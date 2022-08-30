Доп. защита для моторного отсека - водительская хитрость

После покупки седана Chevrolet Cobalt установил уплотнитель капота, но длительная поездка в дождь показала, что его недостаточно.
Между бампером и радиаторами есть диффузор, направляющий встречный поток воздуха. Однако диффузор немного не доходит до радиатора, и часть воздуха поднимается вверх, пачкая подкапотное пространство.
Закрыл эту щель подходящей полосой из тонкого пластика. Под капотом теперь чище.
Д. Латий, г. Оренбург
Приз автору совета — штурманский фонарь OSRAM ONYX COPILOT.
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