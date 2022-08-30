Доп. защита для моторного отсека — водительская хитрость — журнал За рулем

Доп. защита для моторного отсека - водительская хитрость

В межсезонье совет читателя «За рулем» особенно актуален.

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После покупки седана Chevrolet Cobalt установил уплотнитель капота, но длительная поездка в дождь показала, что его недостаточно.

Между бампером и радиаторами есть диффузор, направляющий встречный поток воздуха. Однако диффузор немного не доходит до радиатора, и часть воздуха поднимается вверх, пачкая подкапотное пространство.

Закрыл эту щель подходящей полосой из тонкого пластика. Под капотом теперь чище.

Д. Латий, г. Оренбург

Доп. защита для моторного отсека — водительская хитрость

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Фото: Д. Латий
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Отзывы о Chevrolet Cobalt (3)

Chevrolet 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.

Недостатки:

Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.

Комментарий:

Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.

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