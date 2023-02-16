Уже не тянет: как сохранить мощность двигателя с прямым впрыском — журнал За рулем

Уже не тянет: как сохранить мощность двигателя с прямым впрыском

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Человечество более 100 лет практически безальтернативно использовало карбюратор как важнейшее устройство в системе питания поршневых двигателей внутреннего сгорания. Карбюратор используется и поныне.

Уже не тянет: как сохранить мощность двигателя с прямым впрыском

Казалось бы, впрыск бензина через инжекторы как топливная система значительно современнее и моложе…

Однако и впрыск серийно применяют уже более 80 лет, но тогда еще начинали только в авиации, на скоростных самолетах-истребителях. Необходимо было обеспечить высокую мощность и стабильность работы двигателя на всех высотах и на всех режимах, в том числе при выполнении сложнейших фигур высшего пилотажа.

С небес на землю впрысковые топливные системы бензиновых моторов вернулись, прежде всего, для автоспорта. Там тоже условия работы двигателей — на пределе возможного… Исторически, в росте мощности поршневых ДВС, появление инжекторов сыграло не менее важную роль, чем турбонаддув!

А адаптация системы впрыска на серийных двигателях легковых автомобилей понадобилась, когда кроме высокой мощности от моторов стали требовать экономичности и низкого уровня токсичности отработавших газов. И очень быстро электроника в управлении систем впрыска вытеснила механические системы. Уже невозможно представить бензиновый ДВС без электронного впрыска топлива. Сейчас подавляющее большинство молодых автомобилистов даже и не знают, для чего карбюратору нужна воздушная заслонка или что такое жиклер…

На острие прогресса

Самая современная топливная система питания бензинового мотора — система непосредственного впрыска сразу же в камеру сгорания. Тем самым такой двигатель становится близкой «роднёй» дизелю. Там тоже применяется так называемое «внутреннее смесеобразование», только полученная топливовоздушная смесь воспламеняется от сжатия, а не от искры. Тем самым достигается максимальный эффект по экономичности мотора и обеспечению все более ужесточающихся экологических норм.

Кроме того, в моторах с непосредственным впрыском бензина появляется возможность несколько повысить степень сжатия — важнейший параметр двигателя, также влияющий на мощность и экономичность. При этом используется тот же сорт бензина, что и на моторах с обычным впрыском во впускной коллектор, без повышенного требования к октановому числу. А этого удается добиться совместным применением быстродействующих электронных систем управления двигателем и впрыска топлива инжекторами непосредственно в камеру сгорания. В результате моторы direct injection экономичнее своих собратьев до 15–20%!

Уже не тянет: как сохранить мощность двигателя с прямым впрыскомКонструктивное отличие систем впрыска.
Конструктивное отличие систем впрыска.

Оборотная сторона систем с непосредственным впрыском бензина — высокое давление распыла топлива. У обычного инжекторного двигателя форсунка распыляет бензин под давлением от 2,5 до 4 бар, что можно сравнить с давлением в автомобильной шине. При непосредственном впрыске нужно создать давление на порядок больше — 50 бар. А у некоторых автопроизводителей давление распыла еще выше — до 250 бар. Тем самым, по давлению современный мотор с непосредственным впрыском бензина становится сопоставим с дизельным двигателем с механическим ТНВД. Причем, если в обычном бензиновом инжекторе есть два-три сопла распылителя, то в форсунках непосредственного впрыска их может быть и все десять. Только диаметр калиброванных отверстий значительно меньше.

Уже не тянет: как сохранить мощность двигателя с прямым впрыскомНормальный распыл топливной форсунки.
Нормальный распыл топливной форсунки.

Большое значение для экономичности и мощности двигателя direct injection имеет электронная система управления впрыском. Только электроника способна мгновенно изменять состав топливовоздушной смеси от стехиометрической гомогенной 1:14, необходимой для максимальной мощности и максимального момента, до суперэкономичной сверхбедной 1:40. Еще и цикловой впрыск необходимого объема бензина идет несколькими порциями. Непростая и недешевая система…

Уже не тянет: как сохранить мощность двигателя с прямым впрыском

У разных автопроизводителей моторы с системой direct injection называются по-разному, конечно же, и изготовлены с некоторыми различиями, но объединяю их высокие требования к чистоте и качеству топлива, к исправности и высокой эффективности топливных фильтров. Так как детали топливного насоса высокого давления, форсунок изготавливаются с прецизионной точностью, то пыль или вода, попавшая в топливо, может легко вывести всю систему из строя. Падает давление распыла — уменьшается мощность, форсунки могут начать «лить», а не распылять топливо. В таких условиях страдает и дорогостоящий каталитический нейтрализатор. Проблемы с мотором нарастают лавинообразно, вплоть до задиров на поршнях и цилиндрах… А к цене «убитых» топливом деталей придется добавлять и стоимость выполнения самого ремонта. Дело может идти к капремонту мотора.

