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Ко мне, Мухтар! На чем в СССР ездила милиция с собаками

ГАЗ-69 — один из известных и культовых автомобилей СССР. Но и среди них были необычные и редкие машины.

Труженик или Воин

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Первый опытный образец ГАЗ-69 сделали в 1950 году. Тогда у машины появилось и собственное имя – Труженик. Хотя больше подходило бы имя Воин.

Ведь главным заказчиком машины была армия. И названием хотели подчеркнуть переход к послевоенной мирной жизни. Но ни одно имя собственное так и не прижилось.

Серийное производство ГАЗ-69 начали в 1953-м. Причем в двух модификациях: ГАЗ-69 на восемь человек с продольными лавками в задней части и пятиместный ГАЗ-69А — так называемый командирский, а также председательский или райкомовский.

Обе машины были с тентом. Вариант с жесткой крышей на ГАЗе тоже спроектировали, но в серию не пустили. Хотя несколько предприятий СССР делали подобные «козлики». В первую очередь — для милиции.

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Милицейские «газики» с жесткими крышами по странной иронии судьбы делали в исправительной колонии в поселке Сухобезводный в Горьковской (теперь Нижегородской) области.

Аналогичные машины для ветеринарной службы строили в Шумерле в Чувашии. Вероятно, нечто подобное сооружали и на других предприятиях Союза.

Такие милицейские машины у многих советских граждан ассоциировалась, в том числе, с псом Мухтаром из знаменитого фильма «Ко мне, Мухтар!» с Юрием Никулиным в главной (человечьей) роли.

Конструкция машины немудреная. Металлический каркас усилен изнутри деревянными рейками, обработанными чуть ли не топором, и обшит стальными листами на заклепках. Сзади — стандартные лавки на шесть человек.

В большинстве милицейских машин перегородок не было. Но в некоторых их делали.
В большинстве милицейских машин перегородок не было. Но в некоторых их делали.

В большинстве таких машин перегородок между передними сиденьями и задним отсеком не было. Ведь в первую очередь автомобили предназначали для опергрупп и кинологов с «Мухтарами».

Продолжение — на следующей странице.

В большинстве милицейских машин перегородок не было. Но в некоторых их делали.
Помимо сигнально-громкоговорящего устройства милицейский ГАЗ-69 ничем не отличается от стандартного.
Сигнально-громкоговорящее устройство помимо громкоговорителя имеет даже линейный вход для магнитофона.
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