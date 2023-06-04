Когда в Россию повезут дешевые машины – мнение эксперта

Дилеры пока раскачиваюся. Но скоро все может измениться.

– Вы пишете, что у дилеров почти не осталось иномарок дешевле 2 млн рублей. Почему же по параллельному импорту не завозят машины бюджетного сегмента?

— Причин несколько.

Первая – доставка, растаможка, утилизационный сбор и прочие поборы по нынешним правилам существенно повышают цену ввозимого автомобиля. Плюс НДС и торговая наценка. Так сравнительно дешевое становится дорогим.

Вторая причина в том, что дилеры пока используют самые очевидные источники товара. Например, никто из дилеров толком не «залез» в автопром Индии или Бразилии, где различные СП выпускают множество именно недорогих моделей.

Есть большая вероятность, что со временем ассортимент поменяется. А попутно расширится список моделей, собираемых на российских площадках. Среди них появятся и бюджетные.

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Эти хорошие и при этом недорогие автомобили попадают к нам по параимпорту: Hyundai – из Казахстана, Toyota – из Китая и ОАЭ, Suzuki – из Индии.

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Фото: Александр Демьянчук/ТАСС