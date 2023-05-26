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Неизвестный Москвич: он должен был сбросить Волгу с пьедестала

Опытный автомобиль с индексом 3-5 появился за десять лет до принципиального нового серийного 2140.

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В 1977 году на советские экраны вышла очередная кинематографически простенькая, но одновременно пафосная производственная драма «Гонки без финиша», в которой заводские будни разбавили историей ралли-марафона с участием советских Москвичей‑2140, названных в картине «тридцатками». Директор автозавода в заграничном интервью на вопрос о том, насколько его машина отстала от зарубежных, не задумываясь, отвечал: «На полтора месяца!»

Фоном для съемок фильма был АЗЛК. А в одном из эпизодов мелькнул необычный ярко-зеленый седан – опытный Москвич‑3-5-6. В тот год на заводе всем уже было понятно: на конвейер этому автомобилю не встать.

До принципиально нового серийного Москвича оставалось еще почти десять лет…

Первый образец Москвич‑3–5-1 (его же называют и 3-5-2), 1968 год.
Первый образец Москвич‑3–5-1 (его же называют и 3-5-2), 1968 год.
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Такой же, но побольше

Начать создание следу­ющего автомобиля, едва новая модель встала на конвейер, – нормальная практика. И на АЗЛК (до 1968 года – МЗМА) это прекрасно понимали. Москвич‑412 был в конце 60‑х годов очень удачным автомобилем. А 1,5‑литровый двигатель мощностью 75 л. с., созданный с оглядкой на агрегат BMW, но отнюдь его не копирующий (у советского мотора иная камера сгорания, алюминиевый, а не чугунный блок, другие существенные изменения), и вовсе стал передовым. К тому же у этого двигателя были отличные перспективы для форсировки.

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Однако кузов, созданный под руководством главного художника МЗМА Бориса Иванова, дебютировал еще в 1964 году на Москвиче‑408. Тогда автомобиль произвел хорошее впечатление и на Западе. Где-то в прессе даже сострили, предполагая, что кто-то из западных автомобильных художников убежал в СССР. Но время шло всё быстрее, и к началу 70‑х даже после небольшого рестайлинга 1970 года дизайн Москвича передовым не выглядел. Хотя и оставался приличным.

Толчком к созданию не только новой, но и иного класса модели послужило также то, что с пуском Ижевского и Волжского заводов оказалось, что три предприятия стали делать автомобили одного размера. На АЗЛК решили подняться на полступени и занять позицию между Москвичом‑412 и Волгой.

Москвич‑3–5-3 с форсированным двигателем с двумя карбюраторами Stromberg.
Москвич‑3–5-3 с форсированным двигателем с двумя карбюраторами Stromberg.

Но главному конструктору АЗЛК Александру Андронову очень нравился дизайн 412‑го. Именно он настоял, чтобы опытный образец нового автомобиля сделали в том же стиле. Конечно, никто не собирался просто увеличивать кузов. Идея состояла в том, чтобы «поймать» на первом прототипе все недостатки кузова при его увеличении. А неким образцом послужил Opel Rekord 1966 года – по стилистике очень простой и гармоничный.

За Рулем

НАЧАВ С РЕКОРДА

Opel Rekord C, который нравился главному конструктору МЗМА Андронову, выпускали в 1966–1971 годах. Машина, действительно, выглядела очень гармонично, но по классу была ближе к Волге – с колесной базой 2668 мм. Выпускали двух- и четырехдверные седаны, трех- и пятидверные универсалы и даже спорткупе с четырех- и шестицилиндровыми двигателями объемом 1,5–2,3 литра и мощностью 58–95 л. с.

Довольно интересный универсал Москвич‑3–5-3У.
Довольно интересный универсал Москвич‑3–5-3У.
Багажный отсек универсала с запаской по правому борту.
Багажный отсек универсала с запаской по правому борту.

Техническое задание на новый автомобиль появилось в 1967 году. А первый образец Москвича‑3-5 по эскизам молодого дизайнера Игоря Зайцева построили уже в декабре 1968 года.

Индекс прототипа заложили не случайно. Подразумевали, что серия новых автомобилей разных модификаций пойдет в производство в 1973–1975 годах. Индекс Москвич‑3-5-1 (эту же машину обозначают иногда и 3-5-2) появился позже – когда сделали следующие опытные образцы.

Продолжение – на следующей странице.

Первый образец Москвич‑3–5-1 (его же называют и 3-5-2), 1968 год.
Москвич‑3–5-3 с форсированным двигателем с двумя карбюраторами Stromberg.
За Рулем
Довольно интересный универсал Москвич‑3–5-3У.
Багажный отсек универсала с запаской по правому борту.
На Москвиче‑3–5-4, как и на всех прототипах, колеса оставались 13‑дюймовыми.
Салон версии 3–5-4 – по сути, макетный вариант.
Серийный 1,5‑литровый двигатель под капотом Москвича‑3–5-4.
В полу багажника появилась ниша для запасного колеса.
Задняя пружинная подвеска для серийных и перспективных Москвичей.
За Рулем
За Рулем
Москвич‑3–5-4 по-прежнему походил по стилистике на 412‑й.
Москвич‑3–5-5 – первый образец со свежим дизайном.
Интерьер опытного Москвича‑3–5-5 уже не выглядел макетом.
Москвич‑3–5-5 по сравнению с серийным стал заметно просторнее.
Opel Ascona (1975–1981 годы): двух- и четырехдверный седан, трех-, пятидверный универсал, база – 2518 мм, ­двигатели 1,2–2,4 л, 55–144 л. с.
BMW E21 (1975–1983 годы): двухдверный седан, база – 2563 мм, двигатели 1,6–2,3 л, 75–143 л. с.
Fiat 132 (1972–1981 годы): четырехдверный седан, двигатели 1,6–2 л, 98–122 л. с.
Москвич‑3-5-6, 1974 год.
Интерьер Москвича‑3–5-6 с автоматической коробкой передач.
Детали симпатичного салона образца 3–5-6 были уже тщательно проработаны.
Под капотом Москвича‑3–5-6 – двигатель 1.8 с двумя карбюраторами Stromberg.
Внешне Москвич‑3-5-6 на фоне аналогов середины 70‑х выглядел вполне конкурентоспособным.
Последний из серии прототипов этого семейства – Москвич‑3–5-6, к счастью, сохранился в первозданном виде. Стоял в разоренном музее АЗЛК. Недавно показывался в экспозиции на ВВЦ, посвященной истории завода.
Куда худшая участь постигла один из Москвичей‑3–5-5. Он попал в собрание Михаила Красинца и, как десятки иных автомобилей, много лет гниет в поле в Тульской области. Будущее машины тем более туманно после ухода Красинца из жизни.
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За РулемКанунников Сергей
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