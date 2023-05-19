Бренд не имеет значения – новые правила вторичного рынка

Продажи машин с пробегом вдруг рванули вверх, и вот почему к ним стоит присмотреться и вам.

По итогам 2022 года российский рынок легковых автомобилей с пробегом в России просел на 18,8% и составил 4,86 млн перепроданных машин. Но, согласно данным «Автостата», весной начался бурный рост. Например, в марте рынок подержанных автомобилей вырос на 17%, а в апреле – на 40,7% по отношению к прошлому году.

Такому всплеску интереса к автомобилям с пробегом есть несколько объяснений. Важно и то, что потребитель стал иначе смотреть на покупку подержанной машины и выбирать по другим критериям. Это дает гарантию того, что покупатель не прогадает ни с ценой, ни с качеством.

Комментарий эксперта

Ирина Цыганкова, директор направления продаж автомобилей с пробегом РОЛЬФ:

– Наш рынок демонстрирует заметное оживление. Надолго ли? И что происходит на вторичке?

– За прошедшие несколько месяцев 2023 года рынок автомобилей с пробегом в РФ вырос более чем на 14% год к году. Если посмотреть наши продажи, то прирост составил 60%. Так за 4 месяца 2022 года мы продали 21 тысячу машин с пробегом, а за аналогичный период 2023 года – 34 тысячи.

Мы позитивно смотрим на рынок и предполагаем, что динамика роста этого года будет 20-25%. Связано это с разными факторами. У клиентов есть потребность покупать автомобили. И в прошлом году многие отложили покупку.

Сейчас клиенты стали делать выбор в пользу проверенных качественных автомобилей с гарантией, финансовыми продуктами и возможностью получить техническое обслуживание на автомобиль высокого класса. То есть, купить автомобиль с пробегом по той же схеме, по которой прежде покупались только новые автомобили. «Рольф» одним из первых предложил клиентам поменять подход к покупке, продаже и обслуживанию автомобилей с пробегом. Сегодня, придя к нам в любой дилерский центр или один из трех мегамоллов, клиент получит не только качественный продукт, но и удовольствие от самого процесса покупки.

– Как изменилось отношение покупателей к некогда популярным моделям? Например, Kia Rio, Renault Duster, Nissan Qashqai?

– Наверное, будет правильно сказать, что в большинстве случаев – никак. Дело в том, что наличие представительства и официальных дилеров для клиента – это услуга сервиса, поддержка гарантийных обязательств и возможность получить квалифицированный ответ на любой вопрос, связанный с автомобилем. У нас такая поддержка оказывается в отношении машин любых брендов, даже тех, официальными дилерами которых мы не были.

Модели же марок, про которые вы спрашиваете, входят в самый востребованный и продаваемый в РФ ценовой сегмент стоимостью от 1,2 млн до 1,8 млн рублей. Поэтому спрос на них был, есть и будет. И тут важно не столько отношение к ним, сколько качество самих продаваемых автомобилей. Мы стараемся выкупать автомобили с небольшим пробегом, без серьезных повреждений, в хорошей комплектации – то есть такие машины, которые интересны покупателям.

– Какие автомобили на вторичном рынке стараются покупать всё меньше и наоборот?

– Появилась новая тенденция – если раньше клиент, выбирая автомобиль, как правило, уже знал, какую марку и модель хочет, то теперь нет. В связи с резко увеличившемся количеством моделей и брендов, пришедших на наш рынок, многие стали выбирать автомобили по совокупности основных требований – ценовой сегмент, состояние, комплектация, стоимость владения и, конечно, возможность покупки в кредит. И связано это, в первую очередь, с тем, что меняется сама модель потребления. Клиенты хотят покупать автомобили по выгодным ставкам, не вкладывая в них сразу все деньги.

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Другими словами, уход брендов не повлиял на спрос. Хорошие автомобили с пробегом и три года назад, и сейчас интересны покупателям. Сегодня мультибрендовые дилерские центры и мегамоллы фактически заменяют официальные дилерские центры известных брендов, покинувших наш рынок.