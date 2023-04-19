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Инцидент на парковке — это ДТП?

Вот что говорит по этому поводу закон.

Кто-то подложил под колесо бутылку из-под шампанского. Я ее не заметил, и когда начал движение, она «отстрелила» в соседскую машину, результат – вмятина на пороге. Сосед вызвал ГИБДД и заявил, что я оставил место ДТП. Теперь жду суда. Разъясните по-житейски, в чем моя вина?

Игнат Веселов, г. Санкт-Петербург

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Подобный инцидент можно отнести к дорожно-транспортному происшествию – событию, возникшему в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.

Прежде чем начинать движение, вы были обязаны убедиться в его безопасности (пункт 8.1), в том числе проведя осмотр транспортного средства.
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Помимо прочего, согласно пункту 1.5 ПДД, участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда.

Сделать вывод о наличии (отсутствии) факта оставления места совершения ДТП, участником которого вы являлись, а также рассмотреть вопрос о наказании должен суд.

  • В каких случаях закон разрешает оставить место ДТП, рассказано тут.
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