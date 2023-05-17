Новый кроссовер Лада: вот что о нем известно

АВТОВАЗ показал новинку, которую будут выпускать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. С кроссовером Лада X‑Cross 5 познакомился главный редактор «За рулем» Максим Кадаков

Узнает каждый

Всякий, кто более-менее уверенно ориентируется в нынешнем автомобильном рынке, сразу понял, что представленная Лада X-Cross 5 – это китайский FAW Bestune T77. Да это и не было секретом.

Решетка радиатора осталась прежней, но на ней – огромная ладья в овале. Выглядит машина хорошо – даже в представленном дилерам белом цвете. А уж в в ярком желтом или синем – тем паче. Хотя машинка-то не нова. В Китае ее впервые показали в 2018 году – и уже успели обновить.

Икс-Кросс

Приставка Cross уже применялась ранее на автомобилях Лада – Гранта Кросс, Веста Кросс, Иксрей Кросс, Ларгус Кросс. Но теперь это Икс-Кросс. Так станут именовать все кроссоверы Лада питерской сборки. Седаны будут иметь другое обозначение.

Цифра условно обозначает размер машины. Если позже представят более крупный кроссовер,это будет X-Cross 6 или 7.

Что внутри?

Под длинным козырьком – два огромных дисплея. Приборы и мультимедийная система. Но и кнопок много, что должно порадовать приверженцев более классических решений. Например, управлять климат-контролем можно традиционными кнопками и вращающимися рукоятками.

Конечно же – система стабилизации, до шести подушек безопасности, системы экстренного торможения и контроля за разметкой. Как всё это будет разнесено по комплектациям – пока не очень понятно.

Техника

Это кроссовер класса С. Длина – 4,5 метра. Буквально на ладонь короче, чем Nissan X‑Trail или Haval F7. Заявленный клиренс – около 180 мм. Объем багажника – 375 литров, не рекордный показатель.

Передний привод – полного нет в принципе. Турбомотор объемом 1,5 литра – такие сейчас на большинстве китайских машин. На тех Т77, что завозят к нам через Казахстан, этот мотор развивает 160 л. с., но под нас его «зажмут» до налоговыгодных 149 л. с. Мотор адаптирован к 92‑му бензину.

Коробка передач – 6‑ступенчатая механическая либо 7‑ступенчатый робот («мокрый», с двумя сцеплениями).

В Китае есть версия с турбомотором 1.2 на 142 л. с., но у нас такой литраж едва ли зайдет.

Когда?

Выпуск Икс-Кросса начнут в начале лета на бывшем заводе Nissan в Петербурге, который передан в управление АВТОВАЗу. ­­

Поначалу методом простейшей крупноузловой сборки. И в сравнительно небольших объемах. По такой же схеме будут собирать седан и второй кроссовер.

Но уже со следующего года АВТОВАЗ планирует начать локализацию производства. Насколько глубокой и стремительной окажется эта локализация – будет зависеть не столько от завода, сколько от потенциальных поставщиков сырья и компонентов. Если с шинами и аккумуляторами у нас нет проблем, то со многими прочими узлами проблемы немалые – от деталей двигателя до электронных блоков. Да и цены растут на всё.

Почем?

Цены на X-Cross 5 пока не определены – их объявят непосредственно перед стартом продаж. Китайский FAW Bestune T77 с завозом через Казахстан продают по цене от 2,1 млн рублей. В 2022 году реализовано несколько сотен машин.

Лада X-Cross 5 явно будет популярнее. Во‑первых, это Лада. С широкой дилерской сетью, с гарантийным обслуживанием, с доступными (надеюсь) запчастями.

Во‑вторых, есть надежда, что X-Cross 5 будет все-таки подешевле, чем оригинальный китайский FAW. Идеальный вариант – 1,5 млн рублей. Но реальность будет не такой радужной. Самые простые версии запихнут под планку 2 млн рублей – как Москвич 3 и Haval Jolion, чтобы участвовать в госпрограммах субсидирования.

В любом случае, дилерам надо перестраиваться. Продавать недорогие Гранты и Нивы, у которых практически нет прямых ценовых конкурентов – это одно. А торговать машинами, у которых десятки аналогов по близким ценам – это задача совсем другого уровня.

Как будут меняться цены на Лады? Прогноз «За рулем» тут.

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