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Kia готовит конкурента Тойоты и ФордаKia готовит конкурента Тойоты и Форда
Автомобиль получит систему полного привода и...
«За рулем» в июне: все новинки из Китая и Ирана; керамика для кузова; 2000 за «сдачу» пьяного«За рулем» в июне: все новинки из Китая и Ирана; керамика для кузова; 2000 за «сдачу» пьяного
Об этом и не только — в свежем выпуске журнала...
В Подмосковье прямо на улице вспыхнула легковушка (видео)В Подмосковье прямо на улице вспыхнула легковушка (видео)
Инцидент произошел в Орехово-Зуево – трое...

«За рулем» в июне: все новинки из Китая и Ирана; керамика для кузова; 2000 за «сдачу» пьяного

Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!

«За рулем» № 6/2023 – это:

За Рулем95 лет «За рулем»: Как все начиналось?

ЗР МОМЕНТ

  • Российский электромобиль Атом – когда и почем?
  • Электросамокаты: запретить или нет?
  • Нижний Новгород: 2000 рублей за «сдачу» пьяного водителя
  • Нашему журналу – 95 лет! Как мы проводили Гран-при «За рулем»
  • Все новинки Международного автосалона в Шанхае
За Рулем
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ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Jetour Dashing – почти как Hyundai Santa Fe
  • Jetta VА3 – клон популярных в России машин Skoda Rapid и Volkswagen Polo
  • Москвич 3е: на что способен электромобиль московской сборки
  • Tank 500 – рама, полный привод, понижайка и блокировки
  • Voyah Free способен удивить – в том числе и ценой
  • Электрокроссовер Evolute i-Sky с запасом хода 500 км

ЗР АКТИВ

  • Выгодно ли ездить на мотоцикле? Считаем расходы
  • Иранские автомобили в России: что, когда и почем
  • Статистика ГИББД: анализ аварийности в стране

ЗР ТЕСТ

  • Давид и Голиаф. Tank 300 или Suzuki Jimny?
  • GMC Terrain с пробегом и по сносной цене – из Америки

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Выбираем б/у: Skoda Fabia; Mini Cooper; Citroen C-Crosser; Renault Kangoo
  • Замена масла. Как сэкономить и не напортачить?
  • Детейлинг. Что это такое и зачем нужна «керамика кузова»
  • Лето пришло! Выбираем автохолодильники и термопакеты
  • Аккумуляторные компрессоры: как не купить барахло?

ЗР РЕСУРС

  • Вторые руки: Infiniti QX70
  • Обслуживаем своими силами: Geely Monjaro
  • Вторичка: кроссоверы за 700 тысяч рублей
  • Правый руль: компактвэн Toyota Noah
  • Парк ЗР. Chevrolet Niva после 160 000 км

А также:

  • Грузовик ЗИС-150: наше с американским
  • Packard 180 от расцвета до заката
  • Купе ISV – спорткар, сделанный из Нивы, BMW и Икаруса
  • ВАЗ-2104 на экспорт: Lada Nova Combi
  • Электрогрузовик EVM Pro: московская сборка!
  • Соллерс Атлант из Елабуги – лучше ГАЗели?

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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Фото:За Рулем«За рулем»
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