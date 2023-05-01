«За рулем» в мае: как проехать по песку: все проблемы Весты; новинки параимпорта
Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!
«За рулем» № 5/2023 – это:
ЗР МОМЕНТ
- Лада X-Cross 5: когда и почем?
- Журналу «За рулем» – 95 лет!
- Статистика ДТП: почему гибнут пешеходы
- Jetour Dashing, Chery Arrizo и другие новинки
- Электросамокаты: взрывоопасно!
- Гран-при «За рулем» 2023:награждаем лучших!
Любите жизнь на природе? Есть доступный и удобный вариантШины, как для себя!Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Jetta VS5 из Китая –почти Skoda и Volkswagen
- Корейский импорт: Kia Sportage пятого поколения
- Первая встреча: Kaiyi X3 и Х3 Pro
ЗР АКТИВ
- Штраф за отсутствие ОСАГО – 5000 рублей
- Восстановленные запчасти: какие перспективы?
- Параллельный импорт: что везут и почем
ЗР ТЕСТ
- Электрокроссовер Evolute i-Joy: как он на морозе?
- Exeed TXL и Skoda Kodiaq: Китай против Европы
- Шины на песке – когда зубастые не лучше
- Первый тест: седан Kaiyi E5 из Калининграда
- Крупнее Туарега: электрокроссовер Volkswagen ID.6 Crozz
ЗР ЭКСПЕРТ
- Экспертиза ЗР. Автохимия: чистим колеса и шины
- Толщиномер краски – отличный помощник!
- Экспертиза ЗР. Комбинированные ключи: мы сломали все!
ЗР РЕСУРС
- За те же деньги: новая Omoda C5 или VW Tiguan с пробегом?
- Универсалы на вторичке: полный привод не дороже 2 млн рублей
- Выбираем б/у: Toyota Land Cruiser Prado 150
- Вторые руки. Renault Fluence и все его болячки
- Слушаем двигатель: поможет стетоскоп!
- Парк ЗР: Лада Веста около 150 000 км – много проблем!
А также:
- Микролитражка НАМИ-086 – почему не стала серийной?
- Универсал Волга ГАЗ-22 – комфортный и недоступный
- Москвич 3-5-1, который мог потеснить Волгу – но не смог
- Незаметный герой ГАЗ-63 – покоритель бездорожья
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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