Что шумит? Определяем неисправность по звуку – есть суперметод!
В новом номере журнала «За рулем» эксперты Михаил Колодочкин и Алексей Ревин подробно рассказывают о различных звуках, которые издает (или не должен издавать!) ваш автомобиль,а также дают основы пользования техническим стетоскопом.
В частности, речь идет о вспомогательных агрегатах двигателя. Основных зон прослушивания стетоскопом здесь несколько.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
- У генератора может гудеть подшипник, но при сильном износе гудение переходит в скрежет.
- В компрессоре кондиционера также может греметь подшипник, причем независимо от того, включен кондиционер или нет. Если шум с грохотом раздается при включении кондиционера – дело серьезное, надо ехать на сервис.
- Натяжной ролик также может издавать гул.
- Насос ГУР при неисправности начинает шуметь, при повороте руля появляется гул, свист, визг или даже скрежет.
Как правильно пользоваться стетоскопом и как из всего многообразия звуков выделить опасные? Читаем в майском номере журнала «За рулем»! Уже в продаже!
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Заметка подготовлена по материалам статьи «Это ж-ж-ж неспроста!» Михаила Колодочкина и Алексея Ревина из журнала «За рулем» за май 2023 года.
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