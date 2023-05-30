Beijing – это тоже Mercedes, но китайский: цены

Этот новый кроссовер был представлен весной на Шанхайском автосалоне и уже поступил в продажу.

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Продажи начались с версии Beijing Benz EQE SUV 350 4MATIC, и отличить ее от европейского собрата Mercedes-Benz EQE очень сложно. Фары и задние фонари, непродуваемая «решетка радиатора» и воздухозаборники в переднем бампере такие же, как у EQE. Главное отличие – подножки, которые подчеркивают, что это все же кроссовер.

Длина, ширина и высота кроссовера составляют 4880, 2032 и 1679 мм соответственно, а колесная база достигает невероятных 3030 мм (в машинах с ДВС того же размера такое невозможно). Следовательно, у кроссовера очень вместительный салон.

В салоне тоже отличий нет. Здесь установлены два экрана – цифровая панель приборов и монитор мультимедийной системы. Опционально можно заказать и дисплей для переднего пассажира. Даже могофункциональное рулевое колесо с тремя спицами и воздуховоды такие же – в несколько спортивном стиле.

Новый кроссовер оснащен батареей NCM811, состоящей из 10 аккумуляторных модулей емкостью 90,6 кВтч.

Автомобиль предлагается в трех версиях мощности: 350+, 350 4MATIC и 500 4MATIC. Первая имеет задний привод и один электромотор мощностью 292 л.с. и 565 Нм. Запас хода такого кроссовера составляет до 590 км.

Версия 350 4MATIC – полноприводная и имеет два электродвигателя, но общая их мощность составляет те же 292 л.с., правда крутящий момент увеличен до 765 Нм. Запас хода – до 558 км.

Модель 500 4MATIC имеет максимальную мощность 408 лошадиных сил и крутящий момент 858 Нм. Запас хода достигает 558 км.

Стоит кроссовер Beijing Benz EQE SUV в Китае от 386 000 юаней или от 4,36 млн рублей.

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Фото: Autohome.com.cn