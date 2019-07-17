Эти неприятные отметины оставляют на кузове или стеклах знак «Шипы», стикеры, которыми эвакуаторщики пломбируют автомобиль, да мало ли что еще... Эксперты испытали девять препаратов, предназначенных для удаления липких веществ, и выяснили, какой стоит купить.

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Замышляя экспертизу двухсторонних скотчей для фиксации различных устройств и приспособлений, мы сразу подумали и об устранении последствий. Ведь иногда нужно снять то, что было надежно приклеено, и удалить с кузова остатки клея.

Взяли девять препаратов — они представлены в фотогалерее ниже (по алфавиту). Главный оценочный параметр — эффективность удаления липкого слоя. Мы оценили также эргономику и пахучесть каждого из участников. Проверили, не портят ли составы поверхность пластмассовых изделий (например, молдингов). Посмотрели, способны ли средства смыть следы перманентного маркера. И, естественно, для каждого из них определили соотношение цены и количества, то есть удельную стоимость.

Главный вывод: удалить остатки клеевого слоя поможет любой препарат из нашей выборки. И пластмассе ни один не вредит, но следует избегать стекания препарата в тех местах, под которыми закреплены молдинги - отклеит! Следы маркеров препараты удаляют, хотя и без особой охоты — приходится тратить немало усилий и времени, чтобы полностью ликвидировать застарелые отметины.

При наличии выбора советуем брать средство, экономящее ваши деньги, щадящее обоняние и наиболее удобное в эксплуатации. Таким, на наш взгляд, является гель Kerry KR‑966: расходуется экономно, удельная стоимость самая низкая в нашей выборке. Понравился также ASTROhim АС‑356 — цена невысокая, чистит быстро, запаха почти нет.

ASTROhim АС-356 Антискотч, Россия

Удалитель наклеек и следов клея Цена ~ 180 ₽

Масса 180 г Запаха практически нет. Клеевой слой удаляет очень хорошо. Удельная цена разумная. HG 160030161, Нидерланды

Средство для удаления наклеек Цена ~ 320 ₽

Объем 300 мл Распылителя нет, есть пробка и заклеенное горлышко, которое после первого открывания может протекать. Пахнет как средство борьбы с мелкими кровососущими. Удельная стоимость довольно высокая. Со своей задачей справляется: чистит очень хорошо. DoneDeal DD6649, Россия

Удалитель тонировочной пленки Цена ~ 180 ₽

Объем 150 мл Ручной распылитель работает неэффективно. Запах терпимый. Чистит неплохо, но удельная цена высоковата.

Kangaroo Scotch remover, Корея

Очиститель скотча и наклеек Цена ~ 525 ₽

Объем 420 мл Запах совсем слабый. Чистит хорошо. Минус — довольно высокая удельная стоимость препарата. Kerry KR-966, Россия

Удалитель тонировочной пленки Цена ~ 195 ₽

Масса 255 г Хороший распылитель. Препарат-гель почти не стекает с вертикальных поверхностей — наносить его удобно. Запах химический. Клеевую основу удаляет очень хорошо. Лидер по минимальной стоимости. Рекомендуем. Kimi К12, КНР

Удалитель наклеек Цена ~ 120 ₽

Объем 450 мл Воняет препарат изрядно. Удаляет клей без особой охоты. Удельная цена низкая.

Kudo KU-H401, Россия

Удалитель наклеек Цена ~ 270 ₽

Масса 222 г Хороший распылитель. Запах слабый. Клей удаляет хорошо. Но цена высоковата. Liqui Moly 2349, Германия

Очиститель следов наклеек Цена ~ 620 ₽

Объем 400 мл Носик удобный. Запах еле заметный. Удаляет вполне пристойно. Цена на общем фоне огромная. Spray&Go SG208, Россия

Удалитель наклеек, следов от маркеров и фломастеров Цена ~ 150 ₽

Объем 30 мл Запах мерзкий. Клей удаляет очень хорошо. Удельная стоимость препарата самая высокая, в несколько раз больше, чем у остальных участников.

Счастливого пути!