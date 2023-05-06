Восстановленные запчасти: сколько можно сэкономить?

Идеологи ребилдинга нередко утверждают, что восстановленные компоненты в среднем вдвое дешевле новых. На самом деле это не так.

В новом номере журнала «За рулем» автоэксперт Сергей Зиновьев рассказывает о так называемом ребилдинге – о восстановлении запчастей и обо всех тонкостях этого процесса. Чем такие детали отличаются от новых? А от тех, что просто прошли ремонт? Надежны ли? И главное: сколько они стоят – и стоят ли своих денег?

В частности, эксперт заявляет, что прямого ответа на вопрос по общему уровню цен на такие детали вам никто не даст, потому что нет самой индустрии таких запчастей.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Конечно, восстановленное никто бы не покупал, если бы оно не было заметно дешевле. Идеологи ребилдинга нередко утверждают, что восстановленные компоненты в среднем вдвое дешевле новых. Это, конечно, красивые слова.

Цена зависит от того, сколько и каких новых деталей напихали в поношенный агрегат. В реальности можно рассчитывать на экономию 20–40% от цены нового.

Если речь о мелочах типа моторчика печки или привода «дворников», то выгода не очень существенная. А если о двигателе и коробке передач, то разница тысяч в сто рублей порадует любого.

Все о восстановленных запчастях – в майском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

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Заметка подготовлена по материалам статьи «Ребилдинг – это сила?» Сергея Зиновьева из журнала «За рулем» за май 2023 года.