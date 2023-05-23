Хитрая ловушка с парковкой – 60% ошибаются

В эту ловушку попадают даже профессионалы. Что уж говорить о нас с вами, обычных водителях. Ведь нужно вспомнить все пункты ПДД, запрещающие стоянку. Сможете их перечислить?