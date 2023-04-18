Вынуждены ездить на «лысых» шинах? Сделайте хотя бы это!
Напомним, что, согласно Техрегламенту о безопасности колесных транспортных средств, предельно допустимая глубина протектора для летних шин, установленных на автомобилях разрешенной массой до 3,5 тонн, составляет 1,6 мм. Не забудьте про прицеп: для его шин предел точно такой же.
На сухой дороге такой «остаток» никак не скажется на поведении машины, однако в лужах она потеряет связь с дорогой уже на скорости 65–70 км/ч, что ощутимо раньше, чем на новых шинах с глубиной протектора от 8 до 10 мм.
Если условия заставляют часто ездить на потертых шинах по лужам, поднимите давление на 0,5 атм относительно рекомендованного.
Они будут охотнее «резать» воду, а скорость начала аквапланирования поднимется примерно на 5–7 км/ч.
Но лучше всё же менять покрышки раньше, чем будет достигнута предельная глубина протектора.
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