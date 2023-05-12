Тест на знание ПДД – 90% профессионалов его проваливают
В такой ситуации может оказаться любой водитель. Принимать решение приходится быстро, а потому и вероятность ошибки велика. А если не торопиться с ответом? Как тут правильно поступить?
Водитель автопоезда, двигаясь по скоростной трассе, едва не проскочил нужный поворот.
Как ему поступить, чтобы не нарушить ПДД?
Отмечайте свой вариант, а правильный ответ – на следующей странице.
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