Чем и как приклеить металл к стеклу — экспертиза «За рулем»

Хорошая новость: выбор подходящих клеев на рынке есть.

Появление на свет первых «восьмерок» ВАЗ‑2108 было для отечественного потребителя шокирующим – слишком многое казалось не только непривычным, но и откровенно вредным. Например, крепление внутрисалонного зеркала заднего вида: вместо привычного резьбового соединения к усилителю крыши появилось клеевое, к стеклу.

Сегодня это решение, примененное и на множестве иномарок, доказало свою надежность: зеркала отваливаются крайне редко. Однако при замене ветрового стекла всё же придется повозиться: новое зачастую продается безо всяких «пятаков» под зеркало.

Именно такое стекло к «восьмерке» (оно одно из наиболее дешевых) мы специально приобрели, чтобы выбрать клей, подходящий для установки зеркала. Различных клеев набралось больше десятка – из них только Супер Момент не содержал прямого указания на возможность проведения такой работы. Но интерес пересилил: вдруг справится?

Как испытывали

Для проверки прочности клеевых соединений мы приобрели штатные установочные пластины зеркала. Каждую такую пластину приклеивали к поверхности стекла согласно инструкции изготовителя клея. Затем, после соответствующей выдержки, поочередно устанавливали штатное зеркало на каждую из пластин и прикладывали к нему усилие до 250 Н с помощью динамометра.

Взяли не всех

Из полутора десятков приобретенных клеев мы отобрали только десять – остальных сразу забраковали. Дело не в том, что они неработоспособны: выяснилось, что, согласно инструкции, некоторые клеевые соединения будут готовы к использованию только через сутки. Не смертельно, но в наше суматошное время тратить сутки на несложную операцию нам показалось нера­зумным.

К тому же есть альтернатива: большинство производителей обещает уложиться всего в полчаса . Именно такие средства мы и решили испытать. В виде исключения к соревнованиям допустили Kerry KR‑152 с заявленной суточной выдержкой – вдруг сработает?

Какой выбрать?

Все испытанные клеи делятся на однокомпонентные и двухкомпонентные (с ними возни чуть больше).

Часть однокомпонентных – фотоотверждаемые: инструкция указывает на желательность обработки ультрафиолетовой лампой (можно обойтись естественным освещением, но мы раздобыли и лампу). Кроме того, пригодятся обезжириватель и мелкозернистая шкурка: тщательная предварительная обработка стекла полезна во всех случаях вне зависимости от того, упомянул это производитель или нет.

Усилие отрыва клеевого соединения проверяем динамометром сжатия-растяжения МЕГЕОН 04300. Освещение ультрафиолетовой лампой с разных сторон не помогло фотоотверждаемым образцам из нашей выборки затвердеть.

И еще одна важная вещь. Излишки клея, выступающие из-под приклеенной пластины, надо сразу же тщательно удалять . Дело не столько в эстетике: в противном случае зеркало может отказаться устанавливаться на законное место – помешают избытки засохшей клеевой массы.

Результаты испытаний изложены в фотогалерее.

Напоминаем, что наши выводы относятся только к конкретной выборке изделий.

Участники

1 NEW, США Примерная цена 250 ₽

Заявленное количество 0,6 мл + 0,4 мл

Двухкомпонентный. Обещано полное высыхание за 30 минут. Активатор в виде салфетки. При усилии в 200 Н приклеенная пластина оторвалась вместе с огрызками стекла. Рекомендуем. Abro RV-495-R, США Примерная цена 300 ₽

Заявленное количество 0,6 мл + 0,6 мл

Двухкомпонентный. Заявленное время готовности – 10 минут. Описание довольно заумное, но результат – лучший в нашей выборке: при усилии в 250 Н приклеенная пластина осталась на месте. Рекомендуем в первую очередь.

Airline ADGC001, КНР Примерная цена 200 ₽

Заявленное количество 0,4 мл + 0,6 мл

Двухкомпонентный. Заявленное время готовности – 30 минут. При усилии в 250 Н пластину удалось оторвать вместе с фрагментами стекла. Рекомендуем. AVS Crystal AVK-135, Россия Примерная цена 350 ₽

Заявленное количество 2 мл

Фотоотверждаемый. Подвергать нагрузке, согласно описанию, можно через 30 минут, но время полной готовности – 24 часа. К сожалению, наш образец так и не застыл, а потому отвалился сразу. Рекомендовать не можем.

