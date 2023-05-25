Берегите автомат! Рассказываем, что надо делать
В автоматической коробке передач седана Chevrolet Cobalt сапун выполнен в виде отверстия в заливной пробке, которая расположена в достаточно пыльном месте.
Чтобы при остывании в картер АКП не засасывался грязный воздух, я вырезал из тонкого, но плотного фетра кольцо и вложил в пробку.
После 10 тысяч км это кольцо по краям было ощутимо грязное, то есть пыль оно задерживает.
Д. Латий, г. Оренбург
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Фото: Д. Латий, г. Оренбург
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Отзывы о Chevrolet Cobalt (3)
Достоинства:
Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.
Недостатки:
Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.
Комментарий:
Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.