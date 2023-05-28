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На какой скорости пройдет «лосиный» тест Porsche 718 Boxster – ваш прогноз?

И это специальная версия спорткара, выпущенная к 25-летию модели.

За РулемChery eQ7 – первое фото необычного салона

Если вам нужно на дороге увернуться от внезапно возникшего препятствия, то Porsche 718 Spyder должен стать идеальным автомобилем для такого маневра.

И видео Teknikens Värld показывает, как спорткар это делает. Перед вами юбилейная версия машины – 718 Boxster 25 Years. Эти автомобили окрашены в цвет GT Silver того же оттенка, что и Carrera GT. Передний бампер украшают позолоченные детали. Позолота есть и на воздухозаборниках, а также на колесных дисках. Салон обшит кожей оттенка Bordeaux Red.

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Четырехлитровый оппозитный шестицилиндровый двигатель спорткара имеет мощность 394 лошадиных силы. Покупатели могут выбрать механическую коробку передач или робот с двойным сцеплением. До 100 км/ч Porsche 718 Boxster разгоняется за 4,3 секунды.

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Чтобы тест считался пройденным, модель должна объехать конусы на скорости 72 км/ч.

У 718 Boxster с этим проблем нет. Спорткар легко прошел тест на скорости 75 км/ч. Максимальная же скорость родстера составила 79 км/ч. На этой скорости наблюдалась небольшая недостаточная поворачиваемость, но Boxster все равно оставался управляемым.

Фото: Porsche

Видео: Youtube

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За РулемКирилл Панов
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