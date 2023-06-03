Названа недорогая Toyota с пробегом – большая и надежная

Эта модель построена на агрегатах очень популярного кроссовера RAV4.

Большой и просторный автомобиль в возрасте лет трех за пару миллионов рублей сегодня кажется невозможным сочетанием. Если сюда добавить вводную «Toyota», то оно становится вовсе фантастическим. Но варианты есть.

Например, стоит присмотреться к классу минивэнов с просторным и трансформируемым салоном. И в этом классе обратить внимание на праворульные машины, рекомендует эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Александр Виноградов. И вот оно, решение – 4,7-метровая Toyota Noah.

Автомобиль имеет очень много общего с поставлявшимися в Россию официально кроссоверами Toyota RAV4. У минивэна знакомый 2-литровый двигатель 3ZR-FAE, который выхаживает без вмешательств около 350 тысяч км, и знакомый вариатор.

Но только коробкой и двигателем «знакомство» не ограничивается. Noah построен на платформе предыдущего RAV4, на которой базировался и седан Corolla, и общих узлов и агрегатов у машин много.

А это все значит, что у владельца Noah не должно быть проблем ни с поиском запчастей и расходников, ни с их покупкой. Масляный фильтр, например, стоит 870 рублей, а воздушный – 1700, передние тормозные колодки обойдутся в 8,5 тысячи, а стойка переднего стабилизатора – в 4,5 тысячи.

Мнение эксперта

Александр Виноградов, редактор «За рулем»:

– Несмотря на недостатки, относительно свежий Noah можно считать достойным выбором, если нужен относительно свежий вэн для большой семьи. Конечно, если не смущает неправильное расположение руля и слабая проходимость. Первую проблему отчасти решает отличная обзорность и возможность перемещаться по салону (если нужно взять парковочную карту в торговом центре, например). Со второй придется смириться.

За два миллиона рублей конкурентов найти сложно. Они будут либо сильно старше, либо сильно меньше. Да и магию Тойоты никто не отменял – ликвидность у любой модели остается запредельной. И для праворулек это тоже справедливо.

О других особенностях, плюсах и недостатках Toyota Noah читайте в июньском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.

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Beijing – это тоже Mercedes, но китайский. Этот новый кроссовер был представлен весной на Шанхайском автосалоне и уже поступил в продажу: цены.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Александра Виноградова «Ноев ковчег», опубликованной в журнале «За рулем» №6/2023.