Берегите автомат! Рассказываем, что надо делать

Продлить жизнь автоматической коробки поможет очень простое действие.

В автоматической коробке передач седана Chevrolet Cobalt сапун выполнен в виде отверстия в заливной пробке, которая расположена в достаточно пыльном месте.

Чтобы при остывании в картер АКП не засасывался грязный воздух, я вырезал из тонкого, но плотного фетра кольцо и вложил в пробку.

После 10 тысяч км это кольцо по краям было ощутимо грязное, то есть пыль оно задерживает.

Д. Латий, г. Оренбург

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Детальный разбор проблем автоматической коробки Кобальта (и еще 20 с лишних моделей) тут.

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Фото: Д. Латий, г. Оренбург