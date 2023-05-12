Тест на знание ПДД – 90% профессионалов его проваливают

В такой ситуации может оказаться любой водитель. Принимать решение приходится быстро, а потому и вероятность ошибки велика. А если не торопиться с ответом? Как тут правильно поступить?

Как поступить в этой ситуации водителю автопоезда? 1. Двигаться прямо до следующего съезда (вариант А) 2. Прижаться к обочине и сдать назад (вариант Б) 3. Свернуть, уступив дорогу попутным машинам (вариант В) 4. Все варианты неверные Проголосовать Антикризисные запчасти: экономим по-умному