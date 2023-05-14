ОСАГО 2023: как есть и как будет

Страховщики добиваются повышения штрафа за отсутствие полиса ОСАГО с нынешних 800 до 5000 рублей.

Идею поднять штраф за отсутствие полиса озвучил представитель Минфина, выступая в Совете Федерации.

По мнению Минфина, сегодняшний штраф в 800 рублей за такое нарушение недостаточен для водителей, склонных ездить без полиса. Нормальная величина – не менее 5000 рублей.

А в течение этого года включат камеры на проверку наличия полиса ОСАГО по номерным знакам.

ОСАГО‑2022 В ЦИФРАХ

Сборы страховщиков выросли на 16% – до 273,5 млрд рублей.

Выплаты увеличились на 2,8% и достигли 157,3 млрд рублей.

Средняя стоимость полиса увеличилась на 21% и достигла 6,8 тысяч рублей.

Средняя выплата увеличилась на 10% и составила 76,8 тысяч рублей.

Число договоров ОСАГО составило 40,3 млн, снизившись на 4,4% (автопарк РФ оценивался в 45,5 млн автомобилей).

Заявлено 2,17 млн случаев убытка по договорам ОСАГО (снижение на 7%). 60% выплат приходится на второй год после заключения договоров ОСАГО (вызвано стандартным для страхования запаздыванием).

Частота страховых случаев в среднем по РФ – 5,1% (каждый двадцатый застрахованный автомобиль).

В январе 2023 года средняя выплата по ОСАГО составила 82 131 рубль, что на 2% менее показателя четвертого квартала 2022 года (84 125 рублей).

Как есть и как будет

Сейчас штрафом занимается только ГИБДД – при проверке документов. Никаких ограничений на количество штрафов в сутки или в год нет. Проверки – дело нечастое. Но вот камеры…

В Москве намерены поначалу заточить на контроль ОСАГО не менее 500 камер (а в конечном итоге – все 3800). Штрафовать будут раз в сутки – вне зависимости от того, сколько камер попалось на пути.

Всенародной поддержки, как мы понимаем, это не вызывает. Даже у тех водителей, которые с 2003 года исправно покупают полисы. По данным разных опросов, от 31% до 54% автовладельцев никогда не попадали в ДТП, а значит, фактически содержали страховые компании. Между тем страховщики в совокупности в прошлом году заработали на ОСАГО свыше 115 млрд рублей.

Цивилизация пришла

С первого дня ОСАГО представляли как «цивилизованную форму» компенсации ущерба при ДТП, прекрасно себя показавшую в «передовых» странах.

В чем заключается цивилизованность после двадцати лет совершенствования?

Размер денежного возмещения в тысячах случаев заведомо ниже, чем реальная стоимость восстановления машины. Чем дальше, тем больше. В некоторых регионах доля выплат по ОСАГО через суд достигла пугающих величин. Чемпион – Республика Марий Эл – 39,1%! Хотя средний показатель по России около 3%. Правда, обычно люди не хотят тратить время на разбирательства, если речь о суммах незначительных.

Чтобы добиться от страховщика возмещения в форме ремонта, к нему лучше сразу идти с юристом. Он не повредит и на сервисе, поскольку Союз автосервисов России выпустил методичку, как бороться с клиентами, пришедшими за ремонтом по ОСАГО.

Тарифный коридор расширяют ежегодно. Средняя цена полиса ОСАГО в 2014 году – около 3,5 тыс. рублей, в 2022‑м – 6793 рубля. А максимальную выплату по ОСАГО (400 тысяч рублей) не индексировали с 2014 года. Хотя с того времени все запчасти и нормочасы подорожали минимум в два раза. И для расчета среднерыночной стоимости запчастей теперь даже не надо применять цены оригинальных – сгодятся «аналоги».

Есть ли выход?

Похоже, пора что-то радикально пересмотреть. То ли снизить тарифы, то ли поднять выплаты. Может, закрыть половину страховых компаний и сделать ОСАГО страховкой добровольной? Но повышение штрафов или частоты их вынесения в текущей общей обстановке точно не выглядит своевременным.

Самое справедливое решение – отмена штрафа за отсутствие полиса ОСАГО. До тех пор, пока не выработают систему, в которой получение обязательной платной услуги не является тягостным и унизительным для клиентов.