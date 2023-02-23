Так вот в чем дело! 7 незаметных причин перерасхода топлива

Часто виной всему банальная неисправность. Предварительную диагностику можно сделать и своими силами. Если все же возникнет необходимость обратиться к специалистам, то с ними уже будет легче беседовать.

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1. Проблемы с рулевой рейкой

На повышенный расход топлива влияет нарушение углов установки передних и задних колес. Это создает дополнительное сопротивление движению автомобиля. Для устранения неисправности достаточно отрегулировать сход-развал. Заодно вы предотвратите неравномерный износ шин.

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2. Шины

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Регулярный контроль за давлением в шинах позволяет экономить деньги на заправке. Давление должно соответствовать рекомендациям завода-изготовителя. Наклейку с рекомендованным давлением вы найдете на стойке кузова или под лючком бензобака.

Некоторые водители слегка перекачивают колеса перед поездкой по скоростной магистрали. Это также снизит сопротивление качению и позволит сэкономить на топливе. Только помните, что улучшение одних характеристик автомобиля приводят к ухудшению других. В данном случае могут пострадать управляемость и тормозной путь. Так что увлекаться экспериментами с давлением в шинах не стоит — безопасность дороже.

Недостаточное давление в шине быстро разрушает ее и увеличивает расход топлива.

3. Компрессия в цилиндрах

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При низкой компрессии топливо сжигается неэффективно, двигатель теряет мощность, и для поддержания его работы требуется все больше и больше бензина. В качестве профилактики необходимо произвести замер компрессии и, в случае низкого давления, искать причины.

О причинах недостаточной компрессии читайте здесь.

Каким прибором самостоятельно измерить компрессию в цилиндрах? Ответ тут.

4. Нарушение работы ГРМ

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В зависимости от конструкции двигателя могут возникнуть сложности с проверкой точности установки меток ГРМ. Но на современных авто при нарушении фаз газораспределения на панели приборов начинает светиться индикатор Check Engine. Если он загорелся, следует сделать диагностику. Прочитать коды неисправностей можно и самостоятельно, например при помощи недорого сканера типа ELM327.

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