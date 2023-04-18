Вынуждены ездить на «лысых» шинах? Сделайте хотя бы это!

Прислушайтесь к рекомендациям шинного эксперта «За рулем» — не пожалеете!

Напомним, что, согласно Техрегламенту о безопасности колесных транспортных средств, предельно допустимая глубина протектора для летних шин, установленных на автомобилях разрешенной массой до 3,5 тонн, составляет 1,6 мм. Не забудьте про прицеп: для его шин предел точно такой же.

На сухой дороге такой «остаток» никак не скажется на поведении машины, однако в лужах она потеряет связь с дорогой уже на скорости 65–70 км/ч, что ощутимо раньше, чем на новых шинах с глубиной протектора от 8 до 10 мм.

Если условия заставляют часто ездить на потертых шинах по лужам, поднимите давление на 0,5 атм относительно рекомендованного .

Они будут охотнее «резать» воду, а скорость начала аквапланирования поднимется примерно на 5–7 км/ч.

Но лучше всё же менять покрышки раньше, чем будет достигнута предельная глубина протектора.