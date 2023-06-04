#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФЗабавная авторекламаС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Когда в Россию повезут дешевые машины – мнение экспертаКогда в Россию повезут дешевые машины – мнение эксперта
Дилеры пока раскачиваюся. Но скоро все может...
Три буквы вместо трех слов: Jaguar Land Rover стал JLRТри буквы вместо трех слов: Jaguar Land Rover стал JLR
Компания представила новый логотип.
Все зоны риска: где, как и почему происходят смертельные ДТПВсе зоны риска: где, как и почему происходят смертельные ДТП
И самое главное – как не попасть в такую...

Когда в Россию повезут дешевые машины – мнение эксперта

Дилеры пока раскачиваюся. Но скоро все может измениться.

– Вы пишете, что у дилеров почти не осталось иномарок дешевле 2 млн рублей. Почему же по параллельному импорту не завозят машины бюджетного сегмента?

За РулемПараимпорт 2023: ждем новых Renault и Kia

— Причин несколько.

Первая – доставка, растаможка, утилизационный сбор и прочие поборы по нынешним правилам существенно повышают цену ввозимого автомобиля. Плюс НДС и торговая наценка. Так сравнительно дешевое становится дорогим.

Вторая причина в том, что дилеры пока используют самые очевидные источники товара. Например, никто из дилеров толком не «залез» в автопром Индии или Бразилии, где различные СП выпускают множество именно недорогих моделей.

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За Рулем4 практичные модели взамен «китайцев» – от 1,4 млн рублей

Есть большая вероятность, что со временем ассортимент поменяется. А попутно расширится список моделей, собираемых на российских площадках. Среди них появятся и бюджетные.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЗиновьев Сергей
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0