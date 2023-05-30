Почти Touareg, но дешевле: крутой Volkswagen из Китая

ID.6 Crozz — самый крупный электро-Фолькс.

Стать обладателем электромобиля в России сейчас проще простого. Предложений море, но большую часть составляют китайские марки, которые у нас или не представлены официально, или вовсе неизвестны. Линейка Volkswagen ID – золотая середина. Не слишком дорого для современных дальнобойных «электричек», а бренд хорошо известен.

Почти Touareg

Взятый нами ID.6 Crozz на сегодня – самый крупный легковой электро-Фольксваген. Он больше Туарега. Но размерами сравнение и стоит закончить, ибо на бездорожье ему делать решительно нечего. Невеликий клиренс, большие свесы, никаких ассистентов.

Volkswagen ID.6 Crozz RWD. Цена в России от 4 200 000 ₽

Полный привод появляется только на дорогих двухмоторных версиях. «Шестерки» начального и среднего уровней – заднеприводные, с единственным двигателем на корме. Такова архитектура электрической платформы MEB, на ней базируются все модели – от хэтчбека гольф-класса ID.3 по почти пятиметрового ID.6.

Почему тогда Crozz? Это просто название варианта декоративного оформления.

Управляемость

Черт с ним, с бездорожьем. Не только завязнешь, а еще и без электричества останешься. Его, как бензин в канистре, не подвезешь. Зато задний привод от немецких инженеров сулит интересную управляемость.

Ручку двери на себя тянуть не нужно. Она неподвижная, на обратной стороне сенсорная клавиша. Непривычно.

Говорите, электромобиль по определению тяжелый? Для компактных моделей это справедливо – тот же ID.3 оказался скучнее Гольфа по рулежке. А вот ID.6 всего на 100 кг тяжелее дизельного Туарега. Который, в свою очередь, мы неоднократно хвалили за легковую управляемость. Поэтому при активной езде «шестерка» ведет себя как привычный породистый немецкий автомобиль.

Только не забывайте о внушительных 20‑дюймовых колесах. Мелкие неровности они на пару с подвеской отрабатывают уверенно, на крупных начинают жестить. Мода идет вразрез с «зеленой» концепцией – электромобилям надо бы колеса поменьше да полегче, чтобы тратить меньше энергии.

CROZZ И Х Китайский рынок специфичен. Например, в какой-то момент разными совместными предприятиями производились одновременно три поколения Мазды 6. Вот и Volkswagen ID.6 выпускается на двух разных заводах. FAW-VW делает ID.6 Crozz (оранжевая машина на фото), а SAIC –VW ­выпускает ID.6 X (синяя машина). Они отличаются бамперами, оптикой и формой боковых дефлекторов передней панели. Технически они идентичны. В России можно купить обе версии: «серый» импорт не накладывает никаких ограничений по ассортименту.

Светлая сторона

Производители электромобилей любят попиарить какую-нибудь мелочь, сулящую пару километров (или даже несколько сотен метров) дополнительного пробега на зарядке. Например, особой формы колеса, в которых меньше завихрений.

Приборка очень компактная, но дает всю необходимую информацию. Внешний вид не меняется. Внутренняя подсветка очень крутая. Можно выбирать два цвета одновременно.

Панель настолько минималистична, что на фото выглядит дешевой. На деле материалы очень качественные: Volkswagen ­держит уровень.

Есть такие и у ID.6. Но вряд ли они добавят хоть что-то, потому что в темноте всё сэкономленное съедят многочисленные точки декоративной подсветки. Снаружи светятся перемычки между фарами и фонарями, эмблемы спереди и сзади, все дверные ручки. И даже по всей длине рейлингов проложена светодиодная лента. В салоне беспрецедентно обширная фоновая подсветка – с узорами и возможностью комбинировать разные цвета. Красиво, спору нет. Только мы же в электромобиле, суть которого – лишнего не потреблять…

Передние сиденья бесподобны по форме, им и регулировок столько не нужно. Есть простенький массаж с одной программой. В этом плане, конечно, не Touareg. Зачем-то сэкономили две кнопки стеклоподъемников. Чтобы переключиться на задние двери, нужно нажать сенсорную клавишу Rear. Она то не срабатывает, то нажмешь ее случайно. А в сенсорный блок управления светом впихнули обдув лобового и обогрев заднего стекол. Неровен час, выключишь на ходу свет, задумав подправить микроклимат.

Для взятой на тест машины с одним электромотором на 204 л. с. и задним приводом производитель заявляет запас хода до 565 км. В Китае в ходу методика замеров CLTC, близкая к устаревшей европейской NEDC. Реальный запас гораздо скромнее.

С полностью заряженной батареей ID.6 обещал проехать 414 км. В городском цикле, без особых пробок, с включенной на минимум печкой (в дни теста было +8 градусов) Volkswagen показал уже знакомую линейную картину: 1 км проехал – 1 км ушел от запаса хода.

Второй ряд – с регулировками, очень просторный. Есть третья зона микроклимата и – ­внимание! – обогрев. Для чистого «китайца» немыслимая щедрость: греются все сиденья и руль. Третий ряд тесный – примерно как в Кодиаке.

