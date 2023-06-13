Лишение прав за долги – вот в каком случае это возможно

Читатель «За рулем» был лишен права управлять транспортным средством за неуплату алиментов, и у него возникли вопросы. Появился официальный ответ ГИБДД.

Лишили прав за неуплаченные алименты. Надо ли сдать права? На какой срок и как вернуть? Долг планирую выплатить в течение полугода.

Тимур, г. Ржев

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

В соответствии со статьей 67.1 ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав‑исполнитель вправе вынести постановление о временном ограничении на пользование должником специальным правом при неисполнении им в установленный для добровольного исполнения срок без уважительных причин содержащихся в исполнительном документе требований о взыскании алиментов. Под временным ограничением понимается приостановление действия предоставленного должнику в соответствии с законодательством РФ специального права в виде права управления ТС до исполнения требований исполнительного документа в полном объеме либо до возникновения оснований для отмены такого ограничения.

Постановление о снятии данного временного ограничения выносится судебным приставом-исполнителем не позднее дня, следующего за днем исполнения требований исполнительного документа или возникновения оснований для отмены временного ограничения на пользование должником специальным правом. Реализация указанных положений законодательства сдачу водительского удостоверения не предполагает.

Вместе с тем примите во внимание, что согласно статье 17.17 КоАП РФ нарушение данного временного ограничения влечет обязательные работы на срок до 50 часов или лишение специального права на срок до одного года.