Eltrans EL-1260.01, Россия Примерная цена 350 ₽

Заявленное количество 2 г

Фотоотверждаемый. Время полной готовности – 24 часа, но указано, что можно пользоваться уже через 30 минут. Приклеить пластину не удалось: возможно, что виноват возраст препарата, изготовленного в январе 2021 года. (Указанный срок годности – 24 месяца). Но рекомендовать не можем. IMG MG-417, КНР Примерная цена 200 ₽

Заявленное количество 0,6 мл + 0,4 мл

Двухкомпонентный. Налицо лукавство в описании: обещан ремонт за 1 минуту, но на обороте сказано, что выждать следует не менее 30 минут. Активатор в виде салфетки. При усилии в 250 Н ­приклеенная пластина оторвалась вместе с куском стекла. Рекомендуем.

Kerry KR-152, Россия Примерная цена 200 ₽

Заявленное количество 0,5 +0,5 г

Двухкомпонентный. Клей должен схватывать через 3 минуты, максимальная прочность достигается через 24 часа. Мы все-таки не стали ждать и проверили прочность соединения через 30 минут. При усилии в 160 Н пластину удалось ­оторвать: обрыв по клеевому соединению. В целом рекомендуем. Permatex 81840, США Примерная цена 700 ₽

Заявленное количество 0,6 мл + 0,3 мл

Двухкомпонентный. Заявленное время готовности – 15 минут. При усилии в 130 Н пластину смогли оторвать по клеевому соединению – стекло осталось цело. Из работоспособных клеев в нашей выборке это самый слабый результат, а цена – ­слишком высокая. Рекомендовать не можем.

Runway RW8511, КНР Примерная цена 250 ₽

Заявленное количество 0,4 мл + 0,6 мл

Двухкомпонентный. Время готовности – 30 минут. При усилии в 200 Н пластина оторвалась вместе с куском стекла. Рекомендуем. Супер Момент Гель, Ирландия Примерная цена 150 ₽

Заявленное количество 3 г

Стекло в списке возможностей популярного клея не упомянуто, но мы все-таки решили его проверить. Обещанное время готовности – 60 секунд. В наших испытаниях при усилии в 220 Н приклеенную пластину удалось оторвать вместе с фрагментами стекла. Рекомендуем.

Кто лучше держит?

Какого-либо норматива по усилию отрыва зеркала от стекла мы не придерживались – всё стало ясно и без этого. С препаратами AVS Crystal AVK‑135 и Eltrans EL‑1260.01 зеркало отвалилось мгновенно под собственной тяжестью. Впрочем, у Eltrans EL‑1260.01 нашлось оправдание: срок годности проданного нам клея истек за месяц до испытаний, а потому претензий к нему формально быть не должно. Хотя неужели способности клея пропадают скачкообразно?

Пластины, которые покинули рабочее место с кусками стекла, явно держались лучше «чистеньких».

С клеем Permatex 81840 пластина оторвалась от стекла при нагрузке в 130 Н, а с Kerry KR‑152 – при 160 Н. Обращаем внимание на то, что отрыв в обоих случаях произошел именно по клеевому слою – стекло не пострадало. А вот после использования составов 1 NEW, Airline ADGC001, IMG MG‑417, Супер Момент Гель и Runway RW8511 эффект был совсем иным: оторвать зеркало удалось только с огрызками стекла! Клей оказался сильнее.

Впрочем, состязание выиграл другой состав. Заокеанский Abro RV‑495‑R так и не пожелал отрываться даже при максимальном усилии нашего динамометра в 250 Н. На такое зеркало можно повесить гирю массой в полтора пуда!

Ради интереса попробовали клеить пластину, не подготовив поверхность стекла. Составы, в комплект которых входит обезжириватель-активатор, при этом работают надежно, а у других прочность соединения снижается. Лучше так не делать!

В целом можно сказать, что выбор подходящих клеев на рынке есть. Удивил Супер Момент Гель: популярный клей общего назначения честно справился с задачей наравне со специализированными составами.

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