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Хитрая ловушка с парковкой – 60% ошибаются

В эту ловушку попадают даже профессионалы. Что уж говорить о нас с вами, обычных водителях. Ведь нужно вспомнить все пункты ПДД, запрещающие стоянку. Сможете их перечислить?

За Рулем80% ошибаются в этой задачке с перекрестком – есть большой подвох

Водитель развозного грузовичка вечером 24 мая ищет место для продолжительной парковки.

Может ли он здесь встать на стоянку без цели разгрузки или загрузки, если разрешенная максимальная масса машины не превышает 3,5 т?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ – на следующей странице.

За Рулем
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За РулемМитрошин Дмитрий
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