Стоишь на месте – остаток пробега не уменьшается, ведь электромотор, в отличие от ДВС, на холостых не работает. Но наберешь постоянные 80–90 км/ч, и обратный отсчет идет с полуторной скоростью. Выйдешь на магистральный режим – запас будет таять вдвое быстрее, чем в городе. Да, все электромобили максимально экономичны в вялотекущем потоке и прожорливы на скорости. Именно поэтому даже двухмоторный ID.3 мощностью 313 л. с. ограничен в максималке на 160 км/ч, хотя набирает сотню за 6,6 с.

БЫЛ ШАНС Два года назад наш главный редактор поездил на Фольксвагене ID.3 и остался доволен. Тот электромобиль российское представительство привезло на пробу. Машина даже была на немецких номерах. До продаж дело не дошло, но немцы явно прощупывали российскую почву на предмет электрификации. Тогда, при еще нулевых ввозных пошлинах на электромобили, ID.3 вряд ли стоил бы у нас меньше 3,3–3,5 млн рублей. А сегодня, уже при совсем других рыночных реалиях, «серые» электрохэтчбеки продают от 3–3,1 млн. Новые. Вот так парадокс. Схожая ситуация с ID.6. Его отдают за 4,2–5,6 млн рублей в зависимости от двигателей и батареи. Пару лет назад столько же стоил Touareg, который даже чуть меньше размерами. Как так? Ведь электромобиль в нынешней ситуации должен быть дороже олдскульного дизельного внедорожника. Между тем, на Туареги цены порой восьмизначные. Выходит, не так уж и дорого?

Надо экономить

Даже у заднеприводного ID.6 под капотом не пусто. Сюда бы небольшой лоток для зарядных кабелей и мелких вещей.

К слову об отоплении. Дизельной «автономки», как на липецких Эволютах, на ID.6 нет. Однако печка зимой будет забирать меньше энергии, чем чисто электрическая, с нагревательным элементом. В конструкции предусмотрен тепловой насос. Он работает по принципу холодильника с тем отличием, что может доставлять в салон как прохладу, так и тепло. То есть, электричество необходимо только для привода компрессора.

Визуально у ID.6 несколько перетяжеленная передняя часть. Фары адаптивные, с отменным пучком. За доплату предлагают матричный свет. Ради снижения сопротивления качению задние тормоза у ID.6 барабанные. Как вам, хейтеры Арканы и Дастера? И ничего, хватает на 2,3 т массы.

А экономить на ID.6 нужно. Он выпускается в Китае только для местного рынка, где в ходу зарядный разъем GB/T. В России быстрых зарядок под него пока считаные единицы. Однако принятая программа развития сети электро-АЗС обязывает иметь такой порт на каждой будущей колонке. Остальные по желанию, а вот китайский GB/T – непременно.

Пока же можно подключаться к медленным зарядкам через переходник. При большом желании, наличии возможности и намерении долго жить с ID.6 можно купить и установить персональную зарядную станцию. Это потребует согласований, прокладки отдельной проводки, зато будете в любое удобное для себя время гарантированно получать по 7–10 кВт за час – и 77‑киловаттная батарея «шестерки» полностью зарядится за ночь.

Багажник при сложенном третьем ряде огромен. Под полом есть ниша, а вот для запаски места не нашлось. Не совпадают. Китайский стандарт разъема GB/T пока на российских зарядках не сыскать. Однако на всех вновь устанавливаемых станциях он обязан быть, так прописано в федеральной концепции развития сети.

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Volkswagen ID.6 отлично оснащен и прекрасно едет, он просторный и ультрасовременный. Цена, конечно, отнюдь не народная: от 4,2 до 5,6 млн рублей в зависимости от комплектации. Но ведь и сопоставимый по размерам Touareg никогда не был доступен массовому покупателю. По сути, ID.6 и есть его электрическая версия.

Да что там: даже Golf в России в последних двух поколениях стал уже далеко не народным. Так что удивляться нечему.

Вне зависимости от цвета кузова задняя стойка останется серебристой, а шильдики на пятой двери – белыми.

Премиальная комплектация, размеры Туарега Трудности с зарядкой

Volkswagen ID.6 Crozz RWD

Длина / ширина / высота / база 4891 / 1848 / 1679 / 2965 мм

4891 / 1848 / 1679 / 2965 мм Объем багажника н. д.

н. д. Снаряженная / полная масса 2280 / 2840 кг

2280 / 2840 кг Двигатель электрический, синхронный с постоянными магнитами; 150 кВт / 204 л. с.

электрический, синхронный с постоянными магнитами; 150 кВт / 204 л. с. Емкость и тип аккумулятора 77 кВт·ч, литий-ионный

77 кВт·ч, литий-ионный Запас хода 565 км по CLTC

565 км по CLTC Время разгона 0–100 км/ч 9,5 с

9,5 с Максимальная скорость 160 км/ч

160 км/ч Трансмиссия задний привод