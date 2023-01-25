Как найти замену оригинальным запчастям

Осторожно! На рынке появляется все больше низкокачественных китайских аналогов.

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Одной из главных причин нехватки автокомпонентов на рынке является приостановка поставок от американских и европейских подрядчиков, а также долгое ожидание доставки запчастей из Китая, Турции, Тайваня и других стран.

Вместе со стоимостью запчастей выросла и цена на ремонт. По данным экспертов, в 2023 году цены на услуги ремонта автомобилей могут вырасти на 20–30%, в зависимости от сферы. Например, ремонт карданных валов может подорожать на 25%.

Помимо роста стоимости ремонта это, конечно, приводит еще к двум очевидным последствиям. Во-первых, на рынке становится больше низкокачественных китайских аналогов. Во-вторых, увеличиваются сроки ремонта. Достается, прежде всего, специальной технике, а больше всего страдают владельцы машин марок JCB, John Deere, Caterpillar, Liebherr.

Интересный факт: отечественный автопроизводитель ГАЗ, находящийся в Нижнем Новгороде, не производит самостоятельно карданные валы. На заводе устанавливаются либо турецкие карданы Tirsan, либо фирмы УКД из Набережных Челнов.

Мнение эксперта

директор по развитию компании «КарданБаланс»:

— Ситуация с запчастями по карданным валам для легковых автомобилей не критическая. Несмотря на сложности с поставками, специалисты могут найти оригинальные запчасти или их хорошие аналоги для любых марок и моделей. Например, после ухода Renault оригинальные запчасти для автомобилей этой марки не исчезли с рынка. Карданный вал на Renault Duster (и соплатформенного Nissan Terrano) найти легко.

Что же касается коммерческого транспорта, то сегодня особенно часто используются турецкие запчасти для карданов, например, Tirsan и In-Tech, поскольку сделаны качественно и ничем не уступают оригиналам.

Дефицитными остаются только комплектующие для Scania — шведского производителя грузовых крупнотоннажных автомобилей. Например, шлицевые соединения и крестовины на 520-ю серию уже практически не найти ни за какие деньги. Частично такая же проблема с немецкими грузовиками MAN. Аналогично обстоят дела с запчастями Welte и EDS — общепризнанными компаниям, которые занимаются производством запчастей для карданных валов. Это «на руку» перекупщикам и спекулянтам.

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Мы пытаемся выйти из ситуации, используя универсальные запасные части, например, шлицевые, вилки, крестовины турецкого или китайского производства, однако это приводит к более долгим срокам ремонта. Несмотря на замещение запчастей на аналоги, итоговый результат остается качественным. За счет поиска новых поставщиков автомобильных запчастей, а также оптимизации процессов, есть шанс сдержать рост стоимости ремонта на уровне 10–15%.

Скоро мы перестанем тонировать машины — автомобили получат новую систему, которая сделает пленки на окнах ненужными.

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Фото: Denny Müller / Unsplash