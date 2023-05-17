Простой тест, но 90% молодых водителей не знают ответ
Вы наверняка изучили инструкцию по эксплуатации своего автомобиля и знаете о назначении каждого рычажка и кнопки. Или нет? Проверим!
Насколько хорошо вы знаете свой автомобиль покажет следующий тест.
Можете с ходу объяснить, что означают следующие символы? Если получится ответить сразу, то можете считать себя опытным водителем.
Итак:
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Получилось? Тогда давайте сверим ответы — смотрите следующую страницу
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