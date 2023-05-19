80% ошибаются в этой задачке с перекрестком – есть большой подвох
На первый взгляд – все очевидно! Но есть один нюанс в ПДД, о которым многие забывают. Потому и столько неправильных ответов. Догадались, в чем подвох?
Легковой автомобиль приближается к перекрестку. Параллельно с ним по выделенной полосе двигается автобус. А справа выезжает грузовик.
Кто кому по правилам должен уступить дорогу?
Отмечайте свой вариант, а правильный ответ – на следующей странице.
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