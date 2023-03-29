5 предметов в багажнике, из-за которых будут проблемы с полицией

Речь не идет об опасных веществах или нелегальном оружии. Вызвать вопросы у полицейского могут самые простые предметы, которые многие автовладельцы привыкли возить на дачу.

Дрова

Незаконно срубленным считается любое дерево, если у вас нет порубочного билета. За незаконную вырубку/спиливание деревьев могут привлечь как к административной (ст. 8.28 КоАП РФ), так и к уголовной ответственности (ст. 260 УК РФ). Все зависит от размера нанесенного ущерба.

Административный штраф 3000-4000 рублей накладывается, если ущерб не превышает 5000 рублей. Если больше, ущерб считается значительным и наказывается по ч. 1 ст. 260 УК РФ. Среди возможных предусмотренных санкций: штраф до 500 тысяч рублей; исправительные работы на срок до 2 лет и даже лишение свободы.

Не подтвержденный чеком рассказ о том, что дрова были куплены на стихийном рынке у неизвестного продавца, тоже не всегда спасает. Согласно ч. 3 ст. 8.28 КоАП РФ, «приобретение, хранение, перевозка или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния» наказываются штрафом 5000 рублей.

Поэтому стоит иметь при себе товарный чек или другие документы, подтверждающие законное происхождение дров. Если документов нет, сотрудник ГИБДД имеет полное право инициировать дальнейшее разбирательство.

Мясо, рыба, икра

Дачники нередко везут в город купленные у фермеров телячьи и свиные туши. И удивляются, когда инспектор ДПС требует предъявить документы, подтверждающие легальность происхождения груза.

Ничего удивительного: понять, домашнему или дикому животному принадлежит разрубленная туша, очень сложно. Если чека на поросенка нет, полицейский имеет полное право заподозрить вас в браконьерстве.

Отстрел диких животных без лицензии карается штрафом от 500 до 4000 рублей, также могут конфисковать оружие или лишить права осуществлять охоту на срок до двух лет (ст. 8.37 КоАП РФ).

Рыба дорогих пород (например, осетровых), а также икра в незаводских упаковках тоже могут вызвать подозрение – в скупке краденого.

Ножи

Какой пикник или рыбалка без ножа? Важно лишь помнить, что если нож произведен кустарно и/или выглядит довольно устрашающе, его вполне могут принять за холодное оружие. Соответственно, и последствия будут такими же, как при незаконном ношении холодного оружия. Нож могут конфисковать, владельца – оштрафовать на сумму от 500 до 2000 рублей. Бытовые ножи (кухонные, садовые и т.п.) можно перевозить без ограничений.

Как понять, могут ли отнести нож к холодному оружию или нет? Существует целый ряд отличительных параметров – от длины и толщины клинка до его твердости. Обычные граждане знать их не обязаны. Лучше просто возить с собой товарный чек (фото чека) или сертификат на любой большой нож. Ну и, конечно же, перевозить его в чехле.

Самодельное вино

Домашние настойки и наливки из опавших плодов и ягод готовили многие поколения дачников, рецепты передаются из поколения в поколение. Какие могут быть вопросы? Тем не менее, согласно КоАП РФ, перевозить в личном авто разрешается лишь определенный объем «немаркированного алкоголя»: не более 10 литров на человека.

Наказание за большой объем предусматривает статья 14.17.2 КоАП РФ «Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции». Причем с февраля 2022 года сумма штрафа серьезно выросла – заплатить в казну придется от 15 тыс. до 25 тыс. рублей (ранее от 3 тыс. до 5 тыс. рублей). Самодельное вино конфискуют.

Такая же судьба ждет и ящик купленного на праздник заводского алкоголя без акцизных марок – такая продукция считается немаркированной, и перевозить ее запрещено.

Спортинвентарь

Возите с собой биту? Действительно играете в бейсбол? Вопрос инспектора ДПС для проверки честности водителя: сколько пинчеров на базе? Вы знаете ответ?

Прямого запрета на перевозку в багажнике или в салоне бейсбольной биты (бумеранга, нунчак) нет. Но инспектор в курсе, что этот вид спорта у нас, мягко говоря, мало популярен. И возить биту могут совсем не со спортивными целями.

Легкий способ избежать неприятного разговора – возить спортинвентарь, который может быть использован как оружие, в чехле. А еще лучше – иметь на него сертификат.

В 1 статье Федерального закона «Об оружии» от 13.12.1996 г. прямо указывается, что при наличии сертификатов спортивные снаряды и хозяйственные изделия не относятся к оружию, даже если они конструктивно схожи с ним (исключение – те, что содержат основные части огнестрельного оружия).

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