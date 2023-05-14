#
ПараимпортЛето, дача...Сделано в РФПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Можно ли «посадить» трактор, если за рулем профи?Можно ли «посадить» трактор, если за рулем профи?
Устраивайтесь поудобнее, вас ждет шикарная...
Пассажир легковушки подрался с шофером грузовика (видео)Пассажир легковушки подрался с шофером грузовика (видео)
Открыв дверь машины, мужчина начал потасовку с...
Россияне нашли способ ввозить автомобили и запчасти в обход санкцийРоссияне нашли способ ввозить автомобили и запчасти в обход санкций
Экспорт из Евросоюза в Россию сократился с €5...

ОСАГО 2023: как есть и как будет

Страховщики добиваются повышения штрафа за отсутствие полиса ОСАГО с нынешних 800 до 5000 рублей.

За РулемРемонт по ОСАГО-2023: все изменения

Идею поднять штраф за отсутствие полиса озвучил представитель Минфина, выступая в Совете Федерации.

По мнению Минфина, сегодняшний штраф в 800 рублей за такое нарушение недостаточен для водителей, склонных ездить без полиса. Нормальная величина – не менее 5000 рублей.

А в течение этого года включат камеры на проверку наличия полиса ОСАГО по номерным знакам.

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемШины, как для себя!За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

ОСАГО‑2022 В ЦИФРАХ

  • Сборы страховщиков выросли на 16% – до 273,5 млрд рублей.
  • Выплаты увеличились на 2,8% и достигли 157,3 млрд рублей.
  • Средняя стоимость полиса увеличилась на 21% и достигла 6,8 тысяч рублей.
  • Средняя выплата увеличилась на 10% и составила 76,8 тысяч рублей.
  • Число договоров ОСАГО составило 40,3 млн, снизившись на 4,4% (автопарк РФ оценивался в 45,5 млн автомобилей).
  • Заявлено 2,17 млн случаев убытка по договорам ОСАГО (снижение на 7%). 60% выплат приходится на второй год после заключения договоров ОСАГО (вызвано стандартным для страхования запаздыванием).
  • Частота страховых случаев в среднем по РФ – 5,1% (каждый двадцатый застрахованный автомобиль).

В январе 2023 года средняя выплата по ОСАГО составила 82 131 рубль, что на 2% менее показателя четвертого квартала 2022 года (84 125 рублей).

Как есть и как будет

За РулемСколько машин ездит без ОСАГО? Итог вас удивит!

Сейчас штрафом занимается только ГИБДД – при проверке документов. Никаких ограничений на количество штрафов в сутки или в год нет. Проверки – дело нечастое. Но вот камеры…

В Москве намерены поначалу заточить на контроль ОСАГО не менее 500 камер (а в конечном итоге – все 3800). Штрафовать будут раз в сутки – вне зависимости от того, сколько камер попалось на пути.

Всенародной поддержки, как мы понимаем, это не вызывает. Даже у тех водителей, которые с 2003 года исправно покупают полисы. По данным разных опросов, от 31% до 54% автовладельцев никогда не попадали в ДТП, а значит, фактически содержали страховые компании. Между тем страховщики в совокупности в прошлом году заработали на ОСАГО свыше 115 млрд рублей.

Цивилизация пришла

С первого дня ОСАГО представляли как «цивилизованную форму» компенсации ущерба при ДТП, прекрасно себя показавшую в «передовых» странах.

За РулемСтало известно, когда камеры начнут выявлять водителей без ОСАГО

В чем заключается цивилизованность после двадцати лет совершенствования?

Размер денежного возмещения в тысячах случаев заведомо ниже, чем реальная стоимость восстановления машины. Чем дальше, тем больше. В некоторых регионах доля выплат по ОСАГО через суд достигла пугающих величин. Чемпион – Республика Марий Эл – 39,1%! Хотя средний показатель по России около 3%. Правда, обычно люди не хотят тратить время на разбирательства, если речь о суммах незначительных.

Чтобы добиться от страховщика возмещения в форме ремонта, к нему лучше сразу идти с юристом. Он не повредит и на сервисе, поскольку Союз автосервисов России выпустил методичку, как бороться с клиентами, пришедшими за ремонтом по ОСАГО.

Тарифный коридор расширяют ежегодно. Средняя цена полиса ОСАГО в 2014 году – около 3,5 тыс. рублей, в 2022‑м – 6793 рубля. А максимальную выплату по ОСАГО (400 тысяч рублей) не индексировали с 2014 года. Хотя с того времени все запчасти и нормочасы подорожали минимум в два раза. И для расчета среднерыночной стоимости запчастей теперь даже не надо применять цены оригинальных – сгодятся «аналоги».

Есть ли выход?

За РулемПочему дорожает ОСАГО? Виновники названы

Похоже, пора что-то радикально пересмотреть. То ли снизить тарифы, то ли поднять выплаты. Может, закрыть половину страховых компаний и сделать ОСАГО страховкой добровольной? Но повышение штрафов или частоты их вынесения в текущей общей обстановке точно не выглядит своевременным.

Самое справедливое решение – отмена штрафа за отсутствие полиса ОСАГО. До тех пор, пока не выработают систему, в которой получение обязательной платной услуги не является тягостным и унизительным для клиентов.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЗиновьев Сергей
Количество просмотров 8
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0