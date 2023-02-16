Уже не тянет: как сохранить мощность двигателя с прямым впрыском

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Человечество более 100 лет практически безальтернативно использовало карбюратор как важнейшее устройство в системе питания поршневых двигателей внутреннего сгорания. Карбюратор используется и поныне.

Казалось бы, впрыск бензина через инжекторы как топливная система значительно современнее и моложе…

Однако и впрыск серийно применяют уже более 80 лет, но тогда еще начинали только в авиации, на скоростных самолетах-истребителях. Необходимо было обеспечить высокую мощность и стабильность работы двигателя на всех высотах и на всех режимах, в том числе при выполнении сложнейших фигур высшего пилотажа.

С небес на землю впрысковые топливные системы бензиновых моторов вернулись, прежде всего, для автоспорта. Там тоже условия работы двигателей — на пределе возможного… Исторически, в росте мощности поршневых ДВС, появление инжекторов сыграло не менее важную роль, чем турбонаддув!

А адаптация системы впрыска на серийных двигателях легковых автомобилей понадобилась, когда кроме высокой мощности от моторов стали требовать экономичности и низкого уровня токсичности отработавших газов. И очень быстро электроника в управлении систем впрыска вытеснила механические системы. Уже невозможно представить бензиновый ДВС без электронного впрыска топлива. Сейчас подавляющее большинство молодых автомобилистов даже и не знают, для чего карбюратору нужна воздушная заслонка или что такое жиклер…

На острие прогресса

Самая современная топливная система питания бензинового мотора — система непосредственного впрыска сразу же в камеру сгорания. Тем самым такой двигатель становится близкой «роднёй» дизелю. Там тоже применяется так называемое «внутреннее смесеобразование», только полученная топливовоздушная смесь воспламеняется от сжатия, а не от искры. Тем самым достигается максимальный эффект по экономичности мотора и обеспечению все более ужесточающихся экологических норм.

Кроме того, в моторах с непосредственным впрыском бензина появляется возможность несколько повысить степень сжатия — важнейший параметр двигателя, также влияющий на мощность и экономичность. При этом используется тот же сорт бензина, что и на моторах с обычным впрыском во впускной коллектор, без повышенного требования к октановому числу. А этого удается добиться совместным применением быстродействующих электронных систем управления двигателем и впрыска топлива инжекторами непосредственно в камеру сгорания. В результате моторы direct injection экономичнее своих собратьев до 15–20%!

Конструктивное отличие систем впрыска.

Оборотная сторона систем с непосредственным впрыском бензина — высокое давление распыла топлива. У обычного инжекторного двигателя форсунка распыляет бензин под давлением от 2,5 до 4 бар, что можно сравнить с давлением в автомобильной шине. При непосредственном впрыске нужно создать давление на порядок больше — 50 бар. А у некоторых автопроизводителей давление распыла еще выше — до 250 бар. Тем самым, по давлению современный мотор с непосредственным впрыском бензина становится сопоставим с дизельным двигателем с механическим ТНВД. Причем, если в обычном бензиновом инжекторе есть два-три сопла распылителя, то в форсунках непосредственного впрыска их может быть и все десять. Только диаметр калиброванных отверстий значительно меньше.

Нормальный распыл топливной форсунки.

Большое значение для экономичности и мощности двигателя direct injection имеет электронная система управления впрыском. Только электроника способна мгновенно изменять состав топливовоздушной смеси от стехиометрической гомогенной 1:14, необходимой для максимальной мощности и максимального момента, до суперэкономичной сверхбедной 1:40. Еще и цикловой впрыск необходимого объема бензина идет несколькими порциями. Непростая и недешевая система…

У разных автопроизводителей моторы с системой direct injection называются по-разному, конечно же, и изготовлены с некоторыми различиями, но объединяю их высокие требования к чистоте и качеству топлива, к исправности и высокой эффективности топливных фильтров. Так как детали топливного насоса высокого давления, форсунок изготавливаются с прецизионной точностью, то пыль или вода, попавшая в топливо, может легко вывести всю систему из строя. Падает давление распыла — уменьшается мощность, форсунки могут начать «лить», а не распылять топливо. В таких условиях страдает и дорогостоящий каталитический нейтрализатор. Проблемы с мотором нарастают лавинообразно, вплоть до задиров на поршнях и цилиндрах… А к цене «убитых» топливом деталей придется добавлять и стоимость выполнения самого ремонта. Дело может идти к капремонту мотора.

Закоксовка форсунок на моторе TSI Volkswagen.

Как продлить работоспособность прямого впрыска

Если на умную электронику владелец автомобиля никакого влияния оказывать не может (только соблюдать рекомендуемую периодичность диагностики и не лезть с отверткой в электроразъемы), то следить за своевременной заменой топливных фильтров и заправляться на нормальных АЗС — вполне реально.

Есть смысл профилактически использовать и присадки к топливу, специально разработанные для моторов с непосредственным впрыском. Состав таких присадок значительно сложнее, чем у очистителя карбюратора, и свойства отличаются от сольвента или ацетона. Там есть специальный моющий компонент, который удаляет смолистые отложения в топливной системе, но при этом не разъедает резиновые уплотнения и шланги. Удаление смол идет «мягко», шлам не забивает распылители. Есть спирты, которые «связывают» воду в топливе. Есть противоизносные, смазывающие компоненты, которые продлевают жизнь ТНВД и форсунок.

С применением очищающих присадок форсунки остаются чистыми и сохраняется ровный распыл.

Один из производителей такой автохимии — германская компания BIZOL Germany GmbH, производитель высококачественных моторных и трансмиссионных масел, различных присадок и средств по уходу за автомобилем.

Компания уже не молодая, существует с 1998 года и создавалась с учетом самых современных требований к маслам и присадкам. В результате продукция BIZOL имеет допуски всех основных европейских производителей автомобилей.

Присадка к бензину BIZOL Catalytic System Protect+ g82 изготовлена в Германии и специально разработана для защиты двигателей direct injection. Применение этой присадки — наипростейшее. Необходимо после заправки автомобиля вылить в бензобак содержимое 250 мл банки Catalytic System Protect+, из расчета одна банка на 70 литров бензина.

Для очистки распылителей не потребуется демонтаж деталей системы питания, тем самым еще и экономится время и деньги за проведенные работы. И, что немаловажно, не будет риска некорректной обратной сборки.

Состав присадки легко смешивается с топливом. Для профилактики присадку рекомендуется использовать при каждой третьей заправке. В случае вынужденного использования низкокачественного топлива рекомендуется применение присадки на весь период такой эксплуатации. Поверьте, ваш мотор высоко оценит заботу о его техническом состоянии!

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