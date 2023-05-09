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Что шумит? Определяем неисправность по звуку – есть суперметод!

Понимание природы автомобильных звуков - великое подспорье в деле укрепления здоровья своего железного коня.

За РулемПолный привод, автомат, ресурс свыше 400 тысяч км: отличный внедорожник за 2 млн

В новом номере журнала «За рулем» эксперты Михаил Колодочкин и Алексей Ревин подробно рассказывают о различных звуках, которые издает (или не должен издавать!) ваш автомобиль,а также дают основы пользования техническим стетоскопом.

В частности, речь идет о вспомогательных агрегатах двигателя. Основных зон прослушивания стетоскопом здесь несколько.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

  • У генератора может гудеть подшипник, но при сильном износе гудение переходит в скрежет.
  • В компрессоре кондиционера также может греметь подшипник, причем независимо от того, включен кондиционер или нет. Если шум с грохотом раздается при включении кондиционера – дело серьезное, надо ехать на сервис.
  • Натяжной ролик также может издавать гул.
  • Насос ГУР при неисправности начинает шуметь, при повороте руля появляется гул, свист, визг или даже скрежет.

Как правильно пользоваться стетоскопом и как из всего многообразия звуков выделить опасные? Читаем в майском номере журнала «За рулем»! Уже в продаже!

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Заметка подготовлена по материалам статьи «Это ж-ж-ж неспроста!» Михаила Колодочкина и Алексея Ревина из журнала «За рулем» за май 2023 года.

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
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