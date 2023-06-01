«За рулем» в июне: все новинки из Китая и Ирана; керамика для кузова; 2000 за «сдачу» пьяного
Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!
«За рулем» № 6/2023 – это:
ЗР МОМЕНТ
- Российский электромобиль Атом – когда и почем?
- Электросамокаты: запретить или нет?
- Нижний Новгород: 2000 рублей за «сдачу» пьяного водителя
- Нашему журналу – 95 лет! Как мы проводили Гран-при «За рулем»
- Все новинки Международного автосалона в Шанхае
Как не загубить двигатель некачественным масломСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Jetour Dashing – почти как Hyundai Santa Fe
- Jetta VА3 – клон популярных в России машин Skoda Rapid и Volkswagen Polo
- Москвич 3е: на что способен электромобиль московской сборки
- Tank 500 – рама, полный привод, понижайка и блокировки
- Voyah Free способен удивить – в том числе и ценой
- Электрокроссовер Evolute i-Sky с запасом хода 500 км
ЗР АКТИВ
- Выгодно ли ездить на мотоцикле? Считаем расходы
- Иранские автомобили в России: что, когда и почем
- Статистика ГИББД: анализ аварийности в стране
ЗР ТЕСТ
- Давид и Голиаф. Tank 300 или Suzuki Jimny?
- GMC Terrain с пробегом и по сносной цене – из Америки
ЗР ЭКСПЕРТ
- Выбираем б/у: Skoda Fabia; Mini Cooper; Citroen C-Crosser; Renault Kangoo
- Замена масла. Как сэкономить и не напортачить?
- Детейлинг. Что это такое и зачем нужна «керамика кузова»
- Лето пришло! Выбираем автохолодильники и термопакеты
- Аккумуляторные компрессоры: как не купить барахло?
ЗР РЕСУРС
- Вторые руки: Infiniti QX70
- Обслуживаем своими силами: Geely Monjaro
- Вторичка: кроссоверы за 700 тысяч рублей
- Правый руль: компактвэн Toyota Noah
- Парк ЗР. Chevrolet Niva после 160 000 км
А также:
- Грузовик ЗИС-150: наше с американским
- Packard 180 от расцвета до заката
- Купе ISV – спорткар, сделанный из Нивы, BMW и Икаруса
- ВАЗ-2104 на экспорт: Lada Nova Combi
- Электрогрузовик EVM Pro: московская сборка!
- Соллерс Атлант из Елабуги – лучше ГАЗели?
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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