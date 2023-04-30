Необъяснимо, но факт: очень странная проблема Весты после 150 тыс км
Редакционная Lada Vesta пробежала уже 150 тысяч километров, и в новом номере «За рулем» эксперт Кирилл Милешкин рассказывает, как прошли последние полгода эксплуатации.
А прошли они довольно насыщенно. Дефекты проявлялись совершенно разные, и иногда они были необъяснимыми. В этом смысле главное откровение такое: на капоте начал облазить лак!
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Прежде такое встречалось нам только на перекрашенных деталях. А тут — заводское покрытие! Что ж, будем исправлять…
Еще есть такое: при температуре ниже –5 °C капризничают контакты в фарах. Приходится постукивать по трем-четырем секциям, чтобы ехать с полностью работающей оптикой. Замена ламп проблему не решила, а вот наступившая весна — да!
Лампа «check engine» за полтора месяца внезапно загоралась трижды — и так же внезапно гасла. А вот мигания лампы давления масла мы не видели с осени — глюк исчез сам собой...
Но, как вы понимаете, не из-за облезшей краски, потухшей лампы или мигнувшего «чека» наша Веста притулилась на обочине в ожидании погрузки на эвакуатор… Главную головную боль раскрываем на страницах апрельского «За рулем».
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Отзывы о LADA Vesta (30)
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.