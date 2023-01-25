Как найти замену оригинальным запчастям — журнал За рулем

Как найти замену оригинальным запчастям

Осторожно! На рынке появляется все больше низкокачественных китайских аналогов.

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Одной из главных причин нехватки автокомпонентов на рынке является приостановка поставок от американских и европейских подрядчиков, а также долгое ожидание доставки запчастей из Китая, Турции, Тайваня и других стран.

Вместе со стоимостью запчастей выросла и цена на ремонт. По данным экспертов, в 2023 году цены на услуги ремонта автомобилей могут вырасти на 20–30%, в зависимости от сферы. Например, ремонт карданных валов может подорожать на 25%.

Помимо роста стоимости ремонта это, конечно, приводит еще к двум очевидным последствиям. Во-первых, на рынке становится больше низкокачественных китайских аналогов. Во-вторых, увеличиваются сроки ремонта. Достается, прежде всего, специальной технике, а больше всего страдают владельцы машин марок JCB, John Deere, Caterpillar, Liebherr.

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Интересный факт: отечественный автопроизводитель ГАЗ, находящийся в Нижнем Новгороде, не производит самостоятельно карданные валы. На заводе устанавливаются либо турецкие карданы Tirsan, либо фирмы УКД из Набережных Челнов.

Мнение эксперта

Как найти замену оригинальным запчастям
Александр Приходько, директор по развитию компании «КарданБаланс»:

— Ситуация с запчастями по карданным валам для легковых автомобилей не критическая. Несмотря на сложности с поставками, специалисты могут найти оригинальные запчасти или их хорошие аналоги для любых марок и моделей. Например, после ухода Renault оригинальные запчасти для автомобилей этой марки не исчезли с рынка. Карданный вал на Renault Duster (и соплатформенного Nissan Terrano) найти легко.

Что же касается коммерческого транспорта, то сегодня особенно часто используются турецкие запчасти для карданов, например, Tirsan и In-Tech, поскольку сделаны качественно и ничем не уступают оригиналам.

Дефицитными остаются только комплектующие для Scania — шведского производителя грузовых крупнотоннажных автомобилей. Например, шлицевые соединения и крестовины на 520-ю серию уже практически не найти ни за какие деньги. Частично такая же проблема с немецкими грузовиками MAN. Аналогично обстоят дела с запчастями Welte и EDS — общепризнанными компаниям, которые занимаются производством запчастей для карданных валов. Это «на руку» перекупщикам и спекулянтам.

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Мы пытаемся выйти из ситуации, используя универсальные запасные части, например, шлицевые, вилки, крестовины турецкого или китайского производства, однако это приводит к более долгим срокам ремонта. Несмотря на замещение запчастей на аналоги, итоговый результат остается качественным. За счет поиска новых поставщиков автомобильных запчастей, а также оптимизации процессов, есть шанс сдержать рост стоимости ремонта на уровне 10–15%.

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Фото: Denny Müller / Unsplash

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