Уже не тянет: как сохранить мощность двигателя с прямым впрыскомЗакоксовка форсунок на моторе TSI Volkswagen.
Закоксовка форсунок на моторе TSI Volkswagen.

Как продлить работоспособность прямого впрыска

Если на умную электронику владелец автомобиля никакого влияния оказывать не может (только соблюдать рекомендуемую периодичность диагностики и не лезть с отверткой в электроразъемы), то следить за своевременной заменой топливных фильтров и заправляться на нормальных АЗС — вполне реально.

Есть смысл профилактически использовать и присадки к топливу, специально разработанные для моторов с непосредственным впрыском. Состав таких присадок значительно сложнее, чем у очистителя карбюратора, и свойства отличаются от сольвента или ацетона. Там есть специальный моющий компонент, который удаляет смолистые отложения в топливной системе, но при этом не разъедает резиновые уплотнения и шланги. Удаление смол идет «мягко», шлам не забивает распылители. Есть спирты, которые «связывают» воду в топливе. Есть противоизносные, смазывающие компоненты, которые продлевают жизнь ТНВД и форсунок.

Уже не тянет: как сохранить мощность двигателя с прямым впрыскомС применением очищающих присадок форсунки остаются чистыми и сохраняется ровный распыл.
С применением очищающих присадок форсунки остаются чистыми и сохраняется ровный распыл.

Один из производителей такой автохимии — германская компания BIZOL Germany GmbH, производитель высококачественных моторных и трансмиссионных масел, различных присадок и средств по уходу за автомобилем.

Компания уже не молодая, существует с 1998 года и создавалась с учетом самых современных требований к маслам и присадкам. В результате продукция BIZOL имеет допуски всех основных европейских производителей автомобилей.

Присадка к бензину BIZOL Catalytic System Protect+ g82 изготовлена в Германии и специально разработана для защиты двигателей direct injection. Применение этой присадки — наипростейшее. Необходимо после заправки автомобиля вылить в бензобак содержимое 250 мл банки Catalytic System Protect+, из расчета одна банка на 70 литров бензина.

Уже не тянет: как сохранить мощность двигателя с прямым впрыском

Для очистки распылителей не потребуется демонтаж деталей системы питания, тем самым еще и экономится время и деньги за проведенные работы. И, что немаловажно, не будет риска некорректной обратной сборки.

Состав присадки легко смешивается с топливом. Для профилактики присадку рекомендуется использовать при каждой третьей заправке. В случае вынужденного использования низкокачественного топлива рекомендуется применение присадки на весь период такой эксплуатации. Поверьте, ваш мотор высоко оценит заботу о его техническом состоянии!

Уже не тянет: как сохранить мощность двигателя с прямым впрыском
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Уже не тянет: как сохранить мощность двигателя с прямым впрыском

Человечество более 100 лет практически безальтернативно использовало карбюратор как важнейшее устройство в системе питания поршневых двигателей внутреннего сгорания. Карбюратор используется и поныне.

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Уже не тянет: как сохранить мощность двигателя с прямым впрыском

Человечество более 100 лет практически безальтернативно использовало карбюратор как важнейшее устройство в системе питания поршневых двигателей внутреннего сгорания. Карбюратор используется и поныне.

Уже не тянет: как сохранить мощность двигателя с прямым впрыском — фото 1390768Уже не тянет: как сохранить мощность двигателя с прямым впрыском — фото 1390764Уже не тянет: как сохранить мощность двигателя с прямым впрыском — фото 1390767Уже не тянет: как сохранить мощность двигателя с прямым впрыском — фото 1390769Уже не тянет: как сохранить мощность двигателя с прямым впрыском — фото 1390766Уже не тянет: как сохранить мощность двигателя с прямым впрыском — фото 1390770Уже не тянет: как сохранить мощность двигателя с прямым впрыском — фото 1390765Уже не тянет: как сохранить мощность двигателя с прямым впрыском — фото 1390771Уже не тянет: как сохранить мощность двигателя с прямым впрыском
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