый в России краш-тест. В общем, доплачивать за топ-версию я бы не стал.
Управляемость Т77 понравилась больше. У него острее и точнее руль, меньше крены, он активней перекладывается в S‑образных связках. И тормозит увереннее. Для любителей напористой езды FAW будет предпочтительней.
По ездовому комфорту преимущество тоже за «двумя топорами». Мягкие зимние шины придали ему то, чего так не хватало в прошлом тесте — плавности хода. Теперь стыки и заплатки проезжаются мягче, в салоне меньше ненужного тремора и нервяка. Omoda и тут в догоняющих. Хотя в стесненном пространстве она удобнее — меньше радиус поворота. Парковаться в плотно заставленном машинами дворе проще.
И по акустическому комфорту Omoda предпочтительней. В Т77 громче гудят шины, отчетливее свистит набегающей поток ветра и постукивает подвеска.