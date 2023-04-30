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Необъяснимо, но факт: очень странная проблема Весты после 150 тыс км

Последние месяцы эксплуатации прошли довольно насыщенно и не сказать, что приятно…

За РулемКуда поехать на майские? Топ-5 интересных маршрутов

Редакционная Lada Vesta пробежала уже 150 тысяч километров, и в новом номере «За рулем» эксперт Кирилл Милешкин рассказывает, как прошли последние полгода эксплуатации.

А прошли они довольно насыщенно. Дефекты проявлялись совершенно разные, и иногда они были необъяснимыми. В этом смысле главное откровение такое: на капоте начал облазить лак!

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Прежде такое встречалось нам только на перекрашенных деталях. А тут — заводское покрытие! Что ж, будем исправлять…

Еще есть такое: при температуре ниже –5 °C капризничают контакты в фарах. Приходится постукивать по трем-четырем секциям, чтобы ехать с полностью работающей оптикой. Замена ламп проблему не решила, а вот наступившая весна — да!

Лампа «check engine» за полтора месяца внезапно загоралась трижды — и так же внезапно гасла. А вот мигания лампы давления масла мы не видели с осени — глюк исчез сам собой...

Но, как вы понимаете, не из-за облезшей краски, потухшей лампы или мигнувшего «чека» наша Веста притулилась на обочине в ожидании погрузки на эвакуатор… Главную головную боль раскрываем на страницах апрельского «За рулем».

За Рулем

Полный обзор проблем Весты, прошедшей 150 000 км, — в майском номере «За рулем»! Скоро в продаже!

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За Рулем«За рулем»
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Фото:За Рулем«За рулем»
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Отзывы о LADA Vesta (30)

За РулемБезымянный
LADA Vesta  2017/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

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