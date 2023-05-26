6 фраз, из-за которых инспектор ГИБДД потеряет к вам интерес

Используя обыденные, на первый взгляд, фразы, можно сократить свое общение с инспектором до формальной проверки документов.

Каждая из этих фраз подходит к определенной ситуации.

1. Предлагаю обращаться ко мне на «вы»

В разговоре с молодыми и неопытными водителями сотрудники ГИБДД часто позволяют себе обращаться к ним на «ты». При помощи такой уловки инспектор указывает собеседнику на свое психологическое превосходство. В подобной манере общения хорошо прослеживается манипуляция и попытка запугать водителя. Необходимо вежливо, но уверенно указать инспектору на необходимость обращения на «вы».

2. Я веду аудио- или видеозапись

Произносить эту фразу нужно при полной уверенности в своей правоте. Запрета ведения съемки на камеру смартфона нет. К тому же никто не решится на противозаконные действия «под запись». Однако и злоупотреблять этим методом, а тем более оскорблять или провоцировать сотрудника ГИБДД «на камеру» не стоит. Закончится, скорее всего, вашим задержанием.

3. Секундочку, я ознакомлюсь со статьей в интернете

Вряд ли кто-то способен удержать в памяти все статьи Кодекса об административных правонарушениях и последние изменения в ПДД.

В связи с этим попытка загуглить слова гаишника не будет предосудительной. Тем самым вы дадите понять, что провести вас не удастся.

4. Составляйте протокол

Требованием составить протокол вы дадите понять инспектору, что никуда не спешите и намерены соблюсти все законодательные нормы. «Договориться на месте» с вами не получится.

Настаивать на составлении протокола особенно полезно в случае попыток развести вас на отказ от освидетельствования на алкогольное опьянение.

Кроме того, в протоколе сотрудник ГИБДД обязан указать конкретное нарушение. А поскольку не все нарушения подпадают под действие КоАП и наказание по некоторым из них попросту не предусмотрено, то и возиться с бумагами инспектору будет бессмысленно.

5. Я намерен звонить в дежурную часть

Применять подобную «тяжелую артиллерию» нужно только в случае противозаконного или неадекватного поведения инспектора. Не лишним будет подкрепить свои намерения видеозаписью происходящего. Также можно позвонить по телефону доверия ГИБДД. Номер, как правило, указан на служебном автомобиле.

6. В протоколе запишу «С нарушением не согласен, при рассмотрении дела нуждаюсь в защитнике»

Это волшебная фраза, которая обязывает гаишника начать рассмотрение ходатайства о вызове защитника и вынести по нему определение.

По заявлению юристов, это почти никогда не выполняется, соответственно, происходит нарушение прав гражданина на юридическую защиту. В свою очередь это служит процессуальным основанием для отмены постановления о нарушении.