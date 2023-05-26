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6 фраз, из-за которых инспектор ГИБДД потеряет к вам интерес

Используя обыденные, на первый взгляд, фразы, можно сократить свое общение с инспектором до формальной проверки документов.

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Каждая из этих фраз подходит к определенной ситуации.

1. Предлагаю обращаться ко мне на «вы»

В разговоре с молодыми и неопытными водителями сотрудники ГИБДД часто позволяют себе обращаться к ним на «ты». При помощи такой уловки инспектор указывает собеседнику на свое психологическое превосходство. В подобной манере общения хорошо прослеживается манипуляция и попытка запугать водителя. Необходимо вежливо, но уверенно указать инспектору на необходимость обращения на «вы».

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2. Я веду аудио- или видеозапись

Произносить эту фразу нужно при полной уверенности в своей правоте. Запрета ведения съемки на камеру смартфона нет. К тому же никто не решится на противозаконные действия «под запись». Однако и злоупотреблять этим методом, а тем более оскорблять или провоцировать сотрудника ГИБДД «на камеру» не стоит. Закончится, скорее всего, вашим задержанием.

3. Секундочку, я ознакомлюсь со статьей в интернете

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Вряд ли кто-то способен удержать в памяти все статьи Кодекса об административных правонарушениях и последние изменения в ПДД.

В связи с этим попытка загуглить слова гаишника не будет предосудительной. Тем самым вы дадите понять, что провести вас не удастся.

4. Составляйте протокол

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Требованием составить протокол вы дадите понять инспектору, что никуда не спешите и намерены соблюсти все законодательные нормы. «Договориться на месте» с вами не получится.

Настаивать на составлении протокола особенно полезно в случае попыток развести вас на отказ от освидетельствования на алкогольное опьянение.

Кроме того, в протоколе сотрудник ГИБДД обязан указать конкретное нарушение. А поскольку не все нарушения подпадают под действие КоАП и наказание по некоторым из них попросту не предусмотрено, то и возиться с бумагами инспектору будет бессмысленно.

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5. Я намерен звонить в дежурную часть

Применять подобную «тяжелую артиллерию» нужно только в случае противозаконного или неадекватного поведения инспектора. Не лишним будет подкрепить свои намерения видеозаписью происходящего. Также можно позвонить по телефону доверия ГИБДД. Номер, как правило, указан на служебном автомобиле.

6. В протоколе запишу «С нарушением не согласен, при рассмотрении дела нуждаюсь в защитнике»

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Это волшебная фраза, которая обязывает гаишника начать рассмотрение ходатайства о вызове защитника и вынести по нему определение.

По заявлению юристов, это почти никогда не выполняется, соответственно, происходит нарушение прав гражданина на юридическую защиту. В свою очередь это служит процессуальным основанием для отмены постановления о нарушении.

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За РулемКацубо Игорь
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