РЖД выпустил поезд «Жемчужина Кавказа» с сауной

Состоялась презентация обновленного поезда «Жемчужина Кавказа» с вагоном-спа

Федеральная пассажирская компания (ФПК), являющаяся дочерним предприятием РЖД, представила обновленный туристический поезд «Жемчужина Кавказа», в состав которого впервые войдет вагон-спа.

Жемчужина Кавказа является флагманским туристическим поездом РЖД. Он курсирует уже три года, за это время его пассажирами стали более 10 тыс. человек. Поезд очень популярен, пояснил генеральный директор ФПК Владимир Пястолов.

Дизайн каждого вагона поезда посвящен одной из республик Кавказа и их достопримечательностям. В РЖД заявили, что этот поезд является «отелем на колесах», в нем имеется бар, спа, сауна и ресторан.

Сообщается, что «Жемчужина Кавказа» в 2024 году совершит 21 рейс из Москвы.

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Источник: Telegram-канал Федеральной пассажирской компании