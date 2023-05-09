Что шумит? Определяем неисправность по звуку – есть суперметод!

Понимание природы автомобильных звуков - великое подспорье в деле укрепления здоровья своего железного коня.

В новом номере журнала «За рулем» эксперты Михаил Колодочкин и Алексей Ревин подробно рассказывают о различных звуках, которые издает (или не должен издавать!) ваш автомобиль,а также дают основы пользования техническим стетоскопом.

В частности, речь идет о вспомогательных агрегатах двигателя. Основных зон прослушивания стетоскопом здесь несколько.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

У генератора может гудеть подшипник, но при сильном износе гудение переходит в скрежет.

В компрессоре кондиционера также может греметь подшипник, причем независимо от того, включен кондиционер или нет. Если шум с грохотом раздается при включении кондиционера – дело серьезное, надо ехать на сервис.

Натяжной ролик также может издавать гул.

Насос ГУР при неисправности начинает шуметь, при повороте руля появляется гул, свист, визг или даже скрежет.

Как правильно пользоваться стетоскопом и как из всего многообразия звуков выделить опасные? Читаем в майском номере журнала «За рулем»! Уже в продаже!

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Заметка подготовлена по материалам статьи «Это ж-ж-ж неспроста!» Михаила Колодочкина и Алексея Ревина из журнала «За рулем» за май 2023 года.