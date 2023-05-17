#
ПараимпортЛето, дача, отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем LadaVolkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем Lada
О старте продаж объявили сразу в нескольких...
Как он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спиртаКак он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спирта
Он не имел документов на этот груз и сказал,...
Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!
Сообщество дальнобойщиков – это особый мир, в...

Простой тест, но 90% молодых водителей не знают ответ

Вы наверняка изучили инструкцию по эксплуатации своего автомобиля и знаете о назначении каждого рычажка и кнопки. Или нет? Проверим!

За РулемАвтодизайнер, конструктор, брат поэта... – кем был первый художник «За рулем»

Насколько хорошо вы знаете свой автомобиль покажет следующий тест.

Можете с ходу объяснить, что означают следующие символы? Если получится ответить сразу, то можете считать себя опытным водителем.

Итак:

За Рулем

За РулемЛюбите жизнь на природе? Есть доступный и удобный вариантЗа РулемСтало известно, что изменится на дорогах Москвы в 2023За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Получилось? Тогда давайте сверим ответы — смотрите следующую страницу

За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем
Страницы
1234Следующая страница

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКацубо Игорь
Количество просмотров 37035
Поделиться:
Оцените материал:
2 : 0