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Тест на знание ПДД – 90% профессионалов его проваливают

В такой ситуации может оказаться любой водитель. Принимать решение приходится быстро, а потому и вероятность ошибки велика. А если не торопиться с ответом? Как тут правильно поступить?

За Рулем80% водителей не знают, как поступить в этой ситуации

Водитель автопоезда, двигаясь по скоростной трассе, едва не проскочил нужный поворот.

Как ему поступить, чтобы не нарушить ПДД?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ – на следующей странице.

За Рулем

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Как поступить в этой ситуации водителю автопоезда?
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За РулемМитрошин Дмитрий
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