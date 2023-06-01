Где лучше покупать б/у машину – неожиданный совет
Автомобиль – это технически сложный товар. Пожалуй, самый сложный из тех, который покупают обычные люди. Здесь и электроника, и гидравлика, и пневматика, и механика, поручиться за надежность которых берется только завод-производитель, да и то лишь в отношении совершенно новых автомобилей.
При покупке машины с пробегом всегда присутствует риск того, что в ближайшее время ей потребуется ремонт. Кроме того, ходит немало историй о предпродажной подготовке, когда продавец намеренно пытается скрыть серьезную неисправность автомобиля. И нарваться на такой экземпляр никто не хочет.
Но есть способ подстраховаться и разделить риск возможных неисправностей с продавцом.
Мнение эксперта
Ирина Цыганкова, руководитель направления РОЛЬФ АСП:
– Где лучше покупать технически сложное средство? У надежного проверенного продавца. У того, кто гарантировано дает прозрачную диагностику, не скрывает историю покупки и обслуживания, а также гарантию, в идеале – на пару лет, безопасность при оплате и набор таких услуг, как трейд-ин, кредитование и страхование.
Большинство клиентов, покупая автомобиль, продают старый. У дилера эти операции можно объединить, сэкономив время и нервы, благодаря трейд-ин. Тут же можно через кредитный отдел изыскать средства для доплаты за другой автомобиль, а затем оформить ОСАГО, чтобы сразу уехать на приобретенной машине.
Что сегодня важно для каждого из нас? Получить не только сам продукт, но и удовольствие от процесса его покупки. Не думаю, что кто-то сегодня согласится покупать джинсы на рынке зимой в мороз, примеряя их на картонке, когда вокруг много красивых и удобных магазинов.
В автосалоне рисков нет – полная безопасность. Помните, как в 1990-х люди покупали и продавали автомобили, непонятно откуда привезенные, со скрученным пробегом, иногда без документов – и все это где-то в подворотне или на шиномонтажке, опасаясь остаться и без покупки, и без денег.
Сегодня каждый, кто обратился в автосалон, может получить отличный клиентский опыт, безопасный на всех стадиях. Автомобиль будет проверен, продиагностирован и юридически чист. Плюс, если покупателю нужен кредит, то ему предложат несколько программ на выбор. Сам автомобиль можно будет вернуть, если что-то не понравится в процессе эксплуатации.
Рынок автомобилей с пробегом растет и будет расти дальше. В 2022 году мы наблюдали, что те, кто хотел купить автомобиль, отложили покупку. Но автомобиль им нужен, и уже в 2023 году они его приобретут. Наш прогноз: продажи увеличатся на 20-25%.
- Бренд не имеет значения – новые правила вторичного рынка. Продажи машин с пробегом вдруг рванули вверх, и вот почему к ним стоит присмотреться и вам.
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Фото: Depositphotos и «Рольф»
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