Эти запчасти нельзя ввозить в Россию, но есть лазейка — журнал За рулем

Эти запчасти нельзя ввозить в Россию, но есть лазейка

Рассказываем, какие автозапчасти и комплектующие реально купить в России, несмотря на санкции.

Материалы по теме
Хитрости автомобилистов — чтобы не обманули в автосервисе

Схема параллельного импорта позволяет абсолютно любой компании ввозить дефицитный товар в Россию. Но есть две оговорки.

  • Первая: наименование конкретной торговой марки и соответствующий код ТН ВЭД должны содержаться в перечне Минпромторга (приказ № 1532 от 19.04.2022).
  • Вторая: импортируемый товар должен иметь все необходимые сертификаты и подтверждение происхождения.

Но этим двум условиям удовлетворяют далеко не все запчасти и комплектующие. Торговых марок автомаркета насчитываются тысячи, и не все они есть в перечне Минпромторга. Например, в списке нет таких известных производителей комплектующих для карданных валов, как Welte, EDS, Spicer, GMB. Но они попадают на рынок по серым схемам и стоят соответствующих денег.

Мнение эксперта

Эти запчасти нельзя ввозить в Россию, но есть лазейка
Александр Приходько, директор по развитию компании «КарданБаланс»:

— Что делать? Прежде всего, расширять количество торговых марок, указанных в перечне. По данным экспертов, на текущий момент параллельный импорт покрывает от 50 до 80% потребностей российского рынка автозапчастей. Однако до сих пор остаются дефицитными запчасти на грузовую и специальную технику таких марок, как Scania, Man, John Deer, Liebherr. Сейчас автосервисы выходят из ситуации, налаживая поставки аналогов из дружественных стран, таких как Китай или Турция.

Но даже с учетом большой проделанной за год работы остаются «чувствительные» позиции, которые сложно купить на рынке в какие-то адекватные сроки. Историю с параллельным импортом наверняка продлят, и мы надеемся, что перечень Минпромторга будет еще расширяться, пока на российском рынке не появятся локальные производства, которые по качеству смогут заменить иностранные бренды.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023


Фото: Depositphotos и «КарданБаланс»

Наше новое видео
Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен!
Тест китайского Volkswagen Bora
Ларгус по-японски — наконец-то появилась практичная и недорогая альтернатива Ладе

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
Количество просмотров118
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: