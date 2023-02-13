Большой тест кроссоверов за ≈2,5 млн рублей: такого никто не ожидал! — журнал За рулем

Большой тест кроссоверов за ≈2,5 млн рублей: такого никто не ожидал!

Переднеприводные «китайцы» FAW Bestune T77 (от 2 069 000 рублей) и Omoda C5 (от 2 429 900 рублей) близки не только по цене, но и по духу. Эксперты «За рулем» выяснили, чем придется пожертвовать ради стильной внешности.

Материалы по теме
Самый свежий кроссовер в России: лучшее в мире место для мобильника и другие фишки

К концу прошлого года в России из более чем полусотни автомобильных брендов осталось всего 14, из них 11 — китайские. Самое время подсуетиться и «организовать» новые марки. Так кроссовер Chery Omoda 5 превратился в Омоду С5. А почему нет? Поляна освободилась, а оставшиеся не у дел дилеры выстроились в очередь за право продавать машины нового бренда.

Пока С5 — единственная модель марки. Платформа позаимствована у кроссовера Chery Tiggo 4 Pro, но стильный купеобразный кузов не имеет с ним ничего общего.

По духу с Омодой очень близок FAW Bestune T77: сравнительного теста было не избежать.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Появился доступный видеорегистратор сверхвысокого разрешенияЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Omoda C5
Дебют в Китае — в 2021 году. В России продается с прошлой осени. Сборка — Китай.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:
1.5 (147 л. с.) — от 2 429 900 ₽		 FAW Bestune T77
Первый показ в 2018 году. Российская премьера — прошлой зимой. Сделано в Китае.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:
1.5 турбо (160 л. с.) — от 2 069 000 ₽

Как едут?

Материалы по теме
Сравнили недорогие китайские кроссоверы. Вывод экспертов — неожиданный!

Что тот, что другой для бездорожья не предназначены. Привод — только передний. Под пластиковой защиткой С5 мы намерили всего 160 мм (вместо заявленных 190), такой же скромный показатель и у Bestune Т77. Просвет даже для легковушек средненький, а для кроссоверов — просто ни о чем.

Omoda обманывает внешней спортивностью: ждешь азарта и драйва, но нет — управляемость обыденна. Поведение в поворотах неинтересное, а руль озадачивает отрешенностью. Дело не меняет даже активация спортрежима. До 100–110 км/ч по прямой С5 летит стрелой. Но поедешь быстрее, и начинаются погуливания по траектории…

Большой тест кроссоверов за ≈2,5 млн рублей: такого никто не ожидал!Динамика и управляемость Т77 неплохи. По китайским меркам, естественно.
Динамика и управляемость Т77 неплохи. По китайским меркам, естественно.

Большой тест кроссоверов за ≈2,5 млн рублей: такого никто не ожидал!FAW Т77: угол въезда не самый маленький (21°), но в отсутствие переднего парктроника приходится держать ухо востро. В базе — пластиковая защита. Днище плоское, разве что банка глушителя торчит на сантиметрик. Антикор нанесен толстым слоем, но встречаются необработанные закоулки. Для буксировки предусмотрено по анкерному болту спереди и сзади.
FAW Т77: угол въезда не самый маленький (21°), но в отсутствие переднего парктроника приходится держать ухо востро. В базе — пластиковая защита. Днище плоское, разве что банка глушителя торчит на сантиметрик. Антикор нанесен толстым слоем, но встречаются необработанные закоулки. Для буксировки предусмотрено по анкерному болту спереди и сзади.

Материалы по теме
Размером с Tiguan, внутри — как Mercedes: тест нового китайского кроссовера

Не стоит доверяться и водительским ассистентам. Если адаптивный круиз-контроль работает неплохо, то система автоторможения отчебучила: при обгоне, когда половина кузова вылезла на соседнюю полосу, машина встала как вкопанная. Хорошо, сзади никого не было, а то б провели первый в России краш-тест. В общем, доплачивать за топ-версию я бы не стал.

Управляемость Т77 понравилась больше. У него острее и точнее руль, меньше крены, он активней перекладывается в S‑образных связках. И тормозит увереннее. Для любителей напористой езды FAW будет предпочтительней.

Большой тест кроссоверов за ≈2,5 млн рублей: такого никто не ожидал!Пусть вас не вводит в заблуждение бодрая внешность: Omoda далека от спорта.
Пусть вас не вводит в заблуждение бодрая внешность: Omoda далека от спорта.

