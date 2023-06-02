Как не остаться без авто и денег – 5 разводок на вторичке

Чтобы не стать жертвой мошенников, надо внимательно проверить историю и документы автомобиля. Сделать это под силу любому автолюбителю. Краткая инструкция – в помощь.

Проблема 1. Ограничения, наложенные ГИБДД

Как возникает. Обычно так наказывают должника: за «накопленные» штрафы ГИБДД или неуплату алиментов.

Последствия. Ни о чем не подозревающий покупатель узнает о проблеме, когда ему отказывают в постановке автомобиля на учет. Пользоваться незарегистрированным авто нельзя: если в первый раз за это оштрафуют на сумму от 500 до 800 рублей (ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ), то за повторное нарушение придется заплатить 5000 рублей и расстаться с правами на срок от 1 до 3 месяцев (ч. 1.1 ст. 12.1 КоАП РФ).

Продавать такое авто не стоит: ваши действия могут быть признаны мошенничеством. Решить проблему, погасив задолженность за недобросовестного продавца, тоже не получится. Это может сделать только сам должник.

Проблема 2. Машина в залоге

Как возникает. Человек приобрел машину в кредит или заложил бывший в собственности автомобиль при оформлении другого кредита, но не рассчитал свои силы и перестал вносить ежемесячный платеж. Банк через некоторое время подает на должника в суд, который принимает решение об изъятии ТС.

Недобросовестный должник, понимая, что скоро автомобиль заберут, спешно его продает, как правило, с хорошей скидкой. Естественно, не сообщая о факте залога покупателю.

Последствия. Автомобиль по-прежнему числится в залоге, а это означает, что изъять машину у вас могут в любой момент, даже через год после покупки. Доказать, что вы добросовестный покупатель и не состояли в сговоре с мошенником, бывает нелегко. Есть серьезный риск остаться и без автомобиля, и без денег.

Проблема 3. Авто в лизинге

Как возникает. Лизингополучатель (человек или фирма, взявшая авто в аренду у компании-собственника) вносит за пользование ТС ежемесячные платежи. А когда срок действия договора заканчивается, может выкупить или вернуть машину. Пока этого не произошло, авто принадлежит фирме. Несмотря на это, махинаторы продают машину, пока договор еще действует.

Последствия. Если лизингополучатель перестанет гасить ежемесячные платежи, компания-лизингодатель подаст в суд, который заберет авто за долги.

Проблема 4. Продавец обанкротился

Как возникает. Фирма или частное лицо, на которого оформлено ИП, готовится к банкротству. Как скрыть остатки имущества от кредиторов? Быстро продать.

Последствия. Закон позволяет признать недействительными все сделки, совершенные еще за три года до признания должника банкротом. Вполне вероятно, что авто у вас изымут – даже если вы проездили на нем пару лет. Вы можете потребовать вернуть свои деньги. Но их вернут в порядке очереди, после того как банкрот рассчитается с другими кредиторами. Пока очередь дойдет до вас, средства могут заметно обесцениться.

Проблема 5. Машина в угоне

Как возникает. Некоторые криминальные «мастера» умеют так виртуозно перебивать VIN, что обычный человек даже при тщательном осмотре ничего не заподозрит. Пока не попытается (тщетно) поставить ТС на учет.

Последствия. Машину как вещественное доказательство отправят на спецстоянку. Обратиться в суд, чтобы вернуть свои деньги, вы сможете лишь после того, как «продавца» найдут и признают виновным. Но если выяснится, что требуемой суммы или имущества, которое можно было бы продать, у преступника нет, возмещение ущерба растянется на годы.

Проверяем по базам

Имеет смысл сделать это до осмотра автомобиля. Для проверки понадобится VIN (номер из 17 цифр, уникальный для каждой машины). Многие продавцы сразу указывают VIN в объявлении. Если продавец его не сообщает, лучше от сделки отказаться.

На сайте ГИБДД можно узнать, есть ли ограничения на регистрацию, участвовал ли автомобиль в ДТП, не в розыске ли он и сколько у ТС было владельцев.

Сервис проверки на сайте госуслуг дает возможность получить на электронную почту выписку о ТС из Госреестра. Можно узнать сведения о запрете на регистрационные действия, розыске и залоге. Также сервис позволяет отследить, сколько раз переоформляли авто.

Убедиться, что автомобиль не находится в залоге, можно и на сайте реестра Федеральной нотариальной палаты.

Также у автовладельцев популярны платные сервисы проверки: Автокод, Автотека.

Какие документы посмотреть?

ПТС. Желательно, чтобы это был оригинал, в котором отражена вся история автомобиля. Выданный взамен утраченного ПТС может скрывать подвох – автомобиль побывал в серьезной аварии или был «затотален» страховой компанией.

Желательно, чтобы это был оригинал, в котором отражена вся история автомобиля. Выданный взамен утраченного ПТС может скрывать подвох – автомобиль побывал в серьезной аварии или был «затотален» страховой компанией. Проще с автомобилями, покинувшими автосалоны после 1 ноября 2020 года: начиная с этой даты на машины оформляют электронный ПТС. Проверить информацию об ЭПТС можно на сайте системы электронных паспортов.

СТС. Если продавец вписан в этот документ, значит именно он является владельцем ТС.

Если продавец вписан в этот документ, значит именно он является владельцем ТС. Паспорт продавца. ФИО в паспорте должно совпадать с данными в ПТС и СТС, если он утверждает, что является владельцем. Если человек продает чужую машину, есть вероятность, что перед вами перекупщик, пытающийся сбыть автомобиль со скрученным пробегом.

ФИО в паспорте должно совпадать с данными в ПТС и СТС, если он утверждает, что является владельцем. Если человек продает чужую машину, есть вероятность, что перед вами перекупщик, пытающийся сбыть автомобиль со скрученным пробегом. VIN, номер двигателя и кузова. В СТС и ПТС эти данные должны быть одинаковыми. Любое исправление должно быть подтверждено печатью ГИБДД.

Народный способ. Многие покупатели соглашаются передать полную сумму за авто лишь после благополучно пройденной перерегистрации. Конечно, не все продавцы пойдут на это – они и сами опасаются мошенничества. Но попробовать стоит.

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