Что будет, если не брать протокол в руки?

Такой совет от опытных водителей можно найти в интернете. Мы выяснили у юриста, имеют ли такие действия правовую основу.

Суть этого совета из интернета следующая: если вы не согласны с содержанием протокола о нарушении ПДД и намерены его обжаловать, то не нужно брать на руки копию. Якобы в этом случае документ будут обязаны отправить вам почтой по месту прописки. Пока копия будет идти почтой, у вас в запасе появится несколько дней. После получения протокола на его обжалование у вас будет еще 10 дней.

Получается, что у водителя за все время с момента составления протокола и до получения его на домашний адрес будет больше времени на поиск хорошего адвоката. В итоге доказать в суде свою невиновность будет легче.

Еще одним преимуществом отказа от принятия копии протокола на месте является возможность собрать сумму для оплаты штрафа.

Но как обстоят дела на самом деле?

Комментарий эксперта

Сергей Смирнов, юрист:

— В отказе получения копии протокола по делу об административном правонарушении нет особого смысла. Дело тут вот в чем. В протоколе указывается дата, место и время рассмотрения дела. Если водитель отказывается получать копию протокола, то инспектор в присутствии двух понятых делает об этом отметку в протоколе.

Да, копия протокола будет направлена по почте, вот только к моменту получения дело уже может быть рассмотрено. Ведь, по закону, отказ от подписания протокола или от получения копии протокола не является препятствием для рассмотрения дела об административном правонарушении (часть 5 статьи 28.2 КоАП РФ).

Так что лучше протокол получить. Более того, в самом протоколе водитель может дать свои объяснения и замечания. Что касается обжалования, то сам по себе протокол не обжалуется, ведь этот документ лишь фиксирует обстоятельства нарушения. Что касается времени для поиска адвоката, это можно сделать иначе. Можно заявить ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с необходимостью заключить соглашение с адвокатом или юристом. Так же и со штрафом: можно просить суд сделать отсрочку оплаты штрафа (до одного месяца) или рассрочку (до трех месяцев).

Так что не следует безоговорочно верить всему, что пишут в интернете — этот совет оказался бесполезным.