Большой тест кроссоверов за ≈2,5 млн рублей: такого никто не ожидал!По углу въезда у Омоды преимущество непринципиальное: всего 22°, и клиренс такой же скромный — 160 мм. У Омоды штатная защита тоже пластиковая. Днище плоское, без «якорей». Слева и справа вдоль выхлопного тракта установлены щитки — они снижают шум от дороги. Антикор нанесен равномерно, но его слой потоньше, чем у Т77.
По углу въезда у Омоды преимущество непринципиальное: всего 22°, и клиренс такой же скромный — 160 мм. У Омоды штатная защита тоже пластиковая. Днище плоское, без «якорей». Слева и справа вдоль выхлопного тракта установлены щитки — они снижают шум от дороги. Антикор нанесен равномерно, но его слой потоньше, чем у Т77.

Материалы по теме
FAW Bestune T77 и GAC GS5: что понравилось? А что — не очень?

По ездовому комфорту преимущество тоже за «двумя топорами». Мягкие зимние шины придали ему то, чего так не хватало в прошлом тесте  — плавности хода. Теперь стыки и заплатки проезжаются мягче, в салоне меньше ненужного тремора и нервяка. Omoda и тут в догоняющих. Хотя в стесненном пространстве она удобнее — меньше радиус поворота. Парковаться в плотно заставленном машинами дворе проще.

И по акустическому комфорту Omoda предпочтительней. В Т77 громче гудят шины, отчетливее свистит набегающей поток ветра и постукивает подвеска.

Об оснащении кроссоверов и расходе топлива — на следующей странице.

Большой тест кроссоверов за ≈2,5 млн рублей: такого никто не ожидал!

Переднеприводные «китайцы» FAW Bestune T77 (от 2 069 000 рублей) и Omoda C5 (от 2 429 900 рублей) близки не только по цене, но и по духу. Эксперты «За рулем» выяснили, чем придется пожертвовать ради стильной внешности.

Большой тест кроссоверов за ≈2,5 млн рублей: такого никто не ожидал! — фото 1389472Большой тест кроссоверов за ≈2,5 млн рублей: такого никто не ожидал! — фото 1389487Большой тест кроссоверов за ≈2,5 млн рублей: такого никто не ожидал! — фото 1389488Большой тест кроссоверов за ≈2,5 млн рублей: такого никто не ожидал! — фото 1389502Большой тест кроссоверов за ≈2,5 млн рублей: такого никто не ожидал! — фото 1389474Большой тест кроссоверов за ≈2,5 млн рублей: такого никто не ожидал! — фото 1389473Большой тест кроссоверов за ≈2,5 млн рублей: такого никто не ожидал! — фото 1389475Большой тест кроссоверов за ≈2,5 млн рублей: такого никто не ожидал! — фото 1389476Большой тест кроссоверов за ≈2,5 млн рублей: такого никто не ожидал! — фото 1389491Большой тест кроссоверов за ≈2,5 млн рублей: такого никто не ожидал! — фото 1389492Большой тест кроссоверов за ≈2,5 млн рублей: такого никто не ожидал! — фото 1389489Большой тест кроссоверов за ≈2,5 млн рублей: такого никто не ожидал! — фото 1389490Большой тест кроссоверов за ≈2,5 млн рублей: такого никто не ожидал! — фото 1389495Большой тест кроссоверов за ≈2,5 млн рублей: такого никто не ожидал! — фото 1389477Большой тест кроссоверов за ≈2,5 млн рублей: такого никто не ожидал! — фото 1389530Большой тест кроссоверов за ≈2,5 млн рублей: такого никто не ожидал! — фото 1389496Большой тест кроссоверов за ≈2,5 млн рублей: такого никто не ожидал! — фото 1389531Большой тест кроссоверов за ≈2,5 млн рублей: такого никто не ожидал! — фото 1389497Большой тест кроссоверов за ≈2,5 млн рублей: такого никто не ожидал! — фото 1389527Большой тест кроссоверов за ≈2,5 млн рублей: такого никто не ожидал! — фото 1389480Большой тест кроссоверов за ≈2,5 млн рублей: такого никто не ожидал! — фото 1389528Большой тест кроссоверов за ≈2,5 млн рублей: такого никто не ожидал! — фото 1389529Большой тест кроссоверов за ≈2,5 млн рублей: такого никто не ожидал!
Наше новое видео
Большой тест кроссоверов за ≈2,5 млн рублей: такого никто не ожидал!
Китайцы сделали внедорожник (почти!) из популярного кроссовера — 7 заметных изменений
Ретротест полноприводного ГАЗ-63 (видео)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
Количество просмотров109
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: