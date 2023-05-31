Сложно ли менять масло в китайском кроссовере самому

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Нередко производители усложняют самостоятельное обслуживание автомобилей. И Geely Monjaro не исключение.

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Если у вас есть гараж с ямой или доступ к эстакаде, благодаря которым можно подобраться к днищу автомобиля, то можно сэкономить на его обслуживании. Самая простая процедура – замена моторного масла и фильтра.

Geely Monjaro – недорогой китайский кроссовер, на содержание которого не нужно много денег. Но замена масла влетает сегодня в копеечку, так как в двигатель заливается 6 литров (!) масла. В итоге только на него нужно порядка 6500 (за самую дешевую «моторку») до 12 000 рублей (за масло в упаковке Volvo). Оригинальный масляный фильтр при этом стоит всего 800 рублей.

Эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Александр Виноградов решил выяснить, можно ли сэкономить на работах по замене масла у Geely Monjaro, выполнив их самостоятельно.

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Сливная пробка и масляный фильтр находятся снизу мотора. Для сливной пробки в пластиковом защитном пыльнике есть специальное отверстие. Но для замены масляного фильтра без снятия защиты отверстия нет.

Защита крепится на 16 (!) болтах с головкой под «торкс». И головки понадобятся разные – шесть болтов Е27 и десять E25. Чтобы отвернуть сливную пробку, нужен обычный ключ «на 14».

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Для откручивания крышки масляного фильтра нужен специальный вольвовский. Это 16-гранник диаметром 86 мм. И с этим может возникнуть проблема, если к такому повороту вещей не подготовиться и не купить заранее универсальный съемник масляного фильтра, который стоит около 800 рублей. Тогда единственной сложностью станет обилие болтов, которыми крепится защита.

О других особенностях самостоятельного обслуживания Geely Monjaro читайте в июньском номере журнала «За рулем» – скоро в продаже.

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:
  • Прозрачный двигатель Nissan Z – видео работы. Чтобы было эффектнее, все поршни, шатуны и коленчатый вал покрыли хромом.
  • «За рулем» можно читать и в Viber.

Материал подготовлен по мотивам статьи Александра Виноградова «Чинимонджаро», опубликованной в журнале «За рулем» №6/2023.

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За РулемКирилл Панов
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