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Берегите автомат! Рассказываем, что надо делать

Продлить жизнь автоматической коробки поможет очень простое действие.

За РулемНадежный, неприхотливый: 10 лет и 156 тыс. км с бюджетным седаном

В автоматической коробке передач седана Chevrolet Cobalt сапун выполнен в виде отверстия в заливной пробке, которая расположена в достаточно пыльном месте.

Чтобы при остывании в картер АКП не засасывался грязный воздух, я вырезал из тонкого, но плотного фетра кольцо и вложил в пробку.

После 10 тысяч км это кольцо по краям было ощутимо грязное, то есть пыль оно задерживает.

Д. Латий, г. Оренбург

За Рулем

Приз автору совета – набор автокосметики ASTROhim.

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Детальный разбор проблем автоматической коробки Кобальта (и еще 20 с лишних моделей) тут.
  • «За рулем» можно читать в Viber

Фото: Д. Латий, г. Оренбург

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За РулемРевин Алексей
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Отзывы о Chevrolet Cobalt (3)

За РулемРыжиков Вячеслав
Chevrolet Cobalt  2017/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.

Недостатки:

Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.

Комментарий:

Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.

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