Прозрачный двигатель Nissan Z – видео работы

Чтобы было эффектнее, все поршни, шатуны и коленчатый вал покрыли хромом.

Nissan очень гордится своим 3-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом, которым оснащается спорткар Z. Силовая установка имеет заводской индекс VR30DDTT.

И недавно в компании сделали специальную прозрачную версию мотора. С ее помощью инженеры демонстрируют все особенности работы двигателя.

При создании этого демонстрационного агрегата был взят обычный двигатель VR30DDTT, в его блоке вырезали «окошки» и «застеклили» их специальной прозрачной смолой. Инженеры также покрыли хромом некоторые детали мотора, а другие покрасили, чтобы те стали заметнее.

На видео показана «работа» прозрачного мотора. Мы не зря закавычили слово «работа», так как двигатель не запущен, а лишь имитирует работу – нет ни искрообразования, ни воспламенения. Но вы можете видеть вращение цепи ГРМ и распределительного вала, управляющего клапанами, движение поршней и шатунов.

Впервые двигатель VR30DDTT появился на модели Infiniti Q50. Потом его стали устанавливать и на Q60. Для Nissan Z его мощность увеличили до 400 л.с. при 6400 об/мин. Nissan Z оснащается также шестиступенчатой механической коробкой передач или девятиступенчатым автоматом.

Фото, видео: